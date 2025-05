Los hits musicales son para heteros

En 2020 la cantante de trap canaria Ptazeta (Zuleima González, 1998), abiertamente lesbiana, se dirige a una mujer desde el inicio de su primer éxito 'Mami'. «Loca, loca, se pone fija su mirá cuando me toca, se aloca Y se nota, nota Son sus besos de cicuta que colocan, se toca y me besa»

Con 'Montero (Call me by your name)' se colocó en el 39 de la lista de canciones más escuchadas en España en 2021.



«Cocaína y bebiendo con tus amigos

Vives en la oscuridad, chico,

no puedo fingir»