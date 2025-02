Transcripción

FUERA DEL RADAR | MAPA PARA CAPTURAR A UN LADRÓN

JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias.

JAES: Un aroma a rancio, a cuero, a viejo. Un olor que lo impregna todo, que flota en el ambiente. Si algo caracteriza a todas las bibliotecas y archivos del mundo es esa esencia que envuelve las espaciosas mesas y las estanterías de madera repletas de historias. Todo el mundo reconoce ese olor a libro antiguo, efluvio que emana de la descomposición química de la celulosa y la lignina. Y si un relato puede lograr evocar un perfume, este sin duda huele a papel amarillento, a cuero, vainilla y almendra.

SONIDO DE BIBLIOTECA, DE LIBROS SOBRE LA MESA, MURMULLOS…

JAES: El olor es capaz de activar un recuerdo, generar un sentimiento, revivir un momento pasado o despertar una pasión. Un amor como el que nuestro protagonista siente por los mapas antiguos y los libros de navegación.

JAES: Un hombre perfecto en todo. Con un trato cercano, afable…

PILAR CALVO: Y por educación y la forma de hablar era todo súper correcto.

JAES: Y con un par de secretos… y un ego más grande que todas sus pasiones

PEDRO GÓMEZ: Lo había hecho tantas veces, se veía tan impune que pensaba que no tenía nadie detrás, que no había nadie que le estuviera siguiendo los pasos.

JAES: Con una técnica perfeccionada y un modus operandi inspirado en los grandes, consiguió despistar a los investigadores durante meses.

PG: De ahí el famoso nombre de Usain Bolt, porque él no estaba mucho tiempo.

JAES: Visto y no visto

PG: Era.. yo hago el robo, cometo el ilícito y en cuanto lo termino en muy poquito tiempo me voy. Y muy poquito, hablamos de horas, de horas y desaparezco del sitio. Porque si van a venir a preguntar yo ya no voy a estar allí.

JAES: Un ladrón con tantos alias como robos. A las identidades que él ideaba para tapar su verdadero nombre hay que sumarle los apodos por los que fue bautizado por quienes le seguían la pista.

PC: De hecho lo llamaron en la prensa El ladrón del cúter blanco.

JAES: Tal vez por la influencia del cine, los ladrones de arte se ven envueltos en un aura de romanticismo que impone una forma de vestir sofisticada, un trato exquisito y una cultura vasta y clásica.

PG: Siempre ha tenido ese atractivo, lo que es los robos de obras de arte que todo el mundo le pone.

JAES: Pero si la vanidad es una mala consejera en el manual del delincuente, el amor tampoco suele ser el mejor aliado.

PG: En Toledo, cuando estuvimos en el hotel, el encargado de la puerta de recepción dijo: «Hoy sí ha estado aquí, pero se han marchado. La señora es una señora así muy, físicamente, muy bien parecida». «Explícate que es bien parecido», y entonces nos comentó: «es una chica que tiene un, una exuberancia».

JAES: Este es el relato del mayor ladrón de bibliotecas de España, un delincuente con dos obsesiones: los mapas y su misteriosa y exuberante mujer. La historia de su ambición, su perdición, y sus trucos de magia.

CABECERA. FUERA DEL RADAR: EN ESTE EPISODIO: MAPA PARA CAPTURAR A UN LADRÓN

JAES: Durante siglos, el arte ha sido uno de los objetos de deseo de ladrones y expoliadores de todos los tiempos y nacionalidades. Y no solo los cuadros, las esculturas o los tesoros antiguos, también los libros, los documentos… y los mapas.

EDUARDO PEDRUELO: Los mapas tienen un atractivo más que evidente. Y dentro de los mapas, pues en el mundo del coleccionismo parece ser que los mapas de Ptolomeo tienen un lugar estelar.

JAES: Este astrónomo griego fue el primero en situar en un mapa el mundo conocido, hace más de veinte siglos.

EP: Ptolomeo a nosotros nos resulta realmente increíble porque alcanzó un grado de exactitud muy elevado teniendo en cuenta los medios con los que contaban.

JAES: Sus mapas son asombrosamente minuciosos, sí, pero, ¿qué clase de persona es capaz de encargar un robo de estas características y para qué?

PG: Gente bastante pudiente, con un poder adquisitivo alto que quieren tener una pieza obra de arte que en un mercado lícito le va a ser casi imposible.

PILAR RODRIGUEZ: Algún coleccionista de este tipo de mapas antiguos, que bien lo quiere para poner en su casa en plan marco porque son bonitos, la verdad. Cuando son en color y todo son muy bonitos y claro, tan antiguos… con los diferentes países y demás.

JAES: Continúa contando esta historia la periodista Liliana Martínez Colodrón…

SONIDO MURMULLO DE LLAVES Y DE UNA PUERTA QUE SE ABRE

LILIANA MARTÍNEZ COLODRÓN: Estamos en la Biblioteca Pública de Soria. La planta baja está impregnada de olor a libro viejo y estancia cerrada. Para acceder es necesario bajar por un ascensor solo para empleados. Una puerta separa el depósito más importante, que guarda obras únicas, valiosas e incunables, de los otros miles de libros, documentos y hasta películas en formato VHS.

POLICÍA: A los investigadores se le suben los libros. Aquí solamente tenemos acceso el personal de la biblioteca. ¿Y habéis visto que el ascensor baja con llave?

LMC: Un fluorescente parpadea al fondo. Sobre la mesa, Pilar Calvo y Josefa Ortega colocan con mimo la obra de Claudio Ptolomeo.

PILAR CALVO: El libro de Ptolomeo, que es un libro precioso…

LMC: Mientras pasan las páginas con delicadeza, las auxiliares de biblioteca describen la belleza de los dibujos policromados.

PC: Son mapas xilográficos, van numerados del 1 al 45 y cada uno de los bifolios, excepto uno que no estaba numerado, y van acompañados de texto. Es un ejemplar maravilloso.

LMC: A unos pocos centímetros de nuestros dedos se encuentra una de las obras de mapas más importantes de la historia. Nos sentimos sobrecogidos y agitados. Tal vez estamos experimentando la misma fascinación que sintió El ladrón de mapas cuando hace exactamente quince años… abrió ese mismo libro.

JOSEFA ORTEGA: Fue el día 30 de julio de 2009. Era un jueves.

LMC: Josefa recuerda la primera vez que el ladrón visitó la Biblioteca de Soria..

JO: Un individuo de nacionalidad húngara con identidad falsa bajo el nombre de Anton Cisca, utilizando un carnet de investigador falso, se hizo pasar por un investigador que quería consultar esos cuatro libros de la biblioteca.

LMC: Sacó cuatro obras. Además de la de Ptolomeo, solicitó una de Girava, un recopilatorio de Ortelius y un libro de viajes del siglo XVI. Todos ellos muy, muy valiosos.

PC: Hablamos del ejemplar completo, el de Giraba es de 90.000 € y el de Ptolomeo 45.000. Si bien el valor de una hoja de mapa, dependiendo de cuál sea en qué libro de los cuatro, podía fluctuar entre los 10.000 y los 75.000 €.

LMC: Nadie sospechó de él. El supuesto periodista de investigación camuflaba sus intenciones con buenos modos y refinadas palabras.

PC: Y con muy buen aspecto. Súper educado y cortés.

LMC: Nada que hiciera sospechar que una semana después un mensaje pondría sus vidas patas arriba.

Josefa Ortega: Desde la Biblioteca de Castilla y León, las compañeras nos mandan un correo con una nota de alerta procedente del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, en la que se nos informaba de los datos de identidad, fotografía y modos de actuación de un ladrón que mutilada y robaba libros del fondo antiguo en las bibliotecas españolas.

LMC: En un primer momento estaban seguras de que en Soria no había robado. Pero la suerte no estaba de su lado.

Josefa Ortega: Revisamos los libros y comprobamos que efectivamente había sustraído mapas con un objeto cortante.

LMC: Robar hojas sueltas es más sencillo que las obras completas. Revisaron volumen por volumen y faltaban 26 mapas de cuatro tomos. Les parecía imposible.

PC: Esos libros los tomamos como nuestros hijos, ¿vale? Entonces sí que se sufre mucho. Se sufre mucho porque piensas en qué has podido fallar, que no está exactamente en qué has podido fallar, sino en que este tipo de ladrones saben muy bien lo que hacen.

LMC: Tras el shock inicial, alertaron rápidamente a las autoridades.

PC: El día 7 se presentaron aquí dos agentes del Grupo de la Guardia Civil para hacer efectiva la denuncia in situ. Y entonces ahí se hizo un trabajo también muy exhaustivo de cotejar, de mirar todos, todos los libros para hacer constar en la denuncia exactamente qué es lo que se había sustraído.

LMC: Cuando los agentes del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil reciben esta denuncia, ya estaban tras la pista del delincuente.

PG: Teníamos conocimiento que durante el 2007 habían sido realizadas varias sustracciones parecidas en diferentes otras bibliotecas de Toledo, Salamanca y algún otro sitio.

LMC: Pedro Gómez es el único guardia civil en activo en la UCO de los cinco que formaban esa Unidad. Cuando se inició la caza del ladrón de mapas, él acababa de incorporarse al grupo.

PG: Ha sido un periplo de andanzas dentro de las unidades especiales, primero de Servicio de Información de la Lucha Antiterrorista, en la cual he estado, pues unos diez años trabajando en diferentes grupos de inteligencia.

LMC: Todo se remonta al año 2008. La Real Biblioteca del Monasterio del Escorial registra una denuncia. Un mapa desplegable, que formaba parte de un tratado sobre cosmografía editado en 1537 en la ciudad suiza de Basilea, había desaparecido.

PG: Una difusión general con lo que se había sustraído desde San Lorenzo de El Escorial y lo reportamos a las diferentes bibliotecas y museos tanto de Salamanca, Valladolid, Toledo, Madrid, Biblioteca Nacional, todo Castilla y León. También Castilla-La Mancha, se mandó fuera al extranjero.

LMC: La Guardia Civil solicita todos los informes de los investigadores que hubieran visitado este tipo de fondo antiguo en los últimos cinco años.

PG: Y nos reportaron una serie de informes de vuelta, que es lo que teníamos que ir trabajando, filtrando para ver y poder conseguir saber qué investigadores habían estado y bajo qué motivo.

LMC: Tras comprobar y cotejar uno a uno los informes, descubren que el nombre de un investigador, concretamente un periodista extranjero, se repite en los documentos.

PG: Mediante comunicación con las policías europeas pedimos a diferentes países las identidades que habían aportado, pues no tuvimos resultado positivo de que esa identidad existía o no, porque realmente era una identidad falsa.

LMC: No solo utiliza un nombre que no es el suyo, también cuenta con varios carnés falsos y diferentes nacionalidades.

PG: Si no me acuerdo mal, era Antón Cisca, utilizaba una de ellas y la otra, que era más de nacionalidad eslovena.

LMC: En este tipo de sustracciones de obras de arte, los criminales suelen utilizar el mismo modus operandi. Primero investigan en las bases de datos o en las webs sobre los documentos que desean robar y dónde se encuentran. Para acceder, por ejemplo, a los archivos o a las bibliotecas, lo primero que necesitan es conseguir una identidad falsa. Pero esa es la parte más sencilla… queda lo más difícil.

PG: Tengo el acceso y luego tengo que sacarla. ¿Cómo lo saco?, ¿cómo la sustraigo? Normalmente es una mutilación.

LMC: Una técnica utilizada por los grandes ladrones de arte de la historia, como el uruguayo César Gómez, que extraía valiosísimos documentos cartográficos de la Biblioteca Nacional con una hoja de afeitar. O Edward Forbes Smiley III, que con una navaja robó 87 mapas valorados en tres millones de dólares de la Biblioteca Pública de Nueva York.

PG: Con una serie de cutters, tarjetas de crédito afiladas. También recuerdo unas cuchillas que se ponían en los cuellos de camisa duros. Llevaba unas camisas muy elegantes, con sus cuellos muy altos, pero lo que llevaban los cuellos era unas piezas de metal que eran como cuchillas.

LMC: Pero tunear las camisas es solo uno de los sistemas…

PG: Tenía la chaqueta con una abertura y un velcro en la cual él metía y sacaba el documento, lo ponía y se iba. En la mano llevaba sus carpetas y no detectaban nada.

LMC: Unos meses después, otra biblioteca pública dio la voz de alarma. En este caso, El ladrón de mapas había actuado en Toledo. Gracias a ella conseguirían una pieza más en el puzzle: una fotografía del sospechoso.

PG: Tenemos una imagen, teníamos un nombre que no sabíamos quién era pero no teníamos la identidad real.

LMC: Con estos datos, pusieron en marcha el siguiente paso: investigar en los hoteles próximos a las bibliotecas donde había robado.

PG: Se tuvo que hacer estos estudios filtrando en alojamientos de los diferentes sitios donde se habían producido los robos: Madrid, Salamanca, Soria y pudimos comprobar que en algunos la identidad aparecía en varios hoteles de ciudades más pequeñas como Toledo.

LMC: Estos registros fueron clave en la investigación.

PG: Con esos datos se volvieron a solicitar otra vez a estos países, a estas autoridades policiales exteriores, como Hungría, y nos contestaron que su identidad si correspondía con un ciudadano húngaro.

LMC: Cada vez estaban más cerca. Por fin tenían una foto y un nombre, ahora quedaba lo más difícil: dar con él.

PG: En Toledo nos comunicaron que este hombre había estado allí en su biblioteca, pero que había estado dos días antes.

LMC: Se había evaporado una vez más… y su leyenda no paraba de crecer.

PG: Fue en una de estas reuniones que estamos en la calle, pues hablando lo que sea y le dije como: «Otra, otra vez se nos ha ido el tipo este, el Usain Bolt, este».

LMC: Aunque ya conocían el nombre real, para proteger la investigación preferían usar el nombre del atleta jamaicano, que en esa época acababa de conseguir su primer récord mundial en los 100 metros lisos.

PG: Una vez que comprobamos que sí, que estaba, que se había alojado en un hotel Alfonso 6º me parece, de Toledo, fuimos a preguntar ya con las fotografías que nos habían aportado la policía húngara.

LMC: El recepcionista del hotel, ubicado en pleno centro de Toledo, aportó dos informaciones que lo cambiaron todo. Una de ellas, el vehículo en el que viajaba.

PG: Es el que nos dice que lleva un vehículo, que lleva un vehículo, que lleva un Mercedes.

LMC: Pero el descubrimiento que más les impactó fue otro: no viajaba solo.

PG: Venía acompañado con una señora. Digo: «¿y la señora?, ¿la señora lo puede describir?» «Sí, aquí tenemos los datos ya». Tenemos una serie de datos, lo que aportaba era el nombre de la mujer que era: Evelyn.

LMC: El ladrón cuidaba al milímetro su apariencia. Su estrategia era pasar desapercibido, no despertar sospechas. Ser poco más que un hombre corriente de mediana edad. Pero cometió un error. Mientras él trataba de ser invisible su acompañante se convirtió en el centro de todas las miradas.

PG: Ella tendría unos 29 años y él tendría pues el doble, él tendría 40 y tantos, y creo recordar que del ochenta y algo no me acuerdo muy bien de los años, pero más o menos le doblaba la edad. Chocaba que veías que había una diferencia de edad entre los dos grande y bueno, a lo mejor el atractivo físico de ella a lo mejor no se correspondía con el atractivo personal del otro.

LMC: Con el número de matrícula preguntaron a las empresas de alquiler de coches y...

PG: Era un Mercedes Benz de color negro. Eso es lo que nos aportó la empresa, un 8740GLH. «¿Quién lo ha alquilado?» Pues resulta que lo ha alquilado Zsolt, vamos...

JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN: Con la identidad real y la suerte de cara, los agentes comienzan a buscar en hoteles de toda España. El sistema de rastreo arroja rápidamente un resultado. Estaba bastante más al norte que Toledo.

PEDRO GÓMEZ: Ahí fue cuando ya en Pamplona nos salió también haciendo filtro de alojamientos sobre Zsolt. Vamos, que era el hombre que había alquilado el coche.

JAES: Es agosto de 2009 y todo se precipita.

PG: Cuando nosotros ya pusimos un cerco tanto a la biblioteca como a la universidad, pues por si acaso aparecía y si aparecía este vehículo por allí.

JAES: En Pamplona, los agentes descubren que ha visitado la Biblioteca de la Universidad y que tiene pensado volver al día siguiente. Ellos le están esperando, y así, por primera vez, consiguen verle

PG: Estuvo otra vez allí en la universidad, de la cual sacó algo, volvió a ir al hotel y una vez ya en el hotel es cuando nosotros, bueno, pues ya cercamos aquello y estuvimos ahí a la espera de que las autoridades judiciales nos dieran permiso y de poder hacer ese registro.

JAES: Zsolt Vamos y su pareja Evelyn tienen alquilada una habitación en el hotel Leyre de Pamplona. Los agentes esperan un permiso para detenerles. A las pocas horas, el permiso llega. Es el 8 de agosto de 2009, el día que va a poner fin a ese viaje y va a resolver la denominada 'operación Biblión'.

RUIDO DE LA CALLE, DE COCHES

JAES: Una pausa y retomamos el relato

JAES: Después de años de investigación y de recorrer cientos de kilómetros por varias ciudades de España y Portugal, solo una puerta de hotel separa a la Guardia Civil de su Usain Bolt.

PG: Y accedemos a la habitación y en la habitación se encontraba él y la mujer.

SONIDO DE CAJONES ABRIENDO Y CERRANDO, DE REGISTRO

JAES: Zsolt y Evelyn estaban a punto de irse. Pero en esa ocasión, los agentes habían sido más rápidos.

PG: Tenía una sobre la cama y otra maleta allí apoyada en la puerta con una bolsa y luego otra bolsa donde tenían el paquete, que es un paquete que se iba a enviar vía postal. O sea, iban a salir a la calle, seguramente iban a ir a una empresa de paquetería o a través de correo postal y lo iban a enviar vía correo postal a Hungría.

JAES: El ladrón de mapas no se creía lo que estaba ocurriendo. Estaba siendo detenido.

PG: Al principio se puso muy nervioso y sorprendido.

JAES: Sigue contando esta historia, Liliana Martínez Colodrón.

LMC: Zsolt Vamos está en shock. La habitación del hotel Leyre de Pamplona está repleta de pruebas en su contra.

PG: Comprobamos que en la habitación tiene tanto un paquete conteniendo tres libros de fondo antiguo que no sabíamos hasta entonces cómo hacía para sacarlos del país.

LILIANA MARTÍNEZ COLODRÓN: Había cometido un grave error, confiarse, creer que nunca le iban a pillar.

PG: Pues sí que se sorprendió. Sí, sí, sí. La verdad que se quedó sorprendido. Y no, no se lo esperaba.

LMC: Enfermo, con gripe, incluso con unas décimas de fiebre, mira perplejo a los agentes que han tomado la habitación, abriendo cajones y rescatando obras robadas, mientras su pareja Evelyn le increpa nerviosa.

PG: Quizás ella menos porque en alguna de estas nos habíamos cruzado con ellos y ella insistía que: «Ya te lo he dicho, he visto, yo he visto un coche». O sea que no iban, no era una cosa que iban a la ligera sin preparar, sino que ya estaba preparado, que lo llevaban todo muy meditado.

LMC: En la habitación, junto a los pasaportes falsos y los documentos de su identidad verdadera, se encuentran tres libros de fondo antiguo preparados para ser enviados a una dirección de Hungría. Concretamente, donde vive el padre del propio ladrón.

PG: Era uno de los modus operandi, que lo presuponíamos, pero no lo sabíamos, era mandarlo por paquetería o vía postal que nosotros no pudimos acceder y no podíamos saber cómo lo estaban sacando. Y luego con las manos limpias.

LMC: Ese era el papel de Evelyn. Él se encargaba de los robos y ella, de la logística.

PG: Él se centraba mucho en cómo conseguir obtener el bien ilícitamente, ella se centraba en cómo sacarlo del sitio donde lo sustraía para enviarlo a los países donde tenía el destino final y su venta o lo que fuera a hacer con ella. Ahí se complementaban bien.

LMC: Encuentran el resto del botín en el Mercedes Benz de color negro.

PG: Había otro, otra serie de documentos. Tenía además alguno de los medios que utilizaba para sacar de las bibliotecas con doble fondo algún archivo. De hecho era una carpeta que tenía un doble fondo que se despegaba y ahí era donde metían los documentos, cerraba otra vez como si fuera un libro y salía con su libro en la mano delante de todo el mundo.

LMC: Gracias a esta detención se recuperaron 67 mapas y tratados de geografía de los siglos XVI y XVIII robados en las bibliotecas de Castilla- La Mancha, Castilla y León, La Rioja, la Universidad de Navarra, el Archivo General de Navarra, la Biblioteca Capitular de El Burgo de Osma y la Biblioteca Pública de Soria.

PG: Eran todos mapas de los que veíamos que él iba a estudiar o que quería investigar. Eran todos de América. Pensamos que iban a saltar el océano e iba a ir al mercado americano, norteamericano o Sudamérica, donde iba a intentar por lo menos en ese circuito. ¿Cuando aparezcan…? Pues aparecen dentro de 20 años y eso está prescrito. Yo me llevo el dinero y aquí paz y después gloria.

LMC: Junto con los mapas y libros, valorados en medio millón de euros, también se incautaron de las herramientas caseras que utilizaba para cortar los mapas. Y encontraron algo crucial. Guardaba una agenda en la que había anotado minuciosamente una ruta de bibliotecas que tenía previsto visitar en decenas de ciudades de España, Portugal, Italia y Francia.

PG: Te sientes satisfecho y lo celebras, después te da una alegría grande y dices: «Hombre, hemos hecho un trabajo bonito».

LMC: La noticia de la detención de El ladrón de mapas se extendió rápidamente por las bibliotecas que habían sufrido su visita. La de Soria logró recuperar los 26 mapas bifolio que habían sido robados días antes.

PILAR CALVO: Era un consuelo saber… a ver, consuelo entre comillas, que había sustraído también otros documentos en otras bibliotecas, en la de Valladolid, El Escorial, Toledo. Además tenía previsto ir a otras tantas bibliotecas y que incluso tenía pensado ir a otros países, ¿no? Pero fue un gran alivio recuperar todo.

LMC: Pero los mapas habían sido arrancados de sus libros. Era necesario devolverlos a su lugar y borrar los desperfectos causados al robarlos. La técnico Paloma Castresana fue una de las encargadas de devolver los mapas a los libros originales. Los documentos volvieron a salir de la Biblioteca de Soria, pero en este caso su destino era el Centro de Conservación y Restauración de Simancas, en Valladolid.

Paloma Castresana: En una mesa nos encontramos los libros y todos los mapas. Afortunadamente los pudieron recuperar todos.

LMC: Los trabajos de restauración duraron varios años. Se comenzó por las obras que sufrían un mayor deterioro.

Paloma Castresana: Con un filo muy preciso, cortaba limpiamente la zona de la lámina de unión con el cuerpo del libro. Entonces era un corte limpio, perfecto y de hecho, bueno, las láminas tampoco se encontraban en mal estado de conservación. O sea que las trató cuidadosamente, las cortó cuidadosamente y las guardó cuidadosamente.

LMC: El 24 de febrero de 2017, ocho años después del robo, Soria recuperó sus cuatro valiosos libros. Pero otras bibliotecas, como la de Salamanca, El Escorial o la de la Universidad de Valladolid, no tuvieron tanta suerte. Para Pilar Rodríguez, que en 2009 era la directora de esta última, esa fue una de las peores épocas de su vida profesional.

PILAR RODRIGUEZ: Aquellos días fueron horribles, el disgusto y sobre todo que yo veía que era imposible recuperarlos como así ha sido.

LMC: Esta biblioteca había recibido la visita del falso periodista meses antes de su detención.

PR: Ese libro que nos quitó tenía una hoja rasgada y tenemos una restauradora que iba a venir a restaurarla en la biblioteca. Cuando llegó Elizabeth, que era la restauradora, fuimos a buscar el libro y nos encontramos que si lo de fuera era todo, pero dentro había quitado el libro entero. Era pequeño sí, y había metido otro del mismo grosor, del mismo tamaño.

LMC: Por pura casualidad se había desvelado la desaparición de 'El arte de navegar', una de las obras de Pedro de Medina impresa en 1545, así como la de 22 mapas y láminas del siglo XVI, varias, de nuevo, de Claudio Ptolomeo.

PR: Buff, vamos, por favor, ¡nos quedamos! Yo me quedé de verdad. Estamos tres o cuatro que son los que trabajamos y entonces pues nos quedamos...

LMC: A raíz de estos robos, fueron muchas las bibliotecas que incrementaron sus medidas de seguridad.

PR: Se instalaron cámaras, entonces no había. En esa sala de investigadores no había cámaras. Pero en Salamanca las había y se lo quitaron igual porque se debía de poner en un hueco donde él veía que no le enfocaban las cámaras.

LMC: Eduardo Pedruelo, director del Archivo Municipal de Valladolid, tiene claro que el riesgo cero no existe. Explica que para evitar robos o maltrato de las obras en la actualidad se siguen una serie de rutinas. La primera es que el material que no se utilice siempre tiene que estar bien guardado en los depósitos. A esto se unen un sistema de control de acceso y medidas de seguridad.

EDUARDO PEDRUELO: Son medidas de videovigilancia con circuitos cerrados de cámaras. Son medidas que contemplan, además, la instalación de detectores de movimiento volumétricos y también detectores de presencia.

LMC: Y, cuando los documentos salen de la zona segura, lo más importante es no quitarles nunca la vista de encima.

EP: Que todos sientan nuestro aliento en el cogote, es decir, que se sientan vigilados, porque eso es una garantía.

JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN: Un mago siempre se guarda un truco final. En 2013, cuando habían pasado ya cuatro años de la detención, el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid dictó una orden de búsqueda y captura después de que Zsolt JAES: Vamos no se presentara al juicio.

PG: ¿Dónde estarán?, ¿por qué no han venido?, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo otra vez lo mismo? Pues lo más normal es que sí, por lo menos él. Por lo menos él tenía más, por su forma de actuar y de pensar, tenía más posibilidades de que continuase. No tenía otra forma de vivir.

JAES: Para el agente Pedro Gómez, después de todo el trabajo realizado, que El ladrón de mapas no haya pisado la cárcel es una tristeza, una injusticia.

PG: Se te cae el mundo, se te cae el mundo porque son muchas horas y más antes. Antes no había los medios técnicos que hay ahora. Antes eso se suplía con la penosidad que tiene y el desgaste familiar que conlleva el estar horas y horas y horas fuera de casa.

JAES: Zsolt Vamos puede vivir actualmente en cualquier lugar, incluso en España.

PG: Sí que es verdad que se ha visto que ha estado en España posteriormente, pero no tiene ningún domicilio, ni paradero desconocido ni nada.

JAES: Aunque se recuperó parte de lo robado, no se consiguió descubrir quién estaba detrás, quién o quiénes pagaban por poseer esos mapas.

PG: En el tema de las obras de arte, siempre se han movido este tipo de robos por encargo, siempre ha sido una cosa en que han tenido un cliente por detrás, que es donde nosotros queríamos llegar.

JAES: Pero Pedro no pierde la esperanza.

PG: Yo creo que algún día aparecerá, más temprano que tarde. Espero que la unidad central por lo menos participe en esa localización. Y bueno, pues se lleve otra alegría.

JAES: Muchas gracias a Pedro Gómez, Pilar Calvo, Pilar Rodriguez, Eduardo Pedruelo y Josefa Ortega. Y por supuesto gracias a Liliana Martínez Colodrón por investigarla, a Rodrigo Ucero por la producción técnica en Valladolid. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.