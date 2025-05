Las tres vidas de Letizia: 50 años de una Reina

Quizás por aquel «déjame terminar» con el que hizo callar a don Felipe el día en que se prometieron, la reina Letizia no se ha permitido volver a ser espontánea. Pocas veces más desde que dejara su anterior vida para convertirse en miembro de la Familia Real se la ha visto improvisar, fuera de guión. Perfeccionista al límite, su gesto rígido le hace parecer distante, aunque en las distancias cortas muestra su cara más amable y demuestra su alta preparación. Ha interiorizado de tal manera su posición que ha hecho del protocolo su mejor aliado. Doña Letizia cumple este 15 de septiembre 50 años, volcada en el papel institucional de consorte. Dicen que su sueño de niña era ser periodista. Lo cumplió, hasta que un príncipe se cruzó en su camino. Tras diez años de princesa sometida al escrutinio público, en los que vio nacer a sus dos hijas, Leonor y Sofía, en 2014 inició su tercera vida, ya convertida en Reina de España.

Viernes 31 de octubre de 2002

Aquella mañana Alfredo Urdaci, director de los servicios informativos de TVE, recibió una llamada de Letizia Ortiz.

«Tenemos que hablar» «Estoy saliendo con Felipe» «¿Qué Felipe?» ... «El Príncipe»

Aquella noche fue su último Telediario. La relación entre el heredero de la Corona y la periodista era un secreto a voces, hasta el punto de que Letizia tuvo que abandonar Torrespaña oculta en el coche de Urdaci para evitar la nube de informadores que buscaban captar una imagen de la joven asturiana de 31 años. La chica de las noticias estaba a punto de convertirse en noticia. En la noticia. Al día siguiente, Zarzuela emitió el comunicado oficial del compromiso de don Felipe con Letizia Ortiz. La pedida de mano tendría lugar cinco días después, en el Palacio de El Pardo. En la breve nota también se avanzaba que la boda se celebraría a principios de verano en la catedral de La Almudena, en Madrid. Nada más.

Pero, ¿quién era la mujer que había conquistado el corazón del Príncipe de Asturias y que estaba llamada a convertirse en Reina de España?

Letizia Ortiz nació en Oviedo el 15 de septiembre de 1972 De niña, en una de las clases de ballet en la escuela de Marisa Fanjul. RC Letizia nació en Oviedo el 15 de septiembre de 1972 De niña, en una de las clases de ballet en la escuela de Marisa Fanjul. RC Letizia nació en Oviedo el 15 de septiembre de 1972 De niña, en una de las clases de ballet en la escuela de Marisa Fanjul. RC Letizia nació en Oviedo el 15 de septiembre de 1972 De niña, en una de las clases de ballet en la escuela de Marisa Fanjul. RC

Letizia Ortiz Rocasolano es la primogénita de las tres hijas que tuvo el matrimonio formado por Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, quienes se habían casado un año antes. Él, periodista como su madre, Menchu Álvarez del Valle, a quien la presentadora del Telediario, luego princesa y ahora reina estaba muy unida; ella, enfermera. De por qué la llamaron Letizia con z hay varias versiones. Que si errores ortográficos, que si quien la inscribió en el registro era italiano, que si Paloma Rocasolano conoció a una Letizia con z, integrantes del grupo 'Viva la gente'. El caso es que cuando se anunció el compromiso en España había una treintena de Letizias (con z), hoy están cerca del millar.

1950 Según el INE, la mayoría de las Letizias en España llegaron al mundo en la década de 2000 a 2010 y la edad media es de 20 años 42,9% 2000-10 2021 1950 Según el INE, la mayoría de las Letizias en España llegaron al mundo en la década de 2000 a 2010 y la edad media es de 20 años 42,9% 2000-10 2021 1950 Según el INE, la mayoría de las Letizias en España llegaron al mundo en la década de 2000 a 2010 y la edad media es de 20 años 42,9% 2000-10 2021 1950 Según el INE, la mayoría de las Letizias en España llegaron al mundo en la década de 2000 a 2010 y la edad media es de 20 años 42,9% 2000-10 2021

Creció en una familia de clase media. Vivió y estudió en Oviedo, en un colegio público, hasta los 14 años. Recibió clases de danza y se pasó muchas tardes fantaseando ante el micrófono de la emisora donde trabajaba su padre. Prácticamente todos los días Letizia, Telma y Erika merendaban allí al salir del colegio La Gesta. Siendo adolescente se trasladó con toda la familia a Madrid. A Jesús Ortiz le hicieron una oferta que no quiso rechazar. Paloma no tuvo problemas para encontrar trabajo en la capital. Y Letizia no tardó mucho en adaptarse. Tampoco en encontrar el amor. En el Instituto Ramiro de Maeztu conoció al hoy escritor Alonso Guerrero, su profesor de Lengua y Literatura. Mantuvieron un noviazgo de una década, hasta que en 1998 oficializaron su relación y se casaron en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almendralejo, de donde es él. Un año más tarde, cada uno tomó su camino.

En su etapa como presentadora del informativo de TVE. RC En su etapa como presentadora del informativo de TVE. RC En su etapa como presentadora del informativo de TVE. RC En su etapa como presentadora del informativo de TVE. RC

Entre medias, Letizia estudió Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Tras hacer sus pinitos como becaria en algún medio escrito, no tardó en descubrir, en realidad siempre lo supo, que lo suyo era la televisión. Trabajó en CNN+ y en Bloomberg TV antes de que en 2000 se le abrieran las puertas de TVE. Poco a poco se fue haciendo un nombre, también un rostro conocido, al que la dirección encomendó grandes coberturas, como el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Hay quien dice que aquella tragedia cambió el rumbo de la historia de Letizia. No solo a nivel profesional, también personal, porque cuentan que la Casa Real tenía previsto anunciar por aquellas fechas el compromiso de don Felipe con la noruega Eva Sannun (apenas dos semanas antes habían protagonizado la imagen más buscada en la boda de Haakon y Mette Marit en Oslo) y que aquel atentado lo frustró, hasta el punto de que en diciembre de 2001 el Príncipe de Asturias anunció, en un corrillo con periodistas, la ruptura de una relación nunca confirmada.

En la entrega de los Premios Príncipe de Asturias (una semana antes de que se anunciara su compromiso), ambos fueron aparecieron en pantalla dándose la mano. RC En la entrega de los Premios Príncipe de Asturias (una semana antes de que se anunciara su compromiso), ambos fueron aparecieron en pantalla dándose la mano. RC En la entrega de los Premios Príncipe de Asturias (una semana antes de que se anunciara su compromiso), ambos fueron aparecieron en pantalla dándose la mano. RC En la entrega de los Premios Príncipe de Asturias (una semana antes de que se anunciara su compromiso), ambos fueron aparecieron en pantalla dándose la mano. RC

Meses después, Felipe y Letizia se conocieron en una cena en casa del periodista Pedro Erquicia. Asistentes a aquella cena llegaron a decir que entre ellos saltó la chispa al instante. Pero el noviazgo no comenzó hasta meses después. Un año de relación en secreto y anuncio oficial del compromiso. Letizia se disponía a despedirse de la periodista para enfundarse en el traje de princesa.

Lunes 2 de junio de 2014

El rey Juan Carlos anunció su intención de abdicar de la Corona tras 39 años en el trono. Había llegado el momento del príncipe Felipe. También el de la princesa Letizia. La asturiana llevaba preparándose para ese momento desde que se comprometió con el heredero en noviembre de 2003.

Letizia lució la llamada ‘Alianza de la eternidad’ el 6 de noviembre de 2003, durante la pedida de mano. EFE Letizia lució la llamada ‘Alianza de la eternidad’ el 6 de noviembre de 2003, durante la pedida de mano. EFE Letizia lució la llamada ‘Alianza de la eternidad’ el 6 de noviembre de 2003, durante la pedida de mano. EFE Letizia lució la llamada ‘Alianza de la eternidad’ el 6 de noviembre de 2003, durante la pedida de mano. EFE

La boda, bajo un fuerte aguacero que la privó del paseíllo, se celebró el 22 de mayo de 2004. Aquel día se desprendió del apellido, como toda princesa; antepuso un doña a su nombre de pila y se convirtió en Alteza Real. Dos meses antes, el 11 de marzo, el islamismo radical atentó con diez bombas en cuatro trenes en Madrid. 193 muertos y más de 2.000 heridos. Fue en el funeral oficial en el que doña Letizia se estrenó en un acto acompañando a la Familia Real. Desencajada, pálida. Nada que ver con la seguridad que había mostrado en cada aparición pública ya como novia de don Felipe. Su presentación ante la realeza europea, enfundada en el ya icónico vestido rojo de Lorenzo Caprile, fue una semana antes de su boda, en el enlace de Federico de Dinamarca con la abogada australiana Mary Donaldson. Dejó a más de uno boquiabierto. Se coronó a lo grande.

Doña Letizia nunca lo tuvo fácil. Cada uno de sus movimientos eran (y son) observados con lupa, y no precisamente en busca de virtudes. Nunca, hasta su llegada a Palacio, un miembro de la Familia Real había estado sometido a tal presión mediática. Con la perspectiva del tiempo, tras divorcios, condenas en firme con penas de cárcel, cazas de elefantes, amantes, investigaciones judiciales y un largo etcétera, los movimientos de la entonces princesa y hoy reina quedan en meras anécdotas. Tampoco su familia directa la ayudó mucho: una tía suya, Henar Ortiz, que se presenta en redes sociales como roja y republicana, la atiza siempre que tiene ocasión. Un primo suyo, David Rocasolano, publicó un libro desvelando, aseguraba, «los secretos más oscuros»: 'Adiós, Princesa'.

El Príncipe Felipe coloca el anillo en el anular de la mano derecha de Letizia Ortiz convertidos ya oficialmente en Príncipes de Asturias, el 25 de mayo de 2004. EFE El Príncipe Felipe coloca el anillo en el anular de la mano derecha de Letizia Ortiz convertidos ya oficialmente en Príncipes de Asturias, el 25 de mayo de 2004. EFE El Príncipe Felipe coloca el anillo en el anular de la mano derecha de Letizia Ortiz convertidos ya oficialmente en Príncipes de Asturias, el 25 de mayo de 2004. EFE El Príncipe Felipe coloca el anillo en el anular de la mano derecha de Letizia Ortiz convertidos ya oficialmente en Príncipes de Asturias, el 25 de mayo de 2004. EFE

Su delgadez en los primeros años en Palacio ha sido tema recurrente de debate en diversas ocasiones, hasta el punto de que la Casa Real tuvo que desmentir que doña Letizia padeciera un desorden alimenticio. También Zarzuela hizo pública su operación de nariz, por problemas médicos y no estéticos, dijeron entonces. Su transformación física es un hecho constatable. En sus diez años de princesa, confió su estilismo prácticamente al completo al diseñador Felipe Varela.

El golpe más duro recibido probablemente en sus 50 años fue la pérdida de su hermana Erika, quien se quitó la vida cuando doña Letizia se encontraba al término de su segundo embarazo. Cuando ocurre algo así todo se relativiza y hay quien vio en ella un cambio a partir de entonces.

Los entonces Príncipes de Asturias, con Leonor, en brazos de su padre, y Sofía, recién nacida, con su madre. RC Los entonces Príncipes de Aturias, con Leonor, en brazos de su padre, y Sofía, recién nacida, con su madre. RC Los entonces Príncipes de Aturias, con Leonor, en brazos de su padre, y Sofía, recién nacida, con su madre. RC Los entonces Príncipes de Aturias, con Leonor, en brazos de su padre, y Sofía, recién nacida, con su madre. RC

Con dos hijas, su matrimonio ya asentado y sus primeros pasos en solitario como princesa de Asturias, desde 2007 comenzó a tener agenda propia. Las principales áreas en las que puso interés fueron la infancia y la juventud, la educación y la sanidad. Como princesa, participó en más de 1.500 actos en Zarzuela y en desplazamientos por toda España, recibió a casi 8.000 personas en más de 250 audiencias, realizó más de sesenta viajes al extranjero, con unas 400 actividades oficiales. Para su desgracia, el cómo va vestida, sus atuendos, casi siempre ha eclipsado su labor.

Domingo 7 de agosto de 2022

Felipe VI se desplazó aquel fin de semana a Colombia a la toma de posesión de Gustavo Petro. En Marivent se quedaron, disfrutando de sus vacaciones, la reina Letizia y sus hijas, también la reina Sofía. Y las cuatro deciden salir a cenar. Noche de chicas. La Reina emula a la princesa Leonor y la infanta Sofía y se viste como ellas, con un vestido muy corto. Las críticas no tardaron en llegar. Pero ahora ya no le afectan. Dos días después se puso un short. El paso de princesa a reina, el 19 de junio de 2014, fue quizás el proceso más natural experimentado por doña Letizia. Desde que entró en Zarzuela dijo que se miraría en «el ejemplo inigualable» de doña Sofía, aunque sabía que partía con una seria desventaja. La emérita es la única persona sobre la faz de la tierra que es reina, hija de rey, hermana de rey y madre de rey. Los palacios son su hábitat natural. Doña Letizia, en cambio, es la primera consorte de la historia de España sin ascendencia real o de la aristocracia.

Doña Letizia se convirtió en reina consorte el 19 de junio de 2014, al proclamarse como rey Felipe VI. AFP Doña Letizia se convirtió en reina consorte el 19 de junio de 2014, al proclamarse como rey Felipe VI. AFP Doña Letizia se convirtió en reina consorte el 19 de junio de 2014, al proclamarse como rey Felipe VI. AFP Doña Letizia se convirtió en reina consorte el 19 de junio de 2014, al proclamarse como rey Felipe VI. AFP

A doña Letizia le costó encontrar su sitio en Palacio, a la sombra de la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina. Las comparaciones al principio eran constantes. Lo que para las hijas de los entonces reyes era rutinario, porque habían crecido en ese ambiente, para la recién estrenada princesa todo resultaba extraordinario. El escándalo del 'caso Nóos' apartó en 2011 a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin, de la foto. Poco a poco, la presencia de la infanta Elena en actos de la Corona también se fue reduciendo a medida que doña Letizia iba adquiriendo protagonismo. Con la llegada al trono de Felipe VI, ella se quedó al frente. Y se ha manejado desde entonces con soltura, conjugando piezas históricas de la Familia Real con un repertorio de vestuario en el que ha incorporado todo tipo de firmas, y de todos los precios, que la ha llevado a encabezar periódicamente las listas de las mujeres mejor vestidas del mundo.

«Las prioridades para la Reina son su familia y el apoyo a la labor institucional del Rey. Por tanto, ella se ocupa diariamente de sus hijas y trata de hacer compatible sus tareas como madre con su trabajo al lado del Rey don Felipe en determinados actos oficiales». Estas palabras aparecen en su biografía en la página web de la Casa Real. El día en que Felipe VI fue proclamado rey, en la ceremonia en el Congreso, doña Letizia siguió al pie de la letra ese guión. Estuvo pendiente en todo momento de su marido, y en especial de las niñas, a las que corregía de continuo. Esa fue una constante en las primeras apariciones de Leonor y Sofía en su nuevo estatus. Hoy, la princesa y la infanta ya se desenvuelven con soltura en actos oficiales.

Imágenes de un reportaje compartido por la Casa Real con motivo de los 50 años de Felipe VI, en 2018. RC Imágenes de un reportaje compartido por la Casa Real con motivo de los 50 años de Felipe VI, en 2018. RC Imágenes de un reportaje compartido por la Casa Real con motivo de los 50 años de Felipe VI, en 2018. RC Imágenes de un reportaje compartido por la Casa Real con motivo de los 50 años de Felipe VI, en 2018. RC

Los Reyes, ya habían avisado, querían para sus hijas una infancia lo más normal posible, sin olvidar el papel que el destino les había reservado. Fue en septiembre de 2018, hace ahora cuatro años, cuando don Felipe y doña Letizia decidieron ir un paso más allá, con el primer acto oficial de Leonor y Sofía en Covadonga, donde la heredera recibió testimonialmente los atributos de Princesa de Asturias. Al año siguiente Leonor debutó en Oviedo en los premios que llevan su nombre. Poco a poco, la Reina va haciendo un hueco a sus hijas, compartiendo un protagonismo que hasta ahora solo ella copaba.

En estos ocho años de Reina tuvo un escándalo sonado: el rifirrafe con doña Sofía en la catedral de Palma en la misa del Domingo de Resurreción. A juzgar por las imágenes posteriores de nuera y suegra juntas aquello quedó en una anécdota que, sin embargo, le hizo perder popularidad. Aunque difícil de cuantificar, dado que desde 2013 el CIS no hace valoraciones sobre la Monarquía. Sin embargo, hoy pocos dudan de que la Reina es uno de los principales activos de la Corona. Al tiempo que Felipe VI ha llevado a cabo un ejercicio de transparencia para librarse de la pesada losa del rey emérito, doña Letizia ha multiplicado su agenda social. Y también en cooperación internacional, con siete viajes en ocho años y una pandemia de por medio. Papel protagonista y todo tipo de elogios recibió en la Cumbre de la OTAN, como anfitriona de los acompañantes de los presidentes y jefes de estado presentes en Madrid.

Retrato oficial de la reina Letizia vestida de gala. RC Retrato oficial de la reina Letizia vestida de gala. RC Retrato oficial de la reina Letizia vestida de gala. RC Retrato oficial de la reina Letizia vestida de gala. RC

Consciente de que ha de ser el ejemplo de la futura reina Leonor, doña Letizia, a sus 50 años y tras todo lo vivido, iniciará una nueva etapa con la mayoría de edad de su primogénita, a la que cederá parte de su agenda social para que vaya adquiriendo experiencia y con la que comenzará a compartir joyero en las grandes ocasiones.

Doña Letizia es Letizia a secas para el pueblo. Ostenta el título de reina de España consorte, con tratamiento de Su Majestad. Pero el pueblo la tutea. Sus incondicionales, sí, pero también sus detractores. De la espontánea novia de don Felipe apenas queda nada. Pero queda bastante de la periodista que fue. No pierde ocasión de preguntar e interesarse por todo lo que le llama la atención. Y, sobre todo, de sacar provecho a una de sus armas infalibles: la locución. Sus discursos, más de cien como Reina, son garantía de éxito. Letizia es la reina de la palabra. Y sopla 50 velas.

Temas

Historias visuales