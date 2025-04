La guerra fría del té helado: qué ha pasado con Nestea y Fuze Tea

Una de las marcas no la conocerán, es nueva, pero la otra les será familiar, como de verla a diario en las estanterías de la mayoría de los supermercados. Desde hace un tiempo, para sorpresa del consumidor, habrá observado que puede elegir dos marcas diferentes para beber el mismo producto (o casi idéntico). Aunque, eso sí, a diferente precio.

Si pasadas estas líneas aún no sabe de qué producto se habla, usted no se podría identificar como un consumidor habitual de una bebida a la que le ha salido un mellizo: Fuze Tea. Pero si, por el contrario, era de los que habitualmente bebía Nestea, quizá le ha asaltado la duda de cual de los dos es el original o, por lo menos, cual es la diferencia para apostar por uno de los dos productos que ahora dicen ser «el sabor original» y «el de siempre».

Lo cierto es que, sin entrar aún en los detalles, la situación desde el principio era curiosa. Tanto que el estratega de marca Fernando de Córdoba, se atreve a decir que Nestea «es un producto hijo de dos presas». En concreto, hasta finales de 2024, Coca-Cola aportaba la fabricación, la distribución y la fórmula, y Nestlé se hacía cargo de la marca, el diseño y la publicidad.

Coca-Cola Fórmula Fabricación Distribución Marca y publicidad Nestlé Coca-Cola Fórmula Fabricación Distribución Marca y publicidad Nestlé Nestlé Coca-Cola Marca y publicidad Fórmula Fabricación Distribución Nestea Coca-Cola Marca y publicidad Fórmula Fabricación Distribución

Así, la historia del idilio entre Nestlé y Coca-Cola, que empezó con intermitencias hace casi 35 años, comenzó a romperse en 2018, cuando disolvieron la marca que ambas empresas compartían entonces al 50% para comercializar el refresco de té en todo el mundo, y terminó el 31 de diciembre del año pasado.

Con el fin del contrato que ambas compañías mantenían desde hacía décadas para asumir sus labores, Nestlé acordó la fabricación y distribución de su producto con Damm, mientras que Coca-Cola, dueña de la fórmula, ya había lanzado su propio producto. Fuze Tea llegó a España a finales de 2024, cuando la marca ya se comercialiba en más de 90 países. «Esta situación tampoco es algo demasiado común, especialmente entre empresas tan grandes y en las que ambas proporcionaban cosas que eran fundamentales para la supervivencia del producto», relata De Córdoba.

Ante esta coyuntura, y ante los rumores de que Nestea iba a desaparecer a finales de 2024, Nestlé tuvo que lanzar una campaña de publicidad y anunciar que Nestea «continuará comercializándose en España» bajo los mismos estándares de calidad y con idéntico perfil organoléptico que, según Nestlé, ha consolidado esta bebida como la preferida de los consumidores en la categoría de té frío. Pero lo cierto es que, tal y como aseguran los expertos, Nestea, la suma -ahora- de Nestlé y Damm, se habrá visto obligada a cambiar algo en su fórmula para poder seguir en el mercado. Es decir, no tendrá el sabor original con el que sí cuenta, sin embargo, el nuevo Fuze Tea. Un extremo que la multinacional de origen estadounidense apunta en varias ocasiones en la página de la bebida en su web: «Fuze Tea Sabor Original usa la misma fórmula original de la bebida de té de siempre, que es y seguirá siendo propiedad exclusiva de The Coca‑Cola Company».

Nestea fue creado por Nestlé en los años 40 como un té en polvo que se mezclaba con agua En la actualidad también se comercializa en este formato en algunos países Coca-Cola Nestlé El formato con el que lo conocíamos desde 1993 es fruto de la unión con Coca-Cola Coca-Cola Nestlé Fuze Tea conserva la receta (y la distribución) Nestea se queda con la marca Nestea fue creado por Nestlé en los años 40 como un té en polvo que se mezclaba con agua En la actualidad también se comercializa en este formato en algunos países Coca-Cola Nestlé El formato con el que lo conocíamos desde 1993 es fruto de la unión con Coca-Cola Coca-Cola Nestlé Fuze Tea conserva la receta (y la distribución) Nestea se queda con la marca Nestea fue creado por Nestlé en los años 40 como un té en polvo que se mezclaba con agua El formato con el que lo conocíamos desde 1993 es fruto de la unión con Coca-Cola Nestea se queda con la marca Nestlé Nestlé Coca-Cola Coca-Cola En la actualidad también se comercializa en este formato en algunos países Fuze Tea conserva la receta (y la distribución) Nestea fue creado por Nestlé en los años 40 como un té en polvo que se mezclaba con agua El formato con el que lo conocíamos desde 1993 es fruto de la unión con Coca-Cola Nestea se queda con la marca Nestlé Nestlé Coca-Cola Coca-Cola En la actualidad también se comercializa en este formato en algunos países Fuze Tea conserva la receta (y la distribución)

El consumidor fiel puede llegar a detectar hasta el más mínimo cambio. Así lo revela la investigación que ha realizado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En concreto, realizó una cata a ciegas comparando las tres versiones: Fuze Tea, Nestea de Grupo Damm y el Nestea original. Los resultados mostraron que los consumidores notaron diferencias entre el Nestea antiguo y el nuevo distribuido por Damm, al igual que observaron diferencias entre el nuevo Nestea y Fuze Tea.

Sin embargo, según la OCU, los consumidores no distinguieron el Nestea antiguo del Fuze Tea. «Probablemente Coca-Cola está elaborando, como dueño de la fórmula, su Fuze Tea usando la antigua receta de Nestea, mientras que Nestlé conserva el nombre, pero no el sabor», según las conclusiones del estudio.

Ambas recetas tienen los mismos ingredientes Coca-Cola Nestlé Y un perfil nutricional muy parecido Coca-Cola Nestlé Ambas recetas tienen los mismos ingredientes Coca-Cola Nestlé Y un perfil nutricional muy parecido Coca-Cola Nestlé Ambas recetas tienen los mismos ingredientes Coca-Cola Nestlé Y un perfil nutricional muy parecido Coca-Cola Nestlé Ambas recetas tienen los mismos ingredientes Coca-Cola Nestlé Y un perfil nutricional muy parecido Coca-Cola Nestlé

Sea como fuere, para el experto en márquetin lo interesante de este caso es saber si la gente compraba Nestea por la marca o si lo hacían por el sabor. Y es que si el motivo era el segundo, para De Córdoba Fuze Tea tiene las de ganar. Y añade un nuevo matiz: «Coca-Cola tiene acceso a una red de distribución en bares y negocios que a Nestlé le va a costar un poco más».

«Coca-Cola tiene acceso a una red de distribución en bares y negocios que a Nestlé le va a costar un poco más» Fernando de Córdoba Estratega de marca y autor de 'Los secretos de las marcas'

Es por lo que, continúa, Coca-Cola, aunque no puede decir abiertamente que está vendiendo el anterior Nestea, sí quiere que para el consumidor quede claro que Nestea ha cambiado de nombre y que ellos son el Nestea de siempre. «Por eso en su publicidad insisten tanto en que es el mismo sabor y la misma botella. E incluso a la lata de Fuze Tea le han añadido la frase 'sabor clásico'. Esto es, aún así, algo un poco absurdo teniendo en cuenta que esta bebida no existía en España bajo ese nombre y por lo tanto no puede tener 'un sabor clásico'». Esa ha sido, sin embargo, la forma de Coca-Cola de «despertar en la mente del consumidor la sensación de que en el fondo es lo de siempre».

«Los resultados hasta ahora han sido muy positivos, reflejando una excelente recepción por parte del público y un incremento significativo en la visibilidad de la marca» Nestlé España

Desde Nestlé, preguntados por este periódico, descartan por el momento dar datos de evolución de ventas de Nestea en esta nueva etapa al estar «inmersos en la estrategia de distribución y comercialización» del producto. Aseguran que las campañas publicitarias han ayudado a tener un «incremento significativo» en la visibilidad de la marca y que desde Damm están trabajando «en alcanzar el mayor número de puntos de venta, tanto en el canal de hostelería como en el de alimentación». Con ello, defienden que la disponibilidad del producto para los consumidores «está asegurada».

Las botellas de Nestea conviven en los lineales de los supermecados con las de Fuze Tea y otras marcas de té helado. RC

Por su lado, desde Coca-Cola, aunque tampoco dan datos concretos de su aceptación en el mercado, aseguran estar «satisfechos» con la acogida que está teniendo Fuze Tea en España y remarcan que con la compra de su producto «los consumidores están demostrando su apuesta por el sabor de siempre».

«Los consumidores están demostrando su apuesta por el sabor de siempre» Coca-Cola

Eso sí, durante la presentación de la bebida en una de las seis fábricas españolas donde se produce Fuze Tea, los responsables de la marca aseguraron que en las primeras ocho semanas de 2025, la categoría de té helado en el mercado creció un 10,3% en valor respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, aunque no apuntaron los motivos concretos, todo hace pensar que la entrada de esta nueva bebida en el mercado ha generado en el consumidor un interés creciente por este tipop de bebidas.

Guerra de precios

En los lineales de los supermercados, los precios de los productos varían. Las dos botellas de 1,5 litros de producto obtenidas por este diario para la realización de este reportaje costaron 3,48 euros en un supermercado de barrio: 1,99 por la de Nestea y 1,49 por la Fuze Tea, que estaba de oferta.

Es por lo que en esta nueva etapa de dos marcas pero similar producto es interesante observar si a pesar de la variación del precio el consumidor opta por la marca que conoce, en este caso Nestea, o la marca que respalda la bebida como puede ser Coca-Cola. «Nestlé confía en que la gente siga pidiendo la marca, pero lo cierto es que allá donde antes te ponían un Nestea, ahora, al trabajar con Coca-Cola, en un restaurante van a poner Fuze Tea y el consumidor pensará que se trata de un cambio en la marca», continúan los expertos. Es lo que pasó en su momento con la tónica Finley de Coca-Cola, que fue sustituida por Nordic Tonic en el mercado de las tónicas premium de Coca-Cola en España.

En 2020, Coca-Cola decidió retirar la marca Finley del mercado español y reemplazarla con Nordic Tonic como su principal opción de tónica premium. La decisión de cambiar de marca respondió a un movimiento estratégico para posicionar a Nordic Tonic como una opción más sofisticada y moderna, dirigida principalmente a la alta coctelería y al mercado de bebidas premium. Es esto, precisamente, lo que puede pasar, según los expertos, ahora con Fuze Tea.

Temas

Historias visuales