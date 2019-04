Los estudiantes que corrigen a los famosos

En la era del 'Ola k ase', un grupo de alumnos extremeños se han propuesto acabar con las patadas al diccionario en las redes sociales. Son 26 estudiantes del IES Cuatro Villas de Berlanga que, bajo la cuenta 'Detectives de la ESO', corrigen las faltas de ortografía que los famosos cometen en Twitter e Instagram.

Ni el presidente del Gobierno se ha salvado de la lupa con la que estos jóvenes de 14 años leen los comentarios que publican cantantes, deportistas, actores, políticos e influencers. «Buenos días, Pedro. Somos un grupo de alumnos que corregimos faltas de ortografía. Tu falta ha sido no escribir tilde en la palabra 'diálogo'». Así respondían a un tuit del presidente del Gobierno.

La original idea partió del profesor de Geografía e Historia del instituto pacense, Alejando Galán Martín. Conocía la experiencia de un colegio de primaria de Brasil, en la que hacían algo similar para aprender inglés y quiso replicarla con sus alumnos de 3º de la ESO.

«Les propuse la idea de corregir las faltas de ortografía a los famosos con más de 20.000 seguidores y hacerlo siempre de forma adecuada y amable, y añadiendo, a ser posible, algún comentario positivo para que entendieran que es una forma de aprender, no de criticar», explica el profesor.

«Está de moda escribir mal»

Se proponía así erradicar las faltas de ortografía entre su alumnos y despertarles el interés por cuidar el lenguaje en las redes sociales, que son las libretas del siglo XIX. «Quería que aprovecharan los medios que utilizan para algo productivo y así cuando estén enredando con Instagram o Twitter se fijen si hay errores y aprendan entre ellos. Parece que hoy está de moda escribir mal, pero así nos estamos cargando el lenguaje».

Toda la clase tiene acceso al perfil 'Detectives de la ESO' y tienen libertad plena para contestar cuando detectan errores ortográficos e incluso gramaticales. «Reviso diariamente los mensajes pero no los filtro, porque perderían la iniciativa de ver algo mal escrito y corregirlo en el momento, solo me aseguro de que sean correctos tanto en el fondo como en el tono». Y en eso el profesor no tiene quejas. «Están haciendo muy buen uso de esta herramienta».

«Los cantantes son los que más faltan cometen, pero por ejemplo a Rafael Hernando lo tenemos frito»

El hecho de elegir a personajes famosos para pasar sus mensajes por el filtro del diccionario hace que muchos de los alumnos corrijan a sus ídolos. «Es una forma de tener más repercusión, pero también porque los famosos son los que tienen que dar ejemplo y escribir bien».

No les frena nada a la hora de alertar de la falta de una tilde o una mayúscula. Rosalía, Aitana de OT, Isco, Estopa o políticos de todos los colores son algunos de los famosos a los que le han tirado de las orejas por escribir mal. Eso sí, seguido de halagos como 'me encantas' o 'eres un crack'.

Tampoco les tiembla el pulso con sus profesores. «Algunos de mis compañeros están agobiados porque cada vez que escriben algo en la pizarra, ellos están pendientes de si les pillan un error para corregirlos. A mi también se me tiran encima y es fantástico porque están aprendiendo».

A los alumnos no les extrañan los errores de tronistas de 'Hombres, Mujeres y viceversa', pero se sorprenden –reconoce su profesor– cuando se trata de corregir a políticos, periodistas o escritores.

«Quienes más faltas de ortografía cometen son los cantantes, pero por ejemplo un caso muy concreto es el político Rafael Hernando, el antiguo portavoz del PP en el Congreso, al que tenemos frito».

«Mis compañeros están agobiados porque van a pillarles errores cuando escriben en la pizarra»

Los errores más comunes que suelen advertir son fallos de puntuación, tildes y mayúsculas, «pero –apunta Galán– hay casos de errores más serios como la 'h' que no aparece o la 'b' donde debe haber una 'v'». Sus alumnos están tan motivados que rozan la perfección académica en el lenguaje vía teclado, insistiendo por ejemplo en iniciar los mensajes con mayúsculas y acabarlos con un punto y final.

También le tienen declarada la guerra al uso de abreviaturas que siguen las reglas de las redes sociales. A Rosalía le afean que use 'x' en lugar de 'por' y a Estopa le recuerdan que «en las redes sociales, se suelen acortar, pero no cuesta nada poner una palabra bien en vez de una mal».

A lo largo del tiempo muchos de estos famosos, les han respondido y la mayoría en buen tono. A los que no encajan bien la enmienda, tienen por norma no contestar.

De esto hace cinco meses, ya han superado la barrera de los mil seguidores y, sobre todo, ahora escriben mucho mejor. «En mi asignatura, cada vez tengo que restar menos puntos por faltas de ortografía en los exámenes de este grupo».