Pies y zapatos como símbolo de lucha y de nuestra huella en esta vida

Si quieres ver algo diferente, te animo a pasarte por la exposición 'Tras los pasos', que se muestra en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés en Badajoz, organizada por el Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura. Verás 25 fotografías seleccionadas entre las 223 que se presentaron al concurso de fotografía del Colegio. Las imágenes captan de forma creativa la presencia del ser humano en diferentes escenarios y situaciones a través de los pies y la pisada. Te hará pensar la fotografía que ha ganado el primer premio, obra del bangladesí Mithail Afrige Chowdhury, que ha captado la imagen de unos pies descalzos en posición de descanso que asoman por la ventana de un tren en Bangladesh. Este fotógrafo muestra también la dureza de la vida de un mendigo que pide en la calle y que escribe con el pie.

Las fotografías muestran la huella que dejamos en esta vida, como la titulada 'Cuando suba la marea te habrás marchado', de Manuel Castuera García, o 'Huellas en la arena', de José Reyes Belzunce, artista que firma también 'El miembro fantasma', que evoca la nostalgia por la pierna amputada y ha ganado el tercer premio. Encontrarás instantáneas que reflejan el sufrimiento del propietario de los pies fotografiados por Miguel Planells Saurina, que ha titulado 'Marginales'; o los de 'Por tu pie-dad' y 'Al pie de la cruz', de Alejandro José Pernía; que muestran los pies y zapatillas de dos hombres destrozados de tanto caminar; o 'De pescador', de Alfredo Parra Prieto', que te hacen ver la dureza de la vida en el mar; o los que muestra Bosco Mercadal Moll en 'Espolón y dolor' y 'Dolor de pies'.

Las extremidades inferiores enseñan también el espíritu de superación, como podrás comprobar en 'Deporte', de Javier Arcenillas, que es un reflejo de la lucha por conseguir lo que quieres. Hallarás fotografías que plasman la capacidad creativa en 'Arte con los pies', de Francisco Javier Domínguez; en 'Taconeo', los pies de unas bailarinas de flamenco durante un espectáculo o 'Danza', en la que se ve a unos danzantes descalzos en reposo, ambas obra de Francisco José Gómez Gordillo; o 'Pies de ballet', de José Luis Méndez, que ha ganado el segundo premio.

Zapatos rojos contra la violencia machista

Ampliar Zapatos rojos en el minuto de silencio por el asesinato machista de una mujer en Alicante. E.P.

La última de las fotografías de la exposición (por cierto, en una sala con una deficiente iluminación), titulada 'Zapato de tacón', de Begoña Cosin Moya, muestra a dos adolescentes trasladando un enorme zapato de tacón rojo, mucho más grande que ellos. Al ver esta fotografía me han venido a la cabeza los numerosos pares de zapatos de color rojo que se han colocado estos días en varias plazas españolas mientras se guardaba un minuto de silencio por las mujeres fallecidas el pasado fin de semana, en el que se acumularon cinco casos que se investigan como violencia machista. Me parece todo un acierto la iniciativa que tuvo la artista mexicana Elina Chauvet de hacer estas instalaciones contra la violencia de género y feminicidio que han traspasado fronteras, una denuncia contra la violencia de género que surgió desde la impotencia de no poder hacer nada tras el asesinato de su hermana a manos de su marido. La artista ha conseguido que cuando veamos los zapatos rojos automáticamente los identifiquemos con la necesidad de luchar contra la violencia de género.

Calzado artístico

Viendo las fotos de los zapatos también me ha venido a la memoria la enorme escultura de unos zapatos metálicos que sale a nuestro encuentro, majestuosa, en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Serralves de Oporto. Por cierto, si visitas esta ciudad portuguesa, no olvides pasarte por este museo, donde podrás disfrutar de numerosas exposiciones temporales que muestran el trabajo de artistas vanguardistas. Y ya que estás allí, no dejes de recorrer los enormes y cuidados jardines de unas 18 hectáreas que rodean el museo. También recuerdo una pequeña escultura en los jardines de un parque de Moscú que muestra a una niña bailando descalza en el césped junto a unos zapatos de tacón de una mujer mayor que le estaban grandes y que se acababa de quitar.

Tal vez sienta fascinación por los zapatos y eso me lleva a acudir a las exposiciones que tienen al calzado como protagonista, como 'Tacones de aguja' que el Museo del Traje de Madrid organizó en 2009 para mostrar la evolución de los zapatos de tacón a lo largo de la historia y en la que se podían ver curiosidades como un modelo que utilizó Marilyn Monroe y algunos diseños de los conocidos Jimmy Choo, Christian Louboutin o Magrit. También pude ver en esa muestra los primeros zapatos diseñados por Manolo Blahnik, el español al que encumbró Carrie Bradshaw, la protagonista de 'Sexo en Nueva York', que sentía predilección por ellos y los exhibía como un tesoro. Por eso fui a ver también la exposición 'Manolo Blahnik: el arte del zapato' en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid en 2017, que mostraba la trayectoria del diseñador canario con más de 200 zapatos, algunos de los cuales eran obras de arte.

Y hoy ya no te cuento nada más, porque me he extendido demasiado un este tema que me llama tanto la atención.

