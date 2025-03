Así es el odio en las redes sociales

«Charo y mongola, encima es de las que se lo cree», «lo que tienes que hacer es ir al gimnasio, g0rd4» o «eres gilipollas integral, perdón porque te falte… De verdad…». Estos son algunos de los mensajes que a diario Inés (nombre ficticio) -periodista de profesión- recibe en su perfil social de X (antes Twitter). Pero no son los únicos, el buscador de esta red y otras tantas plataformas están plagadas de mensajes de odio, insultos, descalificaciones y amenazas. Pero estos sitios no son los únicos donde las ofensas son el día a día, las webs informativas son otro espacio plagado de estas comunicaciones.

Investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), junto con científicos de otros centros han cartografiado los mensajes de odio a través del proyecto 'Hatemedia'. Entre 2021 y 2022, los integrantes de este programa recopilaron cerca de 20 millones de mensajes en plataformas sociales y medios de comunicación, de los que la mitad fueron objeto de análisis en la investigación. «Hemos categorizado manualmente un millón de mensajes en noticias de periódicos y en los perfiles de estos medios», explica Elías Said, investigador principal del grupo de Inclusión socioeducativa e intercultural sociedad y medios de UNIR.

En la compilación se leen palabras como: «negro», «maricón», «basura», «payaso», «puta», «hdlgp», «puto miserable». Así hasta un sinfín de palabras malsonantes, despectivas, hirientes y, en algunos casos, constituyentes de delito. «Aunque estas últimas son menos», detalla Julio Montero, codirector del proyecto.

Analizadas todas ellas, los miembros de 'Hatemedia' las han clasificado, categorizado y trazado: «El 70% atacan a políticos, mujeres, inmigrantes y comunidades LGTBI+». Esta es la conclusión de este primer monitor llevado a cabo por la UNIR. «Más de la mitad de los mensajes analizados presentaba un nivel de odio», es la segunda alerta. Y la mayoría se escribe en menos de 280 caracteres. X, la extinta Twitter, es la plataforma que reunió más ataques, con un 61,3% de la muestra eran variantes de desprecio, insultos o amenazas.

El estudio, que tras cinco años de trabajo se ha convertido en una herramienta, según sus promotores, para que los medios «puedan prevenir estos mensajes y actuar de forma activa y no reactiva», concluye la investigación. El monitor ofrece una fotografía de 7 días de las respuestas recibidas en noticias y perfiles sociales de los medios analizados. «Se ha abierto un nuevo espacio de debate que deja a los medios en una situación de no seguridad, tienen que asumir sus nuevas responsabilidades y no pueden abandonar», exclamó Montero ante las recientes salidas de periódicos de plataformas como X.

Ataques organizados y coordinados

Las redes sociales se han convertido en un espacio de impunidad para la ira. «Con esta herramienta cada organización puede seguir en directo cómo se teje el odio contra su presencia en redes», señaló el equipo investigador. «No medimos el odio, sino los discursos, que son como la fiebre que da medida de lo que hay debajo, el odio real o la infección», detalló Montero.

Aunque cada medio tiene su audiencia y su ideología, el patrón se repite. «Hemos detectado que estos ataques no son aislados, sino que son coordinados y planificados», relató Said. «Es muy difícil que 50 parejas bailen exactamente igual en un salón, replicando los mismos pasos. El odio no es espontáneo, hay una coordinación detrás. La mayoría no son personas, sino grupos políticos e ideológicos con intereses muy concretos».

Aunque no han confirmado su hipótesis, bajo la revisión de un millar de cuentas, todos estos ataques dirigidos contra medios y periodistas repiten un patrón: mensajes similares, horas concretas y cada miembro tiene su red social. Según los investigadores, detrás de estos odiadores de medios hay «granjas de bots, de trolls y grupos dirigidos desde Filipinas, Venezuela o Rusia», detalló el coautor de la investigación.

El estudio, siguiendo la línea de otros trabajos, confirma que estos mensajes son esparcidos por una cuenta y «perfectamente organizados» son esparcidos y amplificados por otras. «No necesariamente son grandes personas o influencers, son anónimas y con pocos seguidores y pocos seguidos», aclaró.

Odio desbordado

El estudio realizado hace cuatro años «cuando la polarización no era tan grande como la actual» -recuerdan los autores de la UNIR-, ya daba muestra del terreno minado hacia el que se dirigen las plataformas sociales. «Lo peligroso de los discursos de odio, no es el discurso, sino el odio», recordó Julio Montero, coautor de la investigación.

El 'odio español' en la Red se caracteriza por ser general y de una intensidad moderada. Así lo categorizan los tres algoritmos diseñados por la veintena de investigadores que han trabajado en el desarrollo del monitor. «No se pueden aislar», aclaró Said.

La primera fórmula, tras etiquetar manualmente un millón de mensajes, discierne «bajo el contexto y la semántica española» son odio o no. El segundo los clasifica según su gravedad.

Intensidad 1 Odio asociado a mensajes incívicos. En este apartado, los autores de la investigación categorizaron palabras y textos hostiles porque, según los investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja, los que mejor permeabilizan y calan en la sociedad. . Intensidad 2 Odio asociado a mensajes mal intencionados o con expresiones abusivas. Junto con el apartado anterior son los tipos más frecuentes en las redes sociales. Intensidad 3 Odio asociado a insultos. Son muy llamativos, pero no los más utilizados por los haters para lanzar sus mensajes contra contrarios. Intensidad 4 Odio asociado a amenazas veladas o explícitas. Son los textos más duros y que, realmente, pueden suponer un peligro para la otra parte. «Te voy a matar» o «te voy a dar una hostia» son los más frecuentes. Estos mensajes son constitutivos de delito, pero no son muy habituales, según el estudio. AUX STEP FOR JS

Según el análisis llevado a cabo en 'Hatemedia' con el repaso de casi 10 millones de mensajes en noticias de medios de comunicación y en mensajes compartidos en sus perfiles digitales predominan «los de baja intensidad», aclara Moreno. «No son grandes odiadores que inciten a la amenaza o al odio, lo que buscan es instalarlo como cultura y que permeabilice», apostilla.

«Esos mensajes permiten convertir el odio en parte de la cultura», señaló Montero. «No generan violencia, pero generan tolerancia ante la hostilidad, ante la discriminación y una cultura cada vez más permeable al odio. La normalización de estados de odio es el peligro más patente para una democracia».

La investigación ha demostrado que los mensajes de menor calado son más efectivos y, por lo tanto, suponen «un grave problema para nuestra sociedad».

El trabajo divide asimismo el odio en niveles de intensidad y también sobre quién o qué grupo de la sociedad se divide. «Los políticos y los periodistas son la diana», señalaron los autores. «Especialmente si representan a un colectivo, ya sea mujer, persona mayor u homosexual», apuntaron.

Odio general o indiferenciado Expresiones de odio, sin un claro dominio de uno de los tipos específicos considerados en este monitor. Odio político Expresiones contra individuos o colectivos por motivos de orientación política. Odio sexual Expresiones dirigidas contra personas o colectivos por su orientación sexual. Odio misógino Expresiones dirigidas contra mujeres o rasgos asociados a ellas. Odio xenófobo Expresiones dirigidas contra personas o colectivos, por motivo de origen (e.j. extranjero e inmigrante). AUX STEP FOR JS

Con esta herramienta los autores aseguran que «los medios pueden entender cómo se teje el odio en sus entornos y tomar las medidas necesarias para frenar las mentiras y la desinformación. Solo ellos pueden introducir racionalidad en el debate y es la única cultura que salva del odio».