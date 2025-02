Potentes opioides se ofrecen en redes sociales, y puede ser un fraude

R. C.

En una búsqueda intensiva de nitazenos en internet, este periódico constató la oferta de varios de sus derivados. En la 'dark web', ese rincón oculto de internet al que se accede con navegadores y buscadores específicos, se encuentra el vendedor 'Roi'. «Nuestros productos de opiáceos son magníficos para fumar», dice al ofrecer isotonitazeno, «un nuevo opio sintético con semejanza estructural con otros opioides y análogo a otros nitazenos». Aunque avisa: «Por sus propiedades químicas, la solubilidad en agua no es muy buena, pero se puede disolver en metanol o etanol». Acepta bitcoins y otras criptomonedas.

Los anuncios tienen vida corta. Se mueven como los traficantes por las sombras. El precio de esta droga: 25 gramos por 400 euros. Hay rastros de otros 'dealers', pero ya no queda nada en aquellas rutas. Los nitazenos, que irrumpen en los laboratorios para abaratar las mezclas, están en solitario algo más caros que, por ejemplo, el fentanilo, por el que piden 10 euros por gramo. En Telegram hay cuentas con un puñado de suscriptores que aseguran vender nitazenos en distintas variantes y desde Reino Unido.

Pero donde más proliferan los anuncios de nitazenos es en la red social más accesible de todas, Twitter. Cindy ofrece metonitazeno «barato, en stock, buenos y con un proveedor fiable» y deja su cuenta de Telegram y Threema. Una gama más amplia de «productos intermedios farmacéuticos y materias primas», entre ellos metonitazeno, isotonitazeno y protonitazeno, tienen otras dos cuentas, las de Sofía y Elena, que dan su Whatsapp y correo electrónico. «La pureza es superior al 99%, lo que ha sido bien recibido por los clientes», asegura una de ellas. Y «una muestra gratis» proporciona Lareina.

Todos estos perfiles tienen base en China y desde allí realizarían sus envíos. Todas parecen un calco una de otra y tienen pocos seguidores. Hay decenas de anuncios similares. Por las cantidades ofrecidas, tanto en Twitter como en la 'deep web', se deduce que apuntan al nicho de narcos local que hará la mezcla en su territorio para el menudeo.

Timos a consumidores

En un foro de compradores de opioides español, donde se trafica incluso con las sobras del medicamento recetado, advierten de las estafas de estas cuentas chinas. Al indagar más sobre este tipo de engaño, se halla que en el trato se envían imágenes del laboratorio, el personal y la sustancia; que se pide un adelanto del dinero, ya sea en criptomoneda o por remesa a una dirección en China; que aseguran haber realizado el envío a la dirección acordada por el cliente.

El timo intenta ir más allá de ese adelanto. Pasados unos días, el vendedor escribe con una advertencia: que el paquete está retenido en la aduana, que debe pagar más para evitar problemas con la ley. El comprador de droga pasa a ser víctima de un fraude basado en el miedo.

Un traficante contactado aseguró hacer el envío a España por mensajería privada y segura. Sin embargo, este periódico no realizó ningún pedido ni hizo compra alguna. Ante todo esto, un usuario solitario de X advierte: «Ya tuve una sobredosis este año. Morí y me revivieron, hace dos semanas. La heroína estaba mezclada con metonitazeno. No tengo tolerancia».

