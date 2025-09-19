El Amplificador · 19 de septiembre
Las voces de la violencia en España
Más de cincuenta voces de víctimas conforman el nuevo libro del periodista Doménico Chiappe. Hablan en primera persona elaborando un fresco de historias que merecen atención
Carlos G. Fernández y Doménico Chiappe
Madrid
Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:11
El escritor, profesor, periodista y compañero nuestro Doménico Chiappe publica 'Violencia. Voces de la violencia en España' con la editorial Pepitas de Calabaza. Dentro, el fruto de muchos años de reportajes de investigación con el hilo conductor de la violencia, con más de cincuenta casos. En 'El Amplificador' analizamos con él la inmensa variedad de violencias, la figura de la víctima, los sentimientos de culpa o el proceso de investigación para este tipo de reportajes ahora adaptados a un libro.
También disponible en:
Créditos
-
Ilustración Álex Sánchez
-
Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia
-
Agradecimientos Raquel Peláez
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.