La Diabla vuelve a desatar el caos… pero el Bien vuelve a brillar en Valverde Miles de personas vivieron una noche de fuego, batallas y tradición en la XXIII Fuga de la Diabla

Fernando Negrete Sosa Domingo, 10 de agosto 2025, 14:42 Comenta Compartir

Esta pasada noche, cuando el sol se puso en el horizonte y la oscuridad comenzó a abrazar a Valverde de Leganés, el miedo recorrió cada rincón de la localidad, cada calle, cada esquina, como un susurro que anuncia lo que estaba a punto de ocurrir, la inminente Fuga de la Diabla.

Pasadas las diez de la noche, la Maligna, custodiada por San Bartolomé, volvió a escapar de su cautiverio en la Torre de la Iglesia de San Bartolomé, y arrastró tras de sí un enorme séquito de demonios y diablillos, dejando un rastro de gritos, temblores y destrucción, sembrando el pánico en los corazones de los cientos de personas que presenciaron su fuga y la acompañaron por el pasacalle. Ni los más valientes lograrán escapar al poder de la Diabla.

Goku vs Obélix

En esta salida hubo una breve novedad, la elección del Bartolo ganador de esta edición 2025. Tras varios instantes de suspense, la maligna eligió a Goku, de la peña La People, como vencedor, derrotando a Obélix, de Los Viejitos Flama. Ambos muy bien realizados, pero solo podía quedar uno.

La comitiva de la Diabla comenzó a recorrer las calles envueltas en penumbra. Fue su reino momentáneo, su escenario de destrucción, y nada a su paso pudo detenerla. Derribó y destruyó, con el fuego como aliado, los altares de la vida colocados en diversos lugares del municipio ante la atenta mirada de cientos de personas que la acompañaron hasta el auditorio municipal. Este año hubo un breve cambio en el recorrido tradicional.

Batalla final

Ya en el auditorio, varios miles de almas esperaban expectantes todos los acontecimientos, con la esperanza de que logren detenerla. La Diabla y su ejército invocaron todos los males con sus bailes y conjuros y cuando todo parecía estar perdido, las Fuerzas del Bien se alzaron, erguidas y firmes, provocando la más encarnizada de las batallas. Durante los enfrentamientos hubo muchas bajas, de ambos lados, y solo quedaron en el Ángel del Bien y la Diabla, que se enfrentaron en otra cruel batalla de la que el ángel salió vencedor y la maligna fue apresada, encadenada y devuelta a su cautiverio en la Torre de la Iglesia.

El Bien volvió a vencer, la luz se hizo de nuevo y la alegría y celebración se trasladó a todos los puntos del municipio, en especial, la zona centro donde bares, terrazas y establecimientos rebosaban de afluencia. También estaba repleta la plaza de la Constitución, donde la artista gaditana Merche ofreció un concierto gratuito que hizo vibrar a todos sus seguidores. Tras ella, DJ Macedo pinchó la mejor música hasta bien entrada la madrugada.

La Fuga de la Diabla hay que vivirla, sentirla, hay que dejarse arrastrar por esta fiesta que late con el fuego de lo ancestral y que Valverde guarda como joya de Interés Turístico Regional.

Las autoridades han informado que la noche de esta XXIII edición de la Diabla transcurrió sin graves incidentes, aunque los servicios sanitarios tuvieron que atender dos mareos y una caída en el auditorio, una intoxicación etílica y hubo algún conato de discusión que fueron resueltos por las autoridades. Lo dicho, el Bien volvió ganar

