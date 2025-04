Los modestos triunfan en las Ferias de Plasencia

Juan Carlos Ramos Lunes, 17 de junio 2024, 07:30 Comenta Compartir

Nadie ofrece tanto por tan poco. Paco Santos volvió a meterse un año más las Ferias de Plasencia en el bolsillo gracias a su entrega, a su buen hacer y a su dedicación en el mundo de la animación. Si ya el año pasado sorprendió a propios y extraños al meter a 4.000 personas en la Plaza Mayor en el último de los conciertos de las Fiestas, este año atrajo a más público y más tiempo. Con una fórmula similar –la Disco Móvil con las grandes canciones 'pachangueras' de los 80 y de los 90 -, el dj placentino dedicó más de cuatro horas de espectáculo a una ciudad entregada a sus pies.

Nadie ofrece tanto por tan poco. No es una frase hecha. Es una realidad. El Ayuntamiento de Plasencia ha dedicado una inversión de 180.000 conciertos a todos los conciertos de Preferias y de Ferias. Y el que menos ha cobrado ha sido Paco Santos. El calendario de actuaciones lo abrió la orquesta París de Noia el viernes 24 de mayo, en el Berrocal. La actuación costó 18.143 euros (IVA incluido). Ocho días después, el sábado 8 de junio y todavía en preferias, Omar Montes llegó a la plaza de toros. El artista madrileño cobró una subvención de 60.500 euros (IVA incluido), más taquilla aparte.

Ya en Ferias, todos los conciertos han tenido lugar en la Plaza Mayor y con entrada libre. El miércoles, tras el chupinazo, el argentino Coti tocó algunos de sus grandes éxitos. Su actuación costó 18.029 euros (IVA incluido). El jueves fue turno para el placentino Ismael González –cuyo caché se desconoce-; y para el grupo Dorian, una de las grandes bandas de la escena indie. La banda barcelonesa cobró 29.040 euros (IVA incluido).

El viernes fue un día dedicado para los dj's. La estrella del cartel fue DJ Nano, uno de los artistas de música electrónica más consagrados en España. La terna la completaron el moralo DJ Francis y el placentino DJ Serra. El evento lo produjo La Factoría del Show y recibirá 18.137 euros (IVA incluido).

Y como sucedió el año pasado, el sábado puso el broche con el espectáculo ochentero y noventero de Santos Music. El equipo del dj placentino cobró un total de 9.680 euros (IVA incluido). Un caché en el que no solo iba incluido un show de más de cuatro horas, sino también sus infatigables bailarinas, su eterna lista de colaboradores musicales –al canto, al baile y a los instrumentos- y un equipo de producción audiovisual que ofreció señal durante toda la actuación. A eso se añadió el amplio abanico de atrezzo que hizo las delicias de pequeños y mayores.

Y solo por 9.680 euros. «Desde siempre, he tenido muy claro que me quería dedicar a eso. Sabía que no iba a ser fácil, porque tengo un problema de tartamudez, pero con empeño y con ilusión lo he conseguido», decía Paco Santos el año pasado cuando el Ayuntamiento le entregó el pregón de las Ferias, que armó con amor, respeto y devoción hacia las Fiestas y hacia la ciudad. Una implicación que ha faltado en el de este año.

Minutos antes del show de Paco Santos, a pocos metros de la Plaza Mayor, en San Nicolás, otro grupo local triunfaba también por todo lo alto. Era Pedrá, el tributo a Extremoduro, y lo hacía gracias a una iniciativa privada. Metió a cerca de 2.000 personas a los pies del Palacio del Marqués de Mirabel y con un público que no dejó de corear himnos como 'Si te vas', 'Jesucristo García' y 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'.

Son eventos, el show de Paco Santos y el concierto de Pedrá, que se han convertido ya en tradicionales en el calendario de las Ferias, modestos que ofrecen una oferta de ocio alejada de los grandes de focos, pero que obtienen una respuesta mucho menor que aquellos que consiguen las subvenciones más jugosas en la inversión musical de las Ferias.

Unas Ferias que cerró definitivamente ayer una corrida en la que los tres rejoneadores salieron a hombros. Pablo Hermoso de Mendoza, que se despedía de los aficionados placentinos, cortó dos orejas, una a cada toro de su lote; los mismos trofeos que consiguió Leonardo Hernández. Por su parte, Lea Vicens cortó tres, dos a su primero y una al segundo.

