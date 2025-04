Diez formas de tomar café

El café se ha convertido en una costumbre necesaria en la vida de la mayoría de las personas. Aunque no se conoce con exactitud cuándo comenzó a consumirse, su origen es africano. Llegó a Europa alrededor del año 1600 y probablemente las personas que lo probaron por primera vez no creerían que las bebidas de ahora, con chocolate, cremas, especias, etc. llevan este fruto energizante.