Coaching, la industria de la motivación

ALaín García Calvo le diagnosticaron con 15 años fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, pasó seis meses encamado y cayó en una depresión. «Cuando estaba a punto de cometer una locura», explica desde su web, escuchó lo que él define como 'la voz de tu alma', el mantra que ha dado título a varios de sus libros. Semejante epifanía le llevaría años después a proclamarse doble campeón de España de natación y a viajar por todo el mundo. Hoy, Laín es uno de los líderes más famosos de desarrollo personal de habla hispana, autor de libros como 'Un milagro en 90 días' , '101 creencias millonarias' o 'Cómo atraer el Amor', de los que ha vendido más de un millón de ejemplares. El próximo febrero tiene previsto en Barcelona el intensivo 'Vuélvete imparable' y ya están agotadas las 1.400 localidades, algunas a 1.800 euros (la mitad para quien se apunte ya a la siguiente cita, por ahora sin fecha). El entusiasmo que el 'coach' despierta en sus seguidores es casi mesiánico, como se ilustra al término de la primera jornada con los participantes atravesando un lecho de brasas a 500º, la manifestación, dice, de «un nuevo nivel de libertad y acción para alcanzar cualquier deseo o meta».

Laín es el caso más mediático –aunque sus tarifas no sean las más representativas– de una práctica, el coaching, que entendida como una herramienta para superar obstáculos, tanto en el terreno personal como profesional, se ha vuelto omnipresente y, a decir de muchos, indispensable. A ella recurren desde empresas hasta equipos de fútbol en un intento por desplegar el potencial humano, especialmente cuando se plantea un desafío, hay que vencer incertidumbres o poner en valor conceptos como liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio o, simplemente, bienestar. Una actividad que se ha disparado con la pandemia y donde los expertos empiezan a ver la necesidad de separar la paja del grano. «Dar consejos, dar formación, dar cursos... son acciones legítimas, pero no son coaching», advierte José Manuel Sánchez, socio director del CEC, centro de referencia en España.

Para Mario Alonso Puig, cirujano, escritor y uno de los coachs que gozan de más prestigio en España, quien recurre a sus servicios es porque «necesita ayuda para pasar de donde está a donde le gustaría estar, lo que es aplicable lo mismo al mundo profesional que al personal». Alonso Puig también goza de gran capacidad de convocatoria. Para los días 21 y 22 de noviembre tiene sendos actos convocados en Bilbao y Barcelona, y en ambas ciudades tenía ya vendidas esta semana más de un millar de localidades, a precios que oscilan entre los 33 y los 110 euros.

Cuando se le pregunta por las razones del auge que ha experimentado este fenómeno, no alberga dudas. «El ser humano, a lo largo de su vida, se da cuenta de que es vulnerable, que necesita ayuda. Y en esta pandemia, en la que han desaparecido tantas certezas, se han hundido tantos suelos bajo nuestros pies y tantas personas se han sentido perdidas, la necesidad de encontrar compañeros de viaje, quien nos ayude a superar situaciones complejas, se ha acelerado». En este contexto, añade, «cuando uno no sabe quién es, necesita que los demás se lo digan, Por eso es importante que la imagen que nos devuelvan de nosotros mismos sea noble».

Creaciones de la mente

Mario Alonso Puig es un hombre de ciencia, y no acepta afirmaciones sin grises intermedios. 'Todos llevamos un líder dentro', 'Los límites no existen'... Del primero, asegura que «nace, se hace y, sobre todo, se entrena»; del segundo, que sí existen, aunque los que nos impiden «ser felices, despegar y florecer» son creaciones de la mente. «Asistimos a una crisis de valores; pero no necesitamos que alguien nos diga cuáles son, sino descubrir qué nos ayuda a vivir con más ilusión, más cordialidad, qué es aquello que cuando lo aplicas mejora tu vida y la de los demás».

¿Qué tienen en común un empresario que se propone revulsionar sus recursos humanos, con alguien que quiere dejar de fumar o reinventarse tras un divorcio traumático? «La forma de pensar condiciona mucho los sentimientos y la manera de actuar, y esto vale para todos los ámbitos», explica Luis Huete, experto en técnicas de dirección y gestión de empresas y otro de los gurús del panorama nacional. Afirma que la seguridad es un instinto básico, el mecanismo más atávico que tenemos en el plano emocional, y que el modo de combatir los miedos e inseguridades, de superar bloqueos, pasa por trabajar dónde se pone el foco. «Y eso, cuando hay posibilidad de abordarlo con alguien que te escucha, que tiene experiencia, que te aporta una metodología, hace que el proceso de mejora personal se acelere».

Es este escenario el que saltó por los aires durante los últimos años. «Todos tenemos una dimensión social que en pandemia hemos desarrollado poco. Esa necesidad de acompañamiento y de contrastar ideas y modelos, de tener conversaciones relevantes, cuando no tenías que trabajar solo en casa y hacer frente a situaciones empresariales complejas. Un escenario de cambio rápido en el que te hundías o del que salías fortalecido».

Huete identifica una secuencia fascinante, un «círculo virtuoso» lo llama él, en el que la convicción con que trabajas, los techos que te pones, el despliegue de actividades que haces y los resultados que logras deben retroalimentarse. «Los humanos somos poderosísimos, pero frágiles. El secreto es un corazón inteligente, que aúne valores y energía, que alimente tu capacidad de tomar buenas decisiones que debe ser, en definitiva, el objeto principal de la vida. La felicidad no va de ser un fuera de serie».

El explorador como líder

Nacho Dean forjó su leyenda lejos de los despachos, siendo el primero en dar la vuelta al mundo a pie, en solitario y sin asistencias, además de unir a nado los cinco continentes. «Esta pandemia ha acelerado un proceso de búsqueda y autoconocimiento que es inevitable descubrir. El mundo tal y como lo entendíamos ha dado un giro de 180º y la incertidumbre ha venido a ocupar el lugar de muchas cosas que dábamos por supuestas». Una situación que, recuerda Dean, ha requerido mucha fortaleza mental y cuyas consecuencias estamos aún pagando en forma de suicidios, depresiones, ansiedad... «Cuando el presente es estable, el futuro es predecible, pero cuando las certezas saltan por los aires tienes dos opciones: o eres espectador o te conviertes en actor de tu propia vida. ¿Cómo?Reiventándote, algo que deseas pero que a menudo no haces por miedo o inseguridad».

«A lo largo de mis expediciones me ha tocado cruzar muchas fronteras geográficas, culturales e idiomáticas, pero las mayores están en nuestra cabeza, son las que uno se pone». Para Dean, lo que te hace líder es tomar conciencia de que no puedes cambiar el mundo si antes no te cambias a ti mismo. «La autenticidad es un valor inherente al líder, y para hacer lo que hago cuando subo a un escenario hay que ser coherente».

En su opinión, «la vida cobra sentido cuando la compartes con los demás. Yo he experimentado situaciones tremendas en primera persona, y por eso comprendo lo valioso que resulta una ayuda, una mano amiga, unas palabras sabias. «La misión del coach –y en esto coincide con el análisis de José Manuel Sánchez– no consiste en resolver los problemas de nadie, «tiene que ver más con escuchar y hacer las preguntas adecuadas para que la gente se conozca mejor y encuentre sus propias respuestas».

Pero, ¿se puede a través de la vivencia particular extraer claves de conducta que sirvan para todos? Para Sánchez, haber pasado por una experiencia difícil y querer ayudar a otros a superarse no representa un problema. Mario Alonso Puig tampoco lo cree. «No hay una camisa que encaje para todo el mundo, pero sí un tejido, más fresquito si estás en el trópico, más abrigado en climas fríos. El ejercicio físico le va bien a todo el mundo, lo mismo que una nutrición adecuada... Compartimos una biología similar. ¿Por qué no trasladar esta idea a pensar en positivo? ».

«Hay mucho cantamañanas»

Es cierto, sin embargo, que el coaching es un proceso complejo que requiere de una formación adecuada «y muchos se han lanzado a ese ruedo sin tenerla», advierte el cirujano madrileño, que encuentra similitudes con la avalancha de másters que inundó el mercado hace años, «que cobraban pero no aportaban valor».

Su compañero Luis Huete no se queda atrás. «Hay mucho cantamañanas. Es la típica actividad, lo digo desde el respeto, que se quedas sin trabajo o has sufrido un revés durísimo del que te has sabido reponer, y parece que eso te faculta para convertirte en coach. Y sí que ahora hay certificaciones de todo tipo, pero eso tampoco es garantía de nada. Rafa Nadal no tiene ninguna de buen jugador y ahí lo tienes».

«No es cierto que todos llevemos un líder dentro», dice el psicólogo Miguel Rizaldos S. GARCÍA «La pandemia ha comprometido la salud mental, porque las medidas para atajar el covid no eran nada sanas desde el punto de vista psicológico. Eso ha pasado factura, como ya estamos viendo en consulta, y en este río revuelto, hay pescadores que buscan ganancia». Miguel Rizaldos, psicólogo clínico, no tiene muy buena opinión del coaching, «que aplica cuatro estrategias de psicología positiva y motivacional, y ya está. Quizá la culpa la tengamos nosotros, que no sabemos vendernos, por no hablar del estigma de la salud mental, cuando para ir al psicólogo no hace falta estar mal, sino querer estar mejor». Rizaldos desconfía de las soluciones fáciles. «No es cierto que todos llevemos un líder dentro –muchos ni siquiera desean serlo–, y tampoco que los límites sólo existen en nuestra cabeza. Es la dictadura del Mr. Wonderful, peligrosísima. Eso de que 'si tú quieres, puedes', es tanto como decirle a alguien que si no logra su meta es porque no se esfuerza y responsabilizarle de sus problemas». La vida es injusta, asegura, y los psicólogos trabajamos en la aceptación de eso, en la tolerancia a la frustración, que nunca va a ser tan atractiva como las fórmulas mágicas. Juegas con el bienestar de la gente, la machacas, y al final es el médico el que recoge los trozos». Mario Alonso y Luis Huete coinciden en que el término 'coaching' ha sufrido cierta devaluación, y que muchos les ven como a telepredicadores o gente de verbo fácil. Por eso apelan a la responsabilidad. «El coach no puede suplantar a un profesional de la salud mental, mejor preparados para situaciones emocionales extremas». Prefieren verlo como ámbitos complementarios. «Si la voluntad de servicio es genuina, uno se va a dar cuenta de cuándo la situación excede su rango de actuación. Y la honestidad le tiene que llevar a recomendar esa vía, sin perjuicio de seguir luego con la labor que estaba realizando».

