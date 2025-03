Inma y Marisa inician su aventura en Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 24 de abril 2022, 09:36 Comenta Compartir

Hay quienes dicen que la pandemia ha sido el momento oportuno para replantearse la vida y que, por eso, son muchos los que han analizado en este tiempo si merecía o no la pena continuar con la que llevaban.

Inmaculada y Marisa pertenecen al grupo de quienes han llevado a cabo esa reflexión y han decidido cambiar de rumbo. Las hermanas Durán López son las nuevas responsables del auditorio Santa Ana, tras alcanzar un acuerdo con la propiedad del centro, la Fundación Caja de Extremadura, por el que asumen su gestión a cambio de un alquiler mensual.

Una aventura empresarial por la que apostaron durante la pandemia, que pusieron en marcha el pasado 3 de abril con la inauguración del nuevo auditorio Santa Ana, y que les ha permitido volver a su tierra.

Naturales de Navalvillar de Ibor, tras terminar los estudios de Secundaria en las Josefinas de Plasencia, ambas se fueron a Madrid para cursar el Bachillerato y sus carreras universitarias. Y desde entonces ambas han residido en la capital de España. Marisa es licenciada en Económicas e Inma en Comunicación Audiovisual y las dos trabajaban en sus sectores cuando el coronavirus llegó y trastocó todo.

«La pandemia ha sido un punto de inflexión», reconoce Inma, la pequeña de la dos hermanas. «Me quema Madrid, es una ciudad que me gusta mucho para disfrutar sí, pero no para tener que salir dos horas antes para llegar al trabajo, ir en un metro repleto de gente, corriendo a todas partes... No es calidad de vida y yo por eso quería volver a mi tierra». Y la pandemia le dio el empujón necesario. «Aquí están nuestros padres, nuestra casa y por eso pensé: ¿Por qué no desarrollar en Extremadura lo que sé profesionalmente?».

Le propuso el regreso a su hermana. «Yo sabía que Inma siempre había querido volver y yo siempre he querido gestionar una sala en la que ofrecer teatro y música y cualquier evento artístico; este ha sido mi sueño, porque disfruto de los espectáculos en directo, soy una consumidora muy habitual», afirma Marisa. «Así que pensamos que por qué no abrir nuestra propia sala, para espectáculos cercanos al público, en Extremadura y regresar a casa».

Hace un año que se pusieron manos a la obra. «La idea era encontrar una sala pequeña o un local para acondicionar como sala», recuerdan las hermanas. «No podía ser en Navalvillar porque es un lugar pequeño y pensamos por eso en Cáceres o en Plasencia; nos decantamos por esta ciudad al final porque estudiamos aquí, porque teníamos mucha más relación».

En ese momento de búsqueda, explican, «surgió Cáceres Impulsa en nuestra vida, la iniciativa que hacen posible la Diputación y la Cámara de Comercio y acudimos a sus responsables, les contamos el proyecto y nos hablaron del auditorio Santa Ana».

La negociación con la Fundación Caja de Extremadura acabó en acuerdo, las hermanas crearon la empresa Durlop Producciones y Eventos S. L., firmaron un contrato por cinco años y desde comienzos de este abril están al frente del auditorio, de la sala para espectáculos en directo con la que están cumpliendo su sueño en casa.

Victoria Ash, una monologuista poeta, fue la artista invitada a la inauguración el 3 de abril con sus 'Poemólogos' y la programación propiamente dicha arrancó el día 9 con un concierto a cargo de Vicky Gastelo.

Huecco el próximo 30

«Hizo un concierto mágico, creó un aura increíble y fue una maravilla», asegura Marisa. En la línea que marca la apuesta cultural de Durlop. Una propuesta en la que habrá de todo pero no a través de macroespectáculos sino de actuaciones más cercanas e íntimas, con el fin además de completar la oferta de la ciudad junto con el teatro Alkázar y el Palacio de Congresos.

«Son espacios diferentes, el auditorio Santa Ana es mucho más pequeño, así que creemos que se trata de que los tres se complementen para mejorar la oferta de una ciudad que consume cultural y que, además, sea un aliciente para los residentes en las comarcas», argumentan las hermanas Durán López.

La programación que ya tienen cerrada pasa en lo que resta de abril por un concierto de Huecco el próximo 30, al que seguirán dos espectáculos ya cerrados para mayo: el cantautor Dani Flaco el 13 y el monologuista Manolo Morera el 14.

«Estamos aterrizando, ofreciendo diferentes espectáculos adecuados al espacio con el que contamos y valorando qué gusta», detallan. Para así tratar de asentar cada vez más la oferta del auditorio Santa Ana hasta convertirlo en un referente. Por el momento, «estamos muy contentas con la decisión tomada», garantizan las dos. «Estamos trabajando más que nunca pero en algo que realmente nos llena, que confiamos en que evolucione y siga adelante».

Comenta Reporta un error