El escritor, profesor, periodista y compañero nuestro Doménico Chiappe publica 'Violencia. Voces de la violencia en España' con la editorial Pepitas de Calabaza. Dentro, el fruto de muchos años de reportajes de investigación con el hilo conductor de la violencia, con más de cincuenta casos. En 'El Amplificador' analizamos con él la inmensa variedad de violencias, la figura de la víctima, los sentimientos de culpa o el proceso de investigación para este tipo de reportajes ahora adaptados a un libro.

Créditos Ilustración Álex Sánchez

Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia

Agradecimientos Raquel Peláez