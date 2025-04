'Succession': cómo visten y viven los verdaderos ricos

Marta Hortelano y Álex Sánchez Madrid Viernes, 26 de mayo 2023, 00:21 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

Nada es lo que parece. Tampoco en 'Succession'. Pero si la ropa y los complementos señalaran al elegido para ser el sucesor de Logan Roy, uno de los relojes que luce uno de sus hijos, Kendall, (un Richard Mille valorado en 215.000 dólares), podría ser la pista definitiva para colocarlo al frente de la compañía que todos se disputan. Este complemento lo sitúa a años luz del que luce su hermano menor, Roman, que el día de la boda del Roy mayor, Connor, lleva en su muñeca un IWC de apenas 5.200 dólares, o el de Shiv, su hermana, que luce un Cartier de algo más de 17.500 dólares.

Y es que la ropa, los complementos, las casas y hasta el arte que envuelve las escenas se han convertido en elementos clave para dibujar el paisaje en el que se desenvuelve la más alta sociedad que mueve los hilos de la política, la economía y los medios de comunicación de Estados Unidos, que retrata 'Succession'. Y para determinar a qué clase social pertenece cada uno. Así lo han seguido semana a semana cuentas en redes sociales especializadas en sacar a la luz cada modelito o cada cuadro. Es el caso de @successionfashion o @artforfilmnyc

Trajes, vestidos, relojes, gafas de sol, gorras, pijamas, pantalones de chándal y hasta chubasqueros van guiándonos por una trama alternativa en la que el lujo silencioso se ha convertido en el mejor delator de los que de verdad pintan algo en la carrera por el poder. Un lujo minimalista, creado a base de prendas de alta calidad, sostenibles y sin una logomanía que delate la marca. Inaccesibles para quienes no están al nivel del súper rico, e indistinguibles para quienes no se mueven en ese mercado. De ahí que cuando en uno de los primeros episodios de la temporada final, una de las novias del primo Greg aparece en la mansión de los Roy, con un bolso de Burberry de más de 5.000 dólares, y un tamaño en el que cabría la ropa de todo un fin de semana, todos la reconozcan como una impostora de la alta sociedad. Alguien que hace ostentación de los logos de los que huyen los verdaderos multimillonarios.

Ellos prefieren las gorras de cachemire, sin marca aparente, de más de 600 dólares, con las que seguir en ese lujo discreto que sólo distinguen quienes se lo pueden permitir. El lujo silencioso se fija en la calidad de las prendas, en el valor de los tejidos. Se distingue por la atemporalidad de las piezas y por alejarse de cualquier tipo de tendencia temporal. Y huye de cualquier detalle que haga evidente la firma que las fabrican.

La misma distinción se aplica a las viviendas que aparecen en la serie. Y en este asunto inmobiliario, la serie tira la casa por la ventana. Áticos en las mejores zonas de Nueva York, con vistas a algunas de las míticas postales de la Gran Manzana. Vecindarios con derecho de admisión y obras de arte de primer nivel. Por cierto que algunos de estos espacios están en venta, aunque no son aptos para cualquier bolsillo.

REUNIÓN HERMANOS MONTAÑAS DE SANTA MÓNICA

ESPACIO 20.000 metros cuadrados Dormitorios Baños Cuenta con bodega, ascensor para coches, gimnasio y piscina. PRECIO 83 millones de dólares

En esta temporada de la serie de HBO hemos viajado a las montañas de Santa Mónica para comenzar a conspirar con los tres hermanos frente a una chimenea y una piscina, y hemos puesto rumbo a Suecia, para tratar de cerrar un pacto con Lukas Matsson en un imponente lugar con teleférico que es, en realidad, es un hotel de lujo y está en Noruega.

La serie radiografía fielmente a través de estos elementos quién es quién y a qué cuna pertenece. Incluso a qué lado del océano se mueve. Y un detalle más, antes de entrar al lío. ¿Se han dado cuenta de que ningún personaje lleva funda en el Iphone? Total, para qué. Si se les rompe, tienen otro nuevo al minuto. Y tampoco bolso. Teniendo asistentes que te lo lleven, para qué cargar con el peso de un estorbo. Aunque esté valorado en miles de dólares. La ostentación ha pasado de moda en el mundo de los verdaderos ricos.

KENDALL ROY ÁTICO TRIPLE EN EL 180 EAST 88TH STREET

ESPACIO 1.600 metros cuadrados Dormitorios Baños Aseos Vistas a Central Park Escalera de caracol de diseño PRECIO 35 millones de dólares

Kendall Roy es el mejor representante de la nueva corriente del lujo silencioso. La ropa y los complementos lo señalan como sucesor. Incluso cuando en algunas escenas parece que se ha vestido para sacar a pasear al perro. Ken nos ha mostrado su estilo en toda clase de circunstancias. Casual, formal, elegante y hasta deportivo. Pero todas con un denominador común: las marcas que lo visten no se distinguen a primera vista y todas pertenecen al mundo del lujo más exclusivo, aunque discreto. Vamos, que todas son carísimas.

Sin ir más lejos, el traje que llevó a la boda de Connor, de la firma Brioni, costaba la friolera de 11.500 dólares. Lo combinó con unas gafas de sol de Jacques Marie Mage de más de 750 dólares. A Ken le gusta vestir de Tom Ford, la firma a la que más recurre, y es un gran aficionado a las chaquetas tipo bomber. Las gorras las elige de Loro Piana, una firma italiana especializada en cachemire, desconocida para la clase media.

En su casa, un lujoso ático triplex con vistas a Central Park, apenas hace parada. Los contubernios no le dejan demasiado tiempo para disfrutarla. En la vida real, ha sido vendida hace poco por 35 millones de dólares.

ROMAN ROY 200 AMSTERDAM AVENUE

ESPACIO 2.000 metros cuadrados Habitaciones Dormitorios Baños Gastos de comunidad mensuales 11.749 dólares. Piscina, gimnasio y lavandería. PRECIO 38 millones de dólares

Estilísticamente hablando, Roman Roy, el pequeño de los hermanos, es el que menos alegrías nos ha dado, porque siempre va impecable. No parece demasiado interesado por la moda y así nos lo hacen ver a lo largo de los episodios. Pero en sus conjuntos, casi siempre de un smart casual (trajes sin corbata) nunca veremos un logo. Los Roy son ricos de siempre, y no necesitan aparentarlo, porque simplemente han nacido así. Con lo único que arriesga es con los complementos, con relojes de IWC o gafas de sol de Matsuda. Su casa, en pleno Upper West Side, está valorada en 38 millones de euros y tiene unas vistas espectaculares de la ciudad.

SHIOBAN ROY 270 BROADWAY

ESPACIO 1.081 metros cuadrados Habitaciones Dormitorios Baños 5.990 dólares mensuales de gastos comunes. Vistas al puente de Brooklyn. PRECIO 5,95 millones de dólares

Shioban Roy se ha convertido en un icono de estilo minimalista. Sus americanas, jerseys de cuello cisne y vestidos de cóctel se revelan como una seña de identidad del personaje, que siempre se presenta impecable. Shiv va a lo seguro, porque no tiene que mirar el ticket de lo que compra. Max Mara o Ralph Lauren Collection para el día a día y Alexander McQueen, Tom Ford o Armani para los momentos clave. El día de la muerte de su padre, en plena boda de su hermano Connor, ella ya vestía de negro, con un sobrio esmoquin de Tom Ford, en el que sólo la blazer vale más de 5.000 dólares.

Poco bolso, casi ningún accesorio y bastantes pamelas para estar al exterior, que para eso es muy clara de piel y tiene pecas. Pero, la prenda estrella de la temporada final ha sido una camiseta universitaria con la que la heredera nos deja saber que está embarazada. La viste en la cama, mientras su ginecólogo le dice que la amniocentesis ha salido bien. Y ahí nos dejan ver que el bebé es de Tom, porque es una prenda de la Universidad de Minnesota, donde él estudió.

También en su viaje a Suecia nos muestra un trench de la marca Mackage, de más de 1.200 euros, fuera de lo común, con una concesión al color poco vista en Shiv en el naranja de la capucha. Y es que los Roy son camaleónicos, se adaptan al entorno también con la ropa.

La casa de Shiv cobra un protagonismo especial en esta temporada final, porque allí se celebra la fiesta previa a las elecciones.

LOGAN ROY 991 5TH AVENUE

ESPACIO Es un decorado. Pero el exterior es el edificio de la American Historical Society. Frente al MET. PRECIO 63 millones de dólares Los pisos en la zona rondan los 65 millones de euros. Marcia se lo vende a Connor por 63 en el episodio 4.

El patriarca de la familia es el gran protagonista ausente de la temporada final actualmente en emisión. Básicamente porque en el episodio tres lo liquidan. Al anciano lo hemos visto en varias facetas. Desde el clásico traje a la ropa de sport o de campo que ha utilizado en sus actuaciones fuera de la Gran Manzana, con Barbours y chaquetas de punto azul marino.

Logan ha sido un gran fan de las gorras caras, los relojes y las gafas de sol. Pero, sin duda, las joyas de la corona son su avión (con más actividad que el de Georgina), sus yates y su pisazo en Nueva York. Un apartamento que en realidad es un decorado hecho para la serie. Pero, el exterior forma parte del edificio de la American Historial Society. Una vivienda que rápidamente pasa a manos de su hijo Connor, después de que la viuda, Marcia, se la venda en un segundo por 63 millones de dólares, en el episodio 4, tras firmar un pacto de saliva.

Lukas Mattson, el dueño de Gojo, vive en Suecia, pero podría ser un vecino de Silicon Valley, con su estilo desaliñado y los estrambóticos estampados que utiliza para sus chándales. No da el perfil de alto ejecutivo, del mismo modo que su moderna empresa no cumple con los cánones de los conglomerados de comunicación tradicionales. Y eso, se ve en su manera de vestir.

Su imagen ejemplifica muy bien hasta qué punto es europeo y nórdico, con marcas como Tiger of Sweeden, Pinewood o Fjall Raven. Pero también con exclusivas zapatillas Nike, el nuevo lujo de quienes han desterrado los trajes y corbatas de su armario. A Mattson, el estatus no se lo da la ropa, aunque habla en silencio de lo que representa su personaje. Otra manera de vestir para otra manera de hacer las cosas.

Rico se nace o se hace

A este segundo grupo pertenecen todos los miembros de la junta, que han amasado fortuna, pero necesitan su posición para seguir añadiendo ceros a su cuenta corriente. Ahí tenemos a Tom, casado con Shiv, o al primo Greg. Pero también a Gerri, Frank o Willa, la prostituta que acaba casada con Connor Roy.

Quien no es un Roy y no ha nacido rico, no tiene acceso a sus marcas. De hecho, se mueven en un plano distinto. Ellos quieren evidenciar mediante el vestuario o los complementos, que han escalado socialmente. Pero compran una planta por debajo de los protagonistas. La moda acota esas clases sociales, con marcas de menor nivel para los agregados. De esas que cualquiera que hace dinero puede comprarse en una tienda física. De la que se distingue. Willa, por ejemplo, es la reina de Sandro o Maje, pero también de Ted Baker, firmas poco exclusivas que pueden encontrarse en cualquier centro comercial de Estados Unidos. De hecho, su vestido de novia es de una marca australiana y su valor es de apenas 1.800 dólares.

