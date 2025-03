La pasión por el teatro de un extremeño se acerca a todos los rincones

Marisa García Badajoz Jueves, 22 de agosto 2024, 16:32 Comenta Compartir

Es un placer saludarte de nuevo después de unas semanas de vacaciones, unos días de asueto en los que acudí a la representación de una obra de teatro en la que viví una serendipia, como el título de esta carta que te escribo. Me explico: pasé unos días en un pequeño pueblo de La Mancha, el mío, de cuyo nombre, al contrario que Cervantes, yo sí quiero acordarme, Casas de los Pinos (500 habitantes cuando estamos todos). Celebraba las fiestas y programaron una obra de teatro musical, 'El sueño de Cristian', a la que asistí aunque no sabía de qué iba y me sorprendió que mentasen continuamente a Badajoz, porque contaba el sueño que materializó el extremeño Cristian Casares, que cuando tenía 29 años se embarcó en la aventura de crear una compañía de cómicos ambulantes, encargó a un carpintero la construcción de un carro y se dedicó a acercar la cultura a los pueblos de España, inspirado en lo que había hecho en su tiempo Federico García Lorca con La Barraca en Andalucía.

El 15 de agosto de 1975 Cristian Casares y otros siete actores estrenaron 'Los cómicos de la Legua' en Sigüenza y enseguida iniciaron una gira por pequeños pueblos de Castilla-La Mancha, algunos de ellos con muy pocos habitantes y en los que no se había representado nunca una obra de teatro. Entre esos actores que siguieron a Casares y se marcharon con la troupe de cómicos cuando el Carro inició su camino estaban el también extremeño Carlos Tristancho –me hace gracia su lema en Facebook: «Vivo en la era de la información. ¡Mierda! Yo quería vivir en la de la cultura y el conocimiento»– y el fallecido Rogelio Durán, padre de Noomi Rapace, la conocida actriz internacional que propagoniza el personaje de Lisbeth Salander en las películas de la serie 'Millennium', que luego se dió a conocer como cantaor con el nombre de Rogelio de Badajoz, y que tenía entonces 17 años, por lo que su padre recurrió a la Guardia Civil para hacerlo volver a casa porque era menor de edad.

'El sueño de Cristian', la obra de teatro que está este verano de gira por varios pueblos manchegos, es un homenaje al líder y fundador de aquel carro de cómicos hace justo 49 años. Los protagonistas son ahora un grupo de ilusionados cómicos que han querido rendir homenaje a aquella quijotesta aventura del extremeño Casares y han puesto en marcha un musical en el que Conchi Rubio ha subido al carro a más de 30 paisanos del pueblo conquense de Santa María del Campo Rus, entre actores aficionados, músicos de la rondalla Santiago Rubio y colaboradores. Todos ellos han emprendido un entusiasta viaje que recuerda la historia de aquel carro que se encontraron desguazado y que ahora vuelve a recorrer los caminos conducido por el espíritu de Cristian Casares y en el que se cuenta también la historia de Jorge Manrique, herido de muerte en el castillo de Garzimuñoz y enterrado en la también localidad conquense de Uclés. Me pareció una bonita historia y por eso he querido contártela.

Curiosamente, esta compañía no es la única que he visto estos días contando sus aventuras y desventuras como cómicos de la legua. Quería que unos amigos vieran una representación en el Corral de Comedias de Almagro y como el Festival Internacional de Teatro Clásico había acabado a finales de julio, acudimos a una de las obras de teatro que programan durante los sábados y domingos para que los turistas disfruten de una noche de teatro en un corral de comedias construido en 1628. En 'El retablo de las maravillas', uno de los entremeses de Cervantes, la compañía Umbra llega a este espacio escénico con cinco bufones, y sobre el tablado de madera de un carro de comediantes repleto de historia sorprenden a los espectadores por la forma en la que los Cómicos de la Legua representaban sus textos clásicos a través de la farsa, una técnica de interpretación usada en los corrales de comedias en el Siglo de Oro y que pretende ser un homenaje a la picaresca de nuestro teatro más universal.

Por último, pero sin dejar el teatro, aprovecho para animarte a asistir a la representación de 'Ifigenia', el último montaje de la 70 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que tiene como protagonistas a las mujeres, que en las guerras siempre tienen las de perder. En la obra, dirigida por la extremeña Eva Romero, ellas, tantos las del bando vencedor como las del vencido, claman al unísono: «No nos dieron voz, solo dolor y silencio», pero al final acaban ganando a pesar de todo el sufrimiento que arrastran porque llevan a cabo su venganza. Una soberbia María Garralón metida en la piel de Hécuba hizo que mataran al asesino de su hijo y la Clitemnestra interpretada por la pacense Beli Cienfuegos hizo lo propio con Agamenon, su marido, por haber sacrificado a Ifigenia, la hija de ambos. Por cierto, que el público que casi llenaba el Teatro Romano de Mérida en el estreno de 'Ifigenia' el miércoles por la noche se metió en la historia y estaba tan ávido de justicia que cuando Clitemnestra mata al cruel Agamenon le dedico un sonoro aplauso. Ve a verla, no te dejará indiferente.

Si te gusta el flamenco, no puedes perderte mañana viernes el espectáculo que tendrá lugar a partir de las 21.30 horas en la Plaza Alta de Badajoz, que contará con Esther Merino, Francisco Escudero 'El perrete', Alejandro Vega y José Gómez 'Fefo' al cante; Sara Ortega, Zaida Prudencio y Diego Andújar al baile y José Ángel Castilla a la guitarra. La actuación forma parte del homenaje que se tributa en la ciudad al innovador cantaor Porrina de Badajoz con motivo de la celebración de los 100 años de su nacimiento.

Siguiendo con esta música, Rocío Medina, la violinista flamenca que en 2021 se hizo viral porque le robaron el violín y el famoso pianista James Rhodes le regaló uno, con el que actualmente hace su espectáculo, estará el próximo sábado, día 24, en Bienvenida, y el 19 de septiembre en Zafra, en el Pabellón Banesto, a beneficio de la fundación ASMI. Rocío Medina presentará 'El alma entre cuerdas', un espectáculo de música española.

