Los tres candidatos a la Alcaldía de Plasencia que repetirán en la foto Son Fernando Pizarro, Mavi Mata y Esther Sánchez por PP, UP y UCIN; PSOE, VOX y Cs no han elegido aún a su cabeza de cartel

Ana B. Hernández Domingo, 23 de octubre 2022, 10:32 Comenta Compartir

Solo tres de los siete candidatos que optaban a la Alcaldía placentina en 2019 repetirán en la foto del próximo año. Son Fernando Pizarro por el PP, Mavi Mata por Podemos y Esther Sánchez, alcaldesa de San Gil que entonces concurrió bajo la siglas de UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes).

Son los tres que hasta el momento han confirmado su decisión de ser cabezas de cartel para los comicios locales previstos para mayo de 2023. Los únicos, por tanto, que repetirán en una foto de la que se caerán los otros cuatro candidatos que compitieron en 2019 por llevar las riendas de la ciudad.

Fernando Pizarro

El actual alcalde tratará de sumar su cuarta legislatura al frente del Ayuntamiento después de que renunciara a disputar el liderazgo del PP extremeño a María Guardiola, convertida ya en presidenta del partido en la región. La falta de apoyos por parte de las direcciones de la formación llevó a Fernando Pizarro a decidir finalmente no forzar unas primarias y repetir de nuevo como candidato a la Alcaldía placentina con el objetivo de alcanzar ahora la que sería su cuarta mayoría absoluta.

La portavoz municipal de Unidas Podemos, Mavi Mata, que se ha estrenado como política en esta legislatura, ha confirmado esta misma semana que volverá a optar a la Alcaldía placentina al ser la suya la única candidatura presentada a las primarias de la formación morada. Porque, ha dicho, «he podido comprobar que la mejor forma de mejorar la calidad de vida de la gente es participando activamente en política. Es la única manera de no dejar a la deriva nuestros derechos y dar respuesta a las necesidades reales de toda la población».

Y la actual alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, ha asegurado a este periódico que de nuevo en 2023 volverá a optar a ambas alcaldías, la de la entidad local menor y la del ayuntamiento matriz, como ya hizo en 2019. Entonces, bajo las siglas de UCIN. Ahora «no sé cómo lo haré, pero mi intención es presentarme si no veo que hay una opción real de cambiar la situación de la ciudad». Sánchez asegura que «llevamos 11 años en caída libre, una deriva catastrófica que hay que frenar».

Estos son los tres candidatos de 2019 que repetirán en la foto de 2023. No será el caso, por tanto, de los otros cuatro, los que entonces fueron cabezas de cartel por el PSOE, Ciudadanos, VOX y Plasencia en Común (PeC).

Los que se caen

Aunque en 2019 el PSOE fue el primer partido que anunció a su candidato, ahora la situación es diferente. Alfredo Moreno, quien lleva las riendas de la formación desde que el pasado 31 de marzo sustituyera a Blanca Martín en la Secretaría General, asegura que «ahora no estamos en la elección del candidato, porque no es hasta el 20 de noviembre cuando se abre el plazo para la presentación de las candidaturas». No obstante, el objetivo es que haya una y que además cuente con el respaldo de las direcciones provincial y regional.

Alfredo Moreno

Lo que parece claro es que ese candidato no será Raúl Iglesias, quien abandonó el grupo municipal poco después de que el PP lograra su tercera mayoría absoluta. En esta legislatura de hecho, Alfredo Moreno es la cabeza visible del partido, porque además de secretario general es también el portavoz municipal. En cuanto a su posible candidatura, «no tengo descartado nada».

Tampoco estará en la foto la concejala Francisca García, candidata de Ciudadanos en 2019. Ella misma ha confirmado que no repetirá. «La experiencia me está gustando, pero no doy abasto, porque estoy sola, no tengo personal de confianza y no estoy liberada». La formación naranja atraviesa horas complicadas después de los últimos varapalos electorales y Severiano Sánchez, coordinador de Cs en el norte extremeño, asegura que «por el momento ni está decidido el candidato ni hay fechada fijada para tomar esta decisión».

Vox, desaparecida en la ciudad

En cuanto a VOX, la formación está desaparecida en la ciudad. Tras optar a la Alcaldía en 2019 con Javier Francisco como candidato, que ya no está ni en el partido, y no lograr representación municipal, nunca más ha participado en la vida política local. Pero su vicecoordinadora de zona, Raquel Mora, asegura que «habrá coordinador, candidato y pronto se conocerán los nombres».

En cuanto a PeC, quien fuera su candidato, el exedil Abel Izquierdo, afirma que la formación desapareció cuando no consiguió los votos precisos para entrar en el Ayuntamiento, que ya no existe y que, por tanto, no concurrirá a las próximas municipales.

