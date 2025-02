El uso excesivo de dispositivos electrónicos dispara la preocupación de las familias

Fernando Morales Madrid Sábado, 16 de noviembre 2024, 00:32 | Actualizado 10:54h. Comenta Compartir

El internet en los hogares españoles es ya un elemento imprescindible para vivir. A tenor de los datos, pocas son las familias que no tienen contratado internet en casa, muchas las que cuentan con servicios de 'streaming' y un porcentaje muy pequeño no ha dado a su hijo de más de nueve años un teléfono móvil. Y aunque esta realidad esté impuesta en la mayoría de hogares, lo cierto es que hay un dato destacado sobre el uso de las tecnologías. Mientras que España es uno de los países que más uso hace de teléfonos móviles e internet, también es de los que más se preocupan por los riesgos derivados de su «vida digital» e incluso llegan a manifestarse «abrumados» ante la creciente variedad de productos y servicios a su disposición. Es por lo que hay un cada vez mayor interés en practicar el llamado 'detox digital'.

Esta nueva práctica no es más que abstenerse durante un tiempo de usar dispositivos electrónicos para desconectarse del mundo digital. En concreto, según la última encuesta mundial de EY Decoding the Digital Home 2024, el 43% de los hogares busca activamente tiempo lejos de los dispositivos. Pero en España se da una paradoja. Mientras que la preocupación por el tiempo que se pasa delante de las pantallas asciende hasta el 48% de los consumidores, la búsqueda de una desconexión digital es menor que la media: un 38%.

Pero, ¿se puede poner esto en práctica cuando el 22% de los niños de diez años ya cuenta con un teléfono móvil propio? Este porcentaje, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares 2024, aumenta hasta el 70% en los menores de 12 años.

Pese a la preocupación de las familias, el uso de móviles y ordenadores por parte de los menores es algo que, lejos de detenerse, aumenta, en general, año a año. Entre los menores de 10 a 15 años, según el INE, el 95,8% usaba ordenador, 2,7% más que en 2023 y el 96% navegaba por Internet (+1,3%). En cambio, baja un 1% el uso del teléfono móvil que lo utilizan el 69,6% de los niños y adolescentes en esta franja de edad.

Es de ahí, del elevado grado de incursión de las tecnologías como el móvil o el internet en edades cada vez más tempranas, de donde nace la preocupación de las familias por el contenido al que tienen acceso los miembros de su hogar. Lo desvela la encuesta de EY, un informe realizado con la opinión de 20.000 consumidores que muestra que el 54% de los consumidores españoles está muy preocupado por el contenido al que su familia pueda acceder, dato que está por encima del 47% en la media de países analizados en el informe.

Pero la preocupación por el acceso de los niños a contenido dañino es todavía más pronunciada y asciende al 65%, más cuando España es uno de los países en el que los usuarios reciben u observan más contenido nocivo en internet. Tal y como alertó la doctora Silvia Álava durante la presentación del 'I Estudio sobre la percepción de la salud mental en adolescentes y el mal uso de la tecnología elaborado' por Educar es todo, que asegura que el 30% de los padres cree que sus hijos está siempre con el móvil o los videojuegos, «la variable más importante no es el tiempo, sino el conflicto que genera su uso y no uso, el nivel de interferencia que crea en su vida, por ejemplo, si está de mal humor si no puede usar tecnología».

Es esta preocupación precisamente la que, según el estudio, podría estar estancando la adopción de hogares inteligentes. Y es que el entorno no es idóneo para una sociedad que ya se siente «abrumada» por la cantidad de opciones disponibles. Es lo que podría justificar que España sea, según la consultora EY, el país que más valora obtener todos los servicios digitales de un mismo proveedor. Así, destacan que aunque el interés por los paquetes de 'streaming' sigue siendo alto, también hay indicios crecientes de que los hogares están cuestionando los beneficios de los paquetes que incluyen televisión e internet fijo.

Esto es resultado de que los consumidores cada vez tienen más en cuenta factores como el gasto, el cambio de proveedor que les permita ahorrar y la rentabilidad obtenida a la hora de elegir un nuevo servicio digital o para cambiar su tarifa de 'streaming'. Eso sí, no dejando de lado los contenidos premium o destacados de cada paquete. «Si bien algunos consumidores están dispuestos a cambiar a ofertas más económicas para ahorrar dinero, hay indicaciones también de una receptividad creciente hacia las ofertas premium, ya sea por conectividad o contenido», afirma Victoria Fraguas, socia responsable del sector Tecnología, Media, Entretenimiento y Telecomunicaciones de EY.

Lo que sí parece ser un hecho irreversible es la desaparición del teléfono fijo entre los hogares españoles. Mientras que hace diez años, según el INE, el 78,2% de los hogares contaba con este tipo de dispositivo, ahora se ha reducido hasta el 53,9%.

Aún así, aunque los españoles tienen un gran interés por la tecnología, son a su vez conservadores a la hora de contratar productos tecnológicos. Es decir, el 50% de los usuarios prefiere iniciar su proceso de compra de un producto digital en una tienda física. «La experiencia de cliente aún depende en gran medida de las interacciones con los 'call centers' y las visitas a las tiendas, lo que refleja la importancia que los consumidores otorgan al asesoramiento humano de los canales tradicionales», explica el socio de Business y Operational Transformation de EY Parthenon, Enrique Manso.

A este respecto, Ignacio Isasa, socio de Digital Technology Consulting de EY, finaliza apuntando que «nos enfrentamos a un gran reto como proveedores de servicios tecnológicos: desarrollar ofertas que combinen simplicidad, seguridad y confianza, aspectos cada vez más valorados por los usuarios. La demanda de tecnologías inteligentes en el hogar y de paquetes integrados de contenido y conectividad marca una dirección clara para nosotros: diseñar soluciones asequibles y convenientes que también garanticen la privacidad y seguridad de los datos de los clientes».