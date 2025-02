Jueves, 14 de noviembre 2024, 19:30 Comenta Compartir

Un cartel rosa, pegado con precinto, en mitad de la calle. Así seguimos la pista de esta historia. Decía algo así como «Disculpa si no podemos atenderte como antes, la mayoría de nuestros equipos están trabajando en las zonas afectadas por la DANA». Era la sede de Psicólogas y psicólogos sin fronteras, que días después nos reciben para contarnos su historia y su método.

Fundada en 1994 (acababan de celebrar en Paterna una fiesta de aniversario), tuvieron un papel clave durante la pandemia, en especial a nivel telefónico. Ahora, con la catástrofe de la DANA, esa línea también está que echa humo, aunque ahora las calles están llenas de gente, y no vacías como en 2020. Y no solo eso, también numerosos equipos de la ONG sobre el terreno ofrecen atención, o si no una simple tarjeta de visita, para quien quiera pensárselo mejor.

Psicólogas y psicólogos sin fronteras, en acción Foto: PSF

También conocemos brevemente a Germán, uno de los autores del cartel de la pasarela de la esperanza, a quien debemos un letrero que dio ánimos a miles de voluntarios todos los días, y también a los periodistas que cruzaban la pasarela para intentar contar sus historias.