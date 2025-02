Los mejores podcasts de 2022

ANDREA MORÁN, CARLOS G. FERNÁNDEZ y JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN Miércoles, 21 de diciembre 2022 | Actualizado 22/12/2022 09:21h. Comenta Compartir

Otro gran año para el podcast en nuestro país. Formatos exitosos que continúan con temporadas nuevas, unos premios específicos e incluso una nueva plataforma centrada únicamente en audio, Sonora, que se añade a la consolidación de la oferta de productoras anteriores. El audio está en el aire: los periódicos lanzan artículos para escuchar y se va consolidando el formato 'daily', los museos suben sus propuestas sonoras a la red y las editoriales crean sus podcasts independientes. Cientos de nuevas propuestas y programas acaparan cada vez más la conversación pública y los oídos de más y más oyentes. El equipo de audio y podcast de este periódico hace una selección de 17 producciones, englobada en seis categorías y valorando solo formatos estrenados en 2022.

Narrativa de no ficción

Es una gran noticia que los podcasts documentales de producción española continúen creciendo a buen ritmo. Aquí elegimos cuatro que destacan por su calidad narrativa y su diseño sonoro, empezando por 'Si no sabéis de mí', de Producciones del K.O., una reflexión sobre la lucha armada pero también -y sobre todo- una historia de amistad, la que une a Martín, que se fue a Siria en 2015 como combatiente extranjero, con su grupo de amigos en Madrid. Su intercambio de audios clandestinos está lleno de incertidumbres y preguntas alrededor de su posible regreso a España.

También en 'El constructor' escuchamos audios privados, aunque en este caso nos lleven al terreno de la corrupción. Dirigido por Rafael Méndez, este podcast de Sonora es un compendio de conversaciones telefónicas mantenidas por el empresario Enrique Ortiz e intervenidas por la Policía entre 2008-2010. Regalos, sobornos, cenas en yates y tratos de favor. El juez no ha encontrado delito en su contenido, pero su acertado montaje retrata a la perfección la España del pelotazo.

Ha sido año de Mundial y, lógicamente, se han estrenado muchos podcasts en torno al fútbol. Nos quedamos con 'Brazalete negro', de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, un disfrutable 'true crime' sobre el lado más oscuro de este deporte, donde además de derrotas también abundan los delitos. Como extra, incluimos las dos primeras temporadas de Fuera del Radar, podcast de este periódico que se centra en rescatar historias recientes que han podido pasar desapercibidas pero que definen el mundo de hoy. La de Tomás, un pescador encarcelado de manera injusta; la de Olatz, una adolescente deportista que se recupera de la anorexia; o la de Abderraman, un joven guineano que murió al intentar cruzar a Francia, son buena prueba de ello. La primera temporada superó los 2 millones de escuchas, datos que se están repitiendo con estas nueva entregas.

Algunos de los podcasts destacados en la categoría de No Ficción y Conversacional

Conversacional

El género más popular, deudor directo de la radio (muchos se graban en idénticos estudios y condiciones) ve a sus grandes nombres continuar con nuevas temporadas. No suelen ser periodistas propiamente dichos, sino celebridades e influencers que arrastran mucho público a un formato relativamente fácil de producir. De las propuestas frescas de este año, destacamos las entrevistas de Kiko Veneno en Sonora, con personajes bien conocidos (quizás ya conocidos de sobra), pero ahora pasados por la óptica juerguista y comprometida del artista.

En 'La maja sesuda', en Podimo, Helena Sotoca hace entrevistas en profundidad a mujeres y las conecta con la Historia del arte, aunque ya se ha trascendido la temática y cuenta con entregas sobre bebés robados, cambio climático o salud mental. La inconfundible editorial La Felguera lanzó hace poco 'Brutalistas', donde depositan parte de su conocimiento inagotable sobre conspiraciones, crímenes y ocultismo, muy recomendable para interesados, y Manuel Burque en solitario propone 'Dentrísimo' (Spotify), entrevistas con personalidades sobre temas que les obsesionan pero no lo sabíamos.

Ficción sonora

Si bien en Estados Unidos plataformas como Netflix y HBO ya han adoptado el podcast como una fuente natural de inspiración y adaptaciones, en España aún nos falta camino por recorrer. La ficción patria comienza a despegar a veces con tics de radionovela que impiden una interpretación más natural por parte de los actores. Nada de eso ocurre en 'Blum', ficción creada y dirigida por Manuel Bartual y Carmen Pacheco dentro del sello El Extraordinario. Una mezcla de pintura, misterio y música.

La investigación de una periodista (Vicky Luengo) nos lleva a recorrer toda Suiza, sus ciudades de cuento y sus museos de arte e historia, pero también abadías, pequeñas tiendas de segunda mano y muchos vagones de tren. Un gran ejemplo de que la audioficción puede alejarse de los mundos distópicos y concentrarse, simplemente, en descifrar un cuadro.

Ensayo

El ensayo es el género más libre y por naturaleza esquiva definiciones y coincide con los demás formatos de vez en cuando. En el apartado más experimental proponemos 'Cada capa de la atmósfera', una producción del CCCB sobre el planeta entero que expande las posibilidades sonoras hasta los límites, de la mano de la cantante Maria Arnal y el investigador cultural José Luis de Vicente. La instalación sonora abandona las salas de exposición también en 'El 92 cava con todo', una producción del Museo Reina Sofía que analiza sin reparos todos los mitos de un año que todavía tenemos que terminar de digerir sociológicamente.

Cambiando radicalmente de tercio, proponemos 'Grandes infelices', un formato sobre literatura, muy minimalista, dirigido por Javier Peña para Casa Blackie (de la editorial Blackie Books). Y por último, destacamos la traducción a podcast de 'Ñamérica', el libro del gran cronista Martín Caparrós, ambientado sin escatimar recursos en la plataforma Sonora, aunque también sin darnos un respiro.

Varias propuestas de este año de Ensayo y Habla no española

Internacional de habla hispana

Las grandes series latinoamericanas, pioneras y modelo a seguir del podcast narrativo en español, han seguido regalándonos grandes historias siempre recomendables. Pero como nuevo formato que haya surgido este año queríamos destacar una pequeña novedad: 'Canción Exploder', que viene de su versión en lengua inglesa. Nos permite en pocos minutos entrar en la mente creativa de grandes músicos (Mon Laferte, Jorge Drexler…) mientras desmenuzan el proceso compositivo y de grabación de sus temas, con acceso a las pistas de estudio que, poco a poco, decisión tras decisión, van conformando la mezcla y la canción final.

Internacional de habla no española

Ya solo en el territorio anglosajón la producción de podcasts es ingente y las novedades se multiplican cada semana, pero para nosotros tres propuestas de este año destacan por encima del resto. Partiendo de los elementos formales del 'true crime' (la investigación, el misterio y el hallazgo de nuevas pruebas), todas ellas consiguen trascender las claves procedimentales de este género. En 'Death of an Artist', el relato se disemina y desde lo que fue una desgracia nunca sancionada como crimen (la muerte de la artista Ana Mendieta) se termina explorando los límites del arte y la representación, la frontera entre el artista y sus obras. Es una coproducción de Pushkin Industries, Somethin' Else y Sony Music Entertainment.

Por su parte, en 'Burn Wild', de la BBC, a partir de la detención de un ecoterrorista refugiado desde hace décadas en Cuba, se analiza la lógica de las luchas antisistema y las trampas policiales para enfrentarse a ellas. Por último, en 'In Trust', producido por Bloomberg, la investigación sobre el poder petrolífero de los Osage, un pueblo originario de los Estados Unidos, destapa el sistema que históricamente ha ido trasladando la riqueza de las manos nativas a las manos blancas. Una forma burocrática de exterminio.

