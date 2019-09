'The Hole Zero', Almossassa y el cierre del Stone & Music despiden septiembre

Septiembre se despide con la agenda extremeña cargada de eventos. Se celebra Almossassa en Badajoz, multitud de municipios festejan San Miguel por toda la región y se pone punto y final al Stone & Music con los conciertos de Manu Carrasco y Raphael. Pero hay mucho más: la Universidad de Extremadura celebra la octava edición de 'La Noche Europea de los Investigadores'. En Cáceres hay programados multitud de conciertos con el Festival Europa Sur y disfrutarán del show 'The Hole Zero'.

Badajoz Almossassa, vídeojuegos y Día de la Bicicleta

En Badajoz, la fiesta de Almossassa cumple su XXI edición y segundo como Fiesta de Interés Turístico Regional. El mercado árabe tendrá 120 puestos repartidos en la Plaza Alta, en la de San José y en la Alcazaba, 94 de artesanía, 18 de alimentación, cinco de hostelería y tres teterías. Abrirá el viernes a las 11.00 horas y permanecerá los días 27, 28 y 29. Este año amplía su horario de cierre media hora, así el viernes y sábado funcionará de 11 a 1.30 horas de la madrugada y el domingo se clausurará a las 23 horas.

En la Alcazaba, delante del Museo Arqueológico, estarán el campamento árabe y la exposición de armas así como la carpa de cetrería con aves rapaces. La compañía Atakama Teatro, bajo la dirección de Francisco Palomino, pondrá en escena la obra 'Voces de venganza', ambientada en el año después a la fundación de la ciudad. «Es un diálogo ficticio de Marwan con su madre donde deja ver su parte más humana, en la que habla sobre sus luchas con el emir, lo que cuestan los sueños y lo ingrato de las guerras», describe Palomino, que presenta la pieza como una continuación de la obra representada la pasada edición 'La ciudad sin nombre'. Consulta aquí más actividades.

El viernes en la Residencia Universitaria Fundación Caja Badajoz, a partir de las 20.00 horas, el percusionista y batería pacense, Iván Sanjuán, presentará su primer trabajo como líder, 'Friendship'.

El sábado los amantes de los musicales tienen una cita en el Teatro López de Ayala con 'Taller de corazones. El latir de los sueños'. La obra está interpretada Naím Thomas y Anabel García.

Además, ese mismo día comienza la tercera edición de la feria Retrobadajoz 2019 que se celebra en Ifeba este fin de semana, del 28 al 29 de septiembre, con un concurso de 'cosplay' y torneos de Super Mario Kart, Street Fighter II, Super Smash Bros o Bust A Move 2.

Y para el domingo, planes familiares en la capital. Badajoz acoge el 34ª edición del Día de la Bicicleta, un evento de promoción del deporte que volverá a tener un carácter solidario, en esta ocasión en beneficio del Banco de Alimentos. La ruta discurrirá del centro comercial Carrefour de la carretera de Valverde al ubicado en Valdepasillas. Los participantes podrán optar además a distintos sorteos, para lo que será necesario realizar el recorrido completo en su bicicleta y estar inscritos con anterioridad. Se colabora con el Banco de Alimentos entregando un kilo o un litro de comida a la salida o a la llegada..

Como es habitual, durante esta jornada también hay proyección de la Filmoteca de Extremadura. En esta ocasión, el largometraje es 'La quietud'.

Vídeo.

Cáceres 'The Hole Zero' y Europa Sur

El Palacio de Congresos acoge desde este jueves y hasta el domingo 'The Hole Zero', un espectáculo que mezcla el teatro, el cabaret y el circo para convertirse en «un show muy vivo». La obra, plato fuerte del ocio cacereño este fin de semana, forma parte de la saga 'The Hole', que en sus anteriores producciones ha conseguido más de un millón y medio de espectadores, y se inspira en las fiestas disco del Studio 54.

El otro gran evento del fin de semana es el festival Europa Sur que cumple este año una década reuniendo en Cáceres a los amantes de las motocicletas Vespa. Una nueva edición se celebra este sábado y domingo, en la plaza de Santa María, donde actuarán cuatro bandas españolas y otras cuatro portuguesas.

La asociación cultural Bob Vivant, organizadora del evento, calcula que unas 200 'vespas' se darán cita en esta ocasión, la mayoría de ellas llegadas desde Portugal. Los conciertos serán a partir de las 20.30 horas en Santa María. Los grupos que actuarán en esta ocasión serán, el viernes 27, José A. Secas & Los Eclécticos (Cáceres), Descartados (Don Benito), Sweet Barrio (Madrid) y The Peorth (Fátima). El sábado 28 tocarán The Walks (Coimbra), The Bar-Kings (Sevilla), The Twist Connection (Oporto) y The Manchesters (Lisboa).

El sábado la Plaza Mayor se convierte en un gimnasio al aire libre en la 'Be Active Night', una actividad que se enmarca dentro de la Semana Europea del Deporte y que ofrece demostraciones de varias actividades físicas hasta las doce y media de la noche.

A las 20.30 horas, actuará la artista Raquel Palma en el Gran Teatro de Cáceres. Palma será cantante, narradora y contadora de historias junto a un gran elenco de artistas que dibujarán un mapa sonoro de la lucha femenina desde la II República en su nuevo espectáculo 'Cuando manda el corazón'. Darán vida a la palabra, los sentimientos y las experiencias, unas muy duras y otras muy divertidas que desentrañarán los entresijos de la conciencia moral. Ellos serán quienes guíen en este espectáculo.

Mérida Manu Carrasco y Raphael para cerrar el Stone

Mérida dedica su fin de semana a la música. El Festival Stone & Music trae dos conciertos: el de Manu Carrasco el viernes en el albergue municipal y el de Raphael el sábado en el Teatro Romano. Se trata del único concierto que Manuel Carrasco ofrecerá en Extremadura y donde se espera vuelva a ser un hito en los macro espectáculos musicales de la región. Es el artista que más espectadores ha reunido en un concierto del Stone & Music. En esta ocasión tocará con su banda en el Albergue 'El Prado' presentando 'La Cruz del Mapa' el disco más destacado de la música en español de los últimos meses, tanto por el número de ventas como por la repercusión en conciertos.

Por su parte, tras casi 60 años dedicado a la música, Raphael llega con 'Resinphónico Tour 2019', una extensa gira internacional para interpretar sus grandes éxitos arropado por orquesta sinfónica y sus músicos habituales. La apoteósica actitud de Raphael sobre el escenario, su carisma y la calidad de su voz le han hecho merecedor de grandes reconocimientos en la industria y una impresionante carrera discográfica que ha presentado por los escenarios más importantes del mundo. Un lujo poder disfrutar de este emblemático artista en un espectáculo único.

Además de estas dos propuestas, el viernes tendrá lugar la representación 'Una comedia rusa', de Antón Chéjov, en versión de Fernando Ramos y protagonizada por Laura Moreira.

Plasencia Teatro, musical y Sánchez Adalid

En Plasencia, el teatro Alkázar propone un 'finde' con citas familiares y teatrales. Maltravieso Teatro pone en escena el viernes la obra 'Hipólito', un clásico contemporáneo, pues su lectura sigue estando hoy radicalmente vigente. Al día siguiente, en el mismo lugar, 'Campanilla, hay que creer en las hadas'. Se trata de un musical infantil y familiar 100% extremeño en el que de la mano de una pizpireta Campanilla y sus amigos Wendy, Peter Pan y los Niños Perdidos volveremos a creer en las hadas, en la fantasía y en la ilusión.

El viernes, el Parador acoge un encuentro con el escritor Jesús Sánchez Adalid. El mismo forma parte del ciclo literario 'Paren y lean', organizado por Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), Paradores de Turismo de España y Acción Cultural Española (AC/E), y cuyo objetivo es acercar el mundo de la literatura a la sociedad a través del testimonio de diversos escritores.

Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia Una noche de ciencia para disfrutar

La Universidad de Extremadura, UEx, celebra este fin de semana la séptima edición de 'La Noche Europea de los Investigadores' en los campus de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida. Hay programadas más de un centenar de actividades que tienen como objetivo mostrar la ciencia y la tecnología. El programa comenzará a las 17,30 horas, salvo en Plasencia donde arrancará media hora antes.

PROVINCIA DE BADAJOZ Pre-feria de Zafra, teatro, deporte, corcho y Velá

El fin de semana viene marcado en la provincia de Badajoz por la pre-feria de Zafra. El grupo Mojinos Escozíos actuará el próximo sábado, día 28 a las 22.00 en la Caseta Municipal, dentro de la programación de la pre-feria en dicha localidad.

En dicho programa, además, tendrán cabida un pregón taurino, atletismo y un festival flamenco, entre otras actividades.

Asimismo, el pregón de la 566ª Feria Tradicional de San Miguel, a cargo del arquitecto Manuel Fortea Luna, abrirá el programa este próximo viernes, día 27. Un acto que se celebrará en la Caseta Municipal a las 21,00 horas, y en el que además serán entregadas las primeras Medallas de la Feria Internacional Ganadera.

Conuslta aquí todas las actividades del fin de semana.

En Villanueva de la Serena, el Palacio de Congresos acoge este viernes a las 21.00 horas la obra teatral 'Lo que queda de nosotros'. Estremecedora y esperanzadora, sólo así se puede definir a 'Lo que queda de nosotros', un espectáculo que lleva al espectador de la risa al llanto y finalmente a la reflexión. Ya el sábado, llega a Villanueva el Circuito de Carreras Populares Music Run, que trae como novedad, en esta edición, que la recaudación por inscripciones irá destinada a la Fundación Atabal que trabaja en la capital de Sierra Leona para sacar de la prostitución a los niños. Music Run es una actividad que une deporte de carrera, música y diversión que cuenta con miles de participantes en sedes como México, Brasil o Estados Unidos.

En el Teatro Imperial de Don Benito, el sábado se pone en escena el auto sacramental 'Una leyenda de la Virgen de las Cruces', dirigido por Manuel de Jesús Gallego Cidoncha. La obra se enmarca dentro de la programación de La Velá.

El fin de semana en Almendralejo se llena de música. La cantante y compositora Cira presenta en el teatro Carolina Coronado su primer disco en solitario después de algunos años al frente de otros proyectos musicales. Tras un período de silencio compositivo y vital, presenta un puñado de canciones honestas, desnudas, algunas desgarradas y profundas, con reflexiones acerca de la infancia, la madurez, la pérdida o la necesidad de reafirmación y cambio. El sábado llega a Almendralejo el Festival Itinerante de Jazz.

San Vicente de Alcántara celebra las Ferias y Fiestas 'San Miguel' y Feria del Corcho. Habrá cuatro conciertos gratuitos. El jueves es el turno de Javier Gurrutxaga y la Orquesta Mondragón. La noche del viernes será el turno de La Húngara, que presentará su último trabajo, 'Yo te esperaré'; y el sábado actuará la formación sevillana Raya, durante más de 25 años conocidos como Raya Real. OBK será el encargado de cerrar las Fiestas del Corcho 2019 el domingo 29.

Los deportes acuáticos también tienen su hueco el fin de semana. Villanueva del Fresno acoge el próximo domingo, 29 de septiembre, una jornada de actividades acuáticas para toda la familia, enmarcada en el circuito de eventos deportivos Alqueva-Tajo Internacional, que engloba multitud de pruebas hasta final de año en ambos parajes naturales. La cita del domingo tendrá lugar en torno al embarcadero de la localidad entre las 11:00 y las 14:00 horas y los asistentes podrán disfrutar del entorno acuático con kayak o pádel surf.

La solidaridad llegará ligada al fútbol este sábado. El Ayuntamiento de Valdivia (Badajoz), entidad local menor de Villanueva de la Serena, y el club de fútbol de la localidad han organizado un triangular de fútbol a favor de Down Mérida y en el que participarán los equipos veteranos de este club, así como del Real Betis Balompié y de la Selección Extremeña

El fin de semana arranca la 38 edición del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas de Puebla de la Calzada. Abre la programación la obra 'Persona, yo y nosotros al mismo tiempo' de la compañía asturiana La Peseta Teatro

Feria de San Miguel, marionetas

El 29 de septiembre es San Miguel Arcángel y son varios los municipios que celebran sus fiestas estos días. En Navalmoral de la Mata, tiene lugar la Feria de San Miguel. La Feria Agroalimentaria, la de Artesanía, el Concurso Nacional de Albañilería y la música son la base, un año más, de la programación, a la que se han incorporado como novedades una fiesta de la cerveza y un tentadero público.

Consulta aquí todas la actividades del fin de semana.

El IV Festival Internacional de Marionetas de Trujillo, se lleva a cabo del 27 al 29 de septiembre en diferentes espacios de la localidad cacereña. La iniciativa está organizada, una vez más, por el Club de Teatro El Recreo, dirigido por Carlos Sánchez. En esta ocasión, contará con cuatro propuestas, con diferentes compañías y dirigido para todo tipo de públicos. Este festival será inaugurado por 'El secreto de hombre más fuerte del mundo', de la compañía de títeres 'Caracartón'. Tendrá lugar en el teatro Gabriel y Galán y la obra está dirigido a niños y niñas de más de cuatro años.

Consulta aquí todas las actuaciones.

En Casar de Cáceres, la Nave del Duende acoge la representación del espectáculo Para-Caídas, una mirada al vacío el viernes a cargo de la compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C. de México y para el sábado y el domingo, La coja danza de Valencia propone 'Deshielo, una historia sobre el cambio climático.

El Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell, que este año celebra su edición número 21, concluye este viernes en Malpartida de Cáceres con el concierto de Valencia Percussion Academy.