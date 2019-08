El primer cajero automático del pueblo

«Hasta ahora, el cajero soy yo», sonríe Juan Carlos Rodríguez, dueño del bar Quitapenas. Aunque su broma se acerca bastante a la realidad. «Viene la gente y me pide 20 euros para no ir hasta Lobón a sacar dinero», añade desde detrás de la barra del establecimiento que se encuentra a escasos 50 metros del ayuntamiento de la entidad local menor de Guadajira.

En el mismo edificio de la casa consistorial está el espacio municipal que se ha cedido para ubicar el cajero automático, el primero en la historia del pueblo. Aunque la fecha marcada por la Diputación de Badajoz era este viernes, el dispositivo lleva funcionando varios días y los vecinos ya se han acercado a retirar dinero o hacer otras operaciones. «Lo he utilizado para ver el saldo, la verdad es que lo hice para enredar y probar cómo funcionaba, pero como me cobraban un euro de comisión no lo miré», dice Cristian Mata, vecino de Guadajira.

No es el único que critica el cobro de comisiones para los usuarios que no tienen cuenta en Caja Rural de Extremadura, entidad propietaria del cajero. «1,95 euros –la misma que en cualquier otro punto de la región– por sacar dinero, sea cual sea la cantidad, ya lo han comentado varias personas muy disgustadas cuando vienen al bar», dice Rodríguez. «Yo, por lo menos, no cobraba comisión», vuelve a reír este hostelero, que parece que tendrá que seguir ejerciendo de cajero, aunque ahora la excusa de sus clientes será ahorrarse la comisión en lugar de evitar el desplazamiento.

Dotar de servicios, en este caso bancarios, a los pequeños municipios con la intención de frenar la despoblación del mundo rural es el objetivo del Plan de Lucha Contra la Exclusión Financiera, que desarrolla la Diputación de Badajoz, y por el que ya se han instalando 25 cajeros automáticos. «Desde 2008 habían desaparecido 142 sucursales financieras en distintos municipios de la provincia de Badajoz, por lo que se decidió iniciar este proyecto que busca promover y consolidar el mundo rural», explica José Carlos Contreras, diputado de Economía y Hacienda, que añade que la ubicación de los cajeros se ha hecho en pueblos que no tenían o han perdido recientemente oficinas bancarias.

Guadajira o El Risco, por ejemplo, reciben la visita de delegados de algunas entidades para acercar las gestiones a los pueblos. «Aquí vienen dos tardes por semana los de la Banca Pueyo, pero hay que avisar con antelación si quieres retirar una cantidad elevada, así que está muy bien que la gente pueda hacer gestiones durante las 24 horas en el pueblo», apunta José González, vecino de Guadajira, que todavía no ha usado el cajero. Sí lo ha hecho Fernando González, que se muestra muy satisfecho por la comodidad que supone.

Con los de este viernes ya son 25 los municipios, todos de menos de 1.000 habitantes, que tienen activo un cajero automático con varias funcionalidades. En ellos se puede hacer más cosas que sacar dinero. También tiene un dispensador de monedas y permite actualizar las cartillas o recargar el teléfono móvil, entre otras opciones. «Su instalación ha sido una buenísima idea; a quienes tenemos negocios nos viene muy bien, porque podemos pagar recibos y hacer ingresos sin tener que ir con la recaudación diaria a otras localidades», señala Fausti Doncel, propietaria del estanco de Guadajira.

Los dispositivos han sido instalados por Caja Rural de Extremadura, que se adjudicó por 2,8 millones de euros el contrato de la Diputación de Badajoz, que corre con el gasto de la instalación, el alquiler del cajero y el mantenimiento de estos puntos durante los cinco años que dura el contrato. Por su parte, los ayuntamientos han tenido que facilitar el espacio para su ubicación. «Era algo necesario, tenemos mucha gente mayor que no tiene facilidad para desplazarse; ahora falta explicar a los usuarios cómo funcionan», comenta José Álvaro Rodríguez, alcalde de Garlitos, otro de los municipios que cuenta por primera vez con un cajero automático.

Esa formación la están impartiendo los profesionales de la entidad bancaria y va llegando poco a poco a los municipios. «Ya ha habido reuniones con la gente», detalla Luis Sánchez, primer edil de El Risco.

La previsión que maneja la Diputación es que en el plazo de un mes otras cinco localidades dispongan de cajeros automáticos. Así, un total de 30 pueblos, que suman cerca de 15.000 habitantes, dispondrán de un nuevo servicio.