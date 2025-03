Los amantes del Círculo Polar: La película más romántica del cine español nació fruto del desamor

Mikel Labastida Lunes, 31 de julio 2023 | Actualizado 01/08/2023 01:15h. Comenta Compartir

El próximo mes de septiembre se cumplirán 25 años del estreno de la película 'Los amantes del Círculo Polar', el primer gran éxito de Julio Medem, con la que llegó al gran público. Una historia de amor diferente de una pareja que no termina de encontrarse, rodada entre Madrid y Finlandia, y plagada de momentos afortunados. Un título que es recordado por su reparto impecable, encabezado por Najwa Nimri y Fele Martínez, secundados por Maru Valdivielso, Nancho Novo y el propio hijo de Julio Medem, Peru.

Repasamos de dónde nace esta historia y la manera en que se llevó a término con sus protagonistas: actores, productores, jefa de casting y director. Todos ellos rememoran en este artículo cómo se enfrentaron al guion, cómo le dieron forma y de qué manera vivieron la buena recepción que logró entre los espectadores.

Esta es la casualidad que estábamos esperando.

ENRIQUE LÓPEZ LAVIGNE (Productor): «A Julio Medem le salió la película de amor definitiva. Recuerdo a un productor americano que me decía que esta película tenía el mejor marketing en el título. No tienes ni que enseñar una imagen, en el título está todo»

JULIO MEDEM (Director): «Yo estaba enfadado con el amor, porque lo había perdido. Me estaba separando y me fui a París, a casa de mi hermano, a escribir. Era Navidad, hacía muchísimo frío, nevó incluso. Quise sacar algo de mi propia infancia, cuando a mí se me escapó el mundo corriendo en una dirección que no era la de los demás. Yo me enamoré de una manera muy arrebatada, que me quitó el juicio. Quería comenzar contando esa pureza y dejarme llevar por esos dos niños. Es curioso porque no cuento una historia de pareja al uso, ellos disfrutan en secreto pero nunca llegan a ser pareja».

ENRIQUE LÓPEZ: «La lectura de 'Los amantes…' fue muy emocionante, me conmocionó cuando lo leí. Y todo lo que vino después, que fue afortunado, lo único que hizo fue sumar. Y no es fácil sumar en una película. Muchas veces de un guion magnífico lo que haces es restar, pero aquí sucedieron infinidad de circunstancias que promovieron que la película acabará siendo mucho mejor todavía de lo que presagiaba el guion».

JULIO MEDEM: «La cuestión es que cuando empecé no sabía muy bien lo que iba a contar. Escribí la historia en orden totalmente, sin saber a dónde ir. No sabía nada. Con 'Vacas' me invitaron al festival del Sol de la Medianoche que se celebra en Rovaniemi y organizan los hermanos Aki y Mika Kaurismäki. Me quedé fascinado viendo cómo el sol no se ponía por la noche. Era una imagen impresionante. Y pensé esto que me espere, esta sensación que me esperé. Cuando estaba escribiendo el guion de 'Los amantes…' y los protagonistas son adolescentes, se besan y ella le señala la línea del Círculo Polar recordé esa sensación y decidí que aquel era un lugar de cita, que su cita iba a ser allí, en un lugar a contracorriente, lejano. No había vuelto a Finlandia y regresé para esta película».

ENRIQUE LÓPEZ: «La primera película en la que yo empecé a trabajar en esta industria fue 'Vacas'. Yo era completamente nuevo en el cine. Fue uno de los primeros guiones que leí. La forma de escribir de Julio, además de enormemente visual, planteaba muchos enigmas y vericuetos. Suponía un reto e incorporaba elementos nuevos en la narrativa audiovisual española»

JULIO MEDEM: «Enrique López es un buenísimo productor. Hace algo que pocos productores saben hacer, opinar maravillosamente bien, es muy sabio»

FERNANDO BOVAIRA (Productor): «Me incorporé a Sogetel, que pasó a ser Sogecine, en el verano de 1996 y las dos primeras películas que sacamos adelante fueron 'Los amantes del Círculo Polar' y 'Abre los ojos', que las dos resultaron un éxito. Con ambas asumimos riesgos, porque eran cintas autorales que requerían un presupuesto importante para la época»

JULIO MEDEM: «En Sogecine me habían producido todas las obras y me habían cuidado para que yo siguiera siendo autor. Pero al leer este guion me dijeron algo curioso, que era una historia de amor muy fría. No les gustaba la estructura, ni tanta voz en off, pusieron pegas. Pretendían llevarme a lo que yo ya había hecho en películas anteriores, como 'Tierra' o 'La ardilla roja', pero yo quería ir a otro sitio. Al final confiaron en mí»

ENRIQUE LÓPEZ: «La ventaja principal que tenía Sogecine era la capacidad crediticia del grupo Sogecable. Había que encontrar la película, ponerla en números y conseguir una buena distribución. En esa época se hicieron películas de un montón de grandes, como Calparsoro, Urbizu, Fesser... y todas tenían como función formar parte del catálogo de Canal Plus, tanto en España como en Francia. Y esa es parte de la financiación importante de la película. Se adelantó al modelo que ahora se hace con plataformas»

JULIO MEDEM: «Vivíamos una época muy buena, había dinero. Y eso que hasta 'Los amantes…' mis películas no hacían dinero en España, pero se vendían por el mundo a distribuidores pequeños y con las ventas internacionales ya ganaban mucho»

Ampliar Fele Martínez y Najwa Nimri, protagonistas de la pelíucla. RC

FERNANDO BOVAIRA: «Entonces se asumían mucho más riesgos que ahora, en todos los aspectos. En los 90 se produce un corte en el cine español con todo lo que se había hecho y todo estaba por hacer. Ahora se tiende a ser más conservador en todo, incluso en los repartos. Ahora se apuesta por nombres más conocidos. El reparto de 'Los amantes…' fue un riesgo. No eran tan conocidos ninguno de ellos»

JULIO MEDEM: «La única actriz que tenía clarísima era Najwa. Escribí pensando en ella. Para el resto del reparto me apoyé en Sara Bilbatua»

SARA BILBATUA (directora de casting): «La idea de Najwa era un riesgo. Yo había estado en el equipo de 'Salto al vacío', que fue con la que ella se dio a conocer. Y fue un bombazo. Pero su imagen no tenía nada que ver con la que luego vimos en 'Los amantes…'. Julio supo ver ese rol. También la elección de Fele Martínez era arriesgada. Había hecho 'Tesis', sí, pero el que tenía mayor proyección de aquella película era Eduardo Noriega. Lo importante era dar con los protagonistas porque después había que buscar a los niños que se le pareciesen»

JULIO MEDEM: «La búsqueda de Anas y Ottos de niños y adolescentes fue bestial. Vi muchísimas pruebas»

SARA BILBATUA: «Me recorrí un montón de colegios e institutos. Iba yo sola con mi cámara. Entonces todo era más sencillo, no necesitabas permisos. Fue una locura. A Sara Valiente, la niña que hacía de Ana, la encontramos en un colegio. Tenía una energía que nos recordaba mucho a Najwa. Hugo (Oliveira), el Otto adolescente, también salió de un casting de institutos. Creo que ninguno después se ha seguido dedicando a esto»

JULIO MEDEM: «Kristel Díaz, la Ana adolescente, era de una familia surfera de Zarautz que conocíamos»

SARA BILBATUA: «Pensamos en su hermana pero por edad no nos daba, así que se lo propusimos a Kristel. Y en su prueba le pedimos a Peru, el hijo de Julio, que le diese la réplica»

JULIO MEDEM: «Lo estaba escuchando y me sorprendió lo bien que lo hacía. Y Sara me dijo «pero si es que en todos los niños que estás viendo para que sean Otto estás buscando a tu hijo». Y es probable que fuese así»

PERU MEDEM (personaje de Otto niño): «En mi colegio hicieron el casting y yo ni me presenté, ni me lo planteé. Yo conocía a la hermana de Kristel, Tatiana, que fue como un amor de infancia que tuve, mi primera novia, si a esa edad se puede considerar eso. Le di la réplica en su prueba, a mi padre le gustó y me propuso hacer yo el papel de Otto. Me lo tomé como un juego. Fue muy divertido»

JULIO MEDEM: «Estaba recién separado de la madre de Peru y quise protegerle de la historia que iba a contar»

PERU MEDEM: «Nunca leí el guion, fue algo que mi padre quiso hacer a propósito porque había ciertas similitudes en lo que pasaba en la historia con cosas de nuestra vida personal. Tenía nueve años en el momento del rodaje, y a él le daba mucho respeto. Mis padres se acababan de divorciar y en la película también se separaban, y al final la madre acababa muriendo. Entonces él intentó cuidarme mucho en ese sentido para que no malinterpretara nada. Me contó la historia a su manera, para que pudiera entender el papel del niño»

JULIO MEDEM: «Le contaba cuentos. Lo hago mucho cuando trabajo con niños. A Peru le ocultaba partes. Hay un momento en que el padre de Otto le está diciendo a su hijo en el coche que todo caduca con el tiempo, el amor también. En esa secuencia yo no quería que Peru escuchara que su padre en la ficción también se iba a separar de su madre, así que en el momento en que Nancho (Novo) lo dice lo bajé del coche. La bofetada sí que se la dio. De hecho, esa bofetada ya estaba escrita en el guion antes de que entrase Peru en la película. Estoy seguro de que yo escribí esa bofetada para dármela a mí mismo, porque a mí también se me había acabado el amor»

PERU MEDEM: «Nunca fui consciente de la película completa. De hecho, en esa secuencia tan bonita en la que el Otto adulto y el Otto niño van por el pasillo antes de descubrir a la madre muerta yo no tenía ni idea de que estaba rodando eso. Mi padre me contó otra historia. Me contó que era una pesadilla en la que al otro lado de la puerta me encontraba al monstruo. Aquello me asustaba y lo rodé con esa idea en la cabeza. Al final él estaba queriendo protegerme un poco para que yo no lo pasara mal, creando vinculaciones entre ficción y realidad, que obviamente no las hay, pero que siendo un niño tan pequeño puede ser algo delicado. Justo antes del estreno dimos un paseo por Madrid y me contó realmente de lo que iba la película».

NANCHO NOVO (personaje de Álvaro, el padre): «Me acuerdo mucho de la relación con Peru, me divertía mucho con él. Lo conocía desde muy pequeño»

SARA BILBATUA: «Nancho había trabajado ya con Medem en 'La ardilla roja' y 'Tierra' y fue una opción clara para el papel del padre»

NANCHO NOVO: «Creo que fue un poco por descarte porque no encontraban a nadie que diese bien con el personaje en las dos edades que debía interpretar. En las películas de Julio siempre he entrado de una manera casual. En 'La ardilla roja' me dieron el chivatazo de que necesitaba a un actor que fuese cantante. Me cogió por eso, ni me hizo la prueba por si la cagaba. 'Tierra' la iba a protagonizar Banderas, pero al final no pudo y se corrieron los papeles. El papel que iba a hacer Carmelo Gómez fue para Karra y a mí me dieron el de Karra»

JULIO MEDEM: «Nancho caracterizado de hombre mayor me recordaba mucho a mí padre, todavía lo veo y se me parece»

NANCHO NOVO: «A quien me parecía era a mi padre. Las maquilladoras hicieron un trabajo increíble. Al mirarme en el espejo veía a mi padre, que acababa de morir hacía poco. De hecho le mandé una foto a mi madre y se quedó asombrada. Me decia: «eres papá totalmente». Eso me dio ímpetu para hacerlo»

ENRIQUE LÓPEZ: «Gran parte del éxito de la película se debió a que todos los actores estaban perfectos, tenían una energía especial, desde los niños hasta los más mayores»

SARA BILBATUA: «Maru (Valdivielso) encajaba con el personaje de madre tal y como lo había escrito Julio, era ese estilo de mujer. A Julio le gustó enseguida la propuesta»

MARU VALDIVIELSO (personaje de Olga, la madre): «Estaba haciendo en ese momento en el Teatro de la Comedia una función de Lope de Vega que se llama 'El anzuelo de Fenisa', que creo que fue lo último que dirigió Pilar Miró antes de fallecer. Sara, que era muy aficionada al teatro, vino a ver la obra y después le insistió a Julio para que fuese. Cuando ya completó el casting estuvimos todos un mes antes de rodar ensayando en un local de la calle El Príncipe de Madrid todos juntos. Yo creo que el verdadero casting fue ese. Si en ese mes alguno no hubiese funcionado habrían buscado a otras alternativas»

NANCHO NOVO: «Era una época además en la que no se ensayaba demasiado, con Julio era siempre una excepción»

MARU VALDIVIELSO: «Lo recuerdo grabándolo todo con una cámara pequeña digital que había traído de Estados Unidos. Ensayamos sobre todo las escenas familiares, las que luego sucederían en la casa. Íbamos fijando una base y, sobre todo, conociéndonos Nancho, Najwa, Fele y yo»

Ampliar Álvaro y Olga, Nancho Novo y Maru Valdivielso, en el coche. RC

FELE MARTÍNEZ (personaje de Otto, adulto): «En los ensayos también estaban los niños. Había momentos en que a nosotros nos hacía decir el texto de los críos y a ellos el nuestro. De ese modo podíamos observarnos, copiarnos gestos».

JULIO MEDEM: «Cuando ensayo me suele gustar llevar el guion recortado, que el resto no sepa la parte del otro. Planteo juegos para que ellos sean creativos con sus personajes. Ahí pueden surgir frases que luego yo incorporo. Escribo una o dos, a veces incluso tres, versiones del guion en función de los ensayos»

NANCHO NOVO: «Es un director que te ata en corto con un hilo de seda. Te va apretando pero lo hace de una manera tan suave que ni lo notas, te va guiando»

MARU VALDIVIELSO: «Julio tiene mucha intuición con los actores, hace que te sientas muy segura. La película es un cuento que funciona bien porque Julio sabía cómo tratarnos»

FELE MARTÍNEZ: «En mi primer día de rodaje tuve un pequeño bloqueo. Julio me cogió y me dijo vamos a dar un paseo. Me dio un consejazo que ya lo he usado toda la vida, porque yo me estaba juzgando todo el rato. Y me dijo «deja que sea yo el que te diga que no lo estás haciendo bien, no te adelantes tú». Y me calmé»

JULIO MEDEM: «Fele hizo un trabajo excelente. Creo que fue una película importante para él. De hecho su hijo se llama Otto. Como el rodaje se aplazó tuvimos que empezar por el final, las secuencias de Finlandia»

FELE MARTÍNEZ: «En aquel primer dia pasé ocho horas colgando del árbol, con un arnés, el cuerpo se resintió. Allí se le ocurrió a Julio que yo hiciese la voz en off que sale al principio y me pidió que la grabase ahí colgado. Me puse nervioso»

MARU VALDIVIELSO: «Yo también empecé por el final, lo primero que grabé fue el vídeo que mi personaje le manda a su hija cuando se va a Australia. Ahí estaba envejecida, que era algo que me preocupada sobre cómo interpretarlo, así que me vino bien empezar por ahí. Aunque el día que peor lo pasé fue en una secuencia que finalmente no quedó en el metraje definitivo. Yo iba a visitar a mi hija a una buhardilla a la que se había ido a vivir. Entonces yo tenía un problema de miopía tremenda. Tenía que pararme en una determinada marca en el suelo y no la veía. Tuvo que sujetarme un compañero los tobillos para que no me moviese. Ahí decidí que debía operarme de miopía»

NANCHO NOVO: «Hay una secuencia en la casa en la que estoy hablando por teléfono con mi exmujer y me irritaba mucho por algo que ella decía. A Julio no le terminaba de convencer mi cabreo, fueron necesarias como 20 tomas. Creo que es la vez que he repetido más una toma»

MARU VALDIVIELSO: «En el rodaje venía muy bien todo lo que habíamos ensayado, porque si algo no salía Julio trataba de recordarnos lo que habíamos trabajado antes para que lo aprovecháramos»

NANCHO NOVO: «Encontraba los recursos para explicarnos lo que pedía. Cuando nos tocó grabar la escena del crematorio Julio me pedía que estuviera en estado de shock. Estuve muy concentrado para meterme en lugares emocionales extraños hasta que di con lo que pedía. En aquella época no había móviles y Julio hacía polaroids para que nos quedásemos con la cara que pedía y la repitiésemos»

FELE MARTÍNEZ: «En mi caso la experiencia en la avioneta fue impactante. Antes de empezar la película estuve como cuatro días practicando en un simulador de vuelos en Cuatro Vientos. En la grabación el piloto estaba conmigo, aunque escondido. Yo solo tenía que mantener la avioneta recta durante 20 segundos. Fue increíble, me dio una energía que me duró todo el rodaje».

MARU VALDIVIELSO: «Terminamos de rodar la película y hubo una secuencia que no se había podido rodar, la del día de nieve que va a pasar la familia. Tuvimos que esperar a que hubiera nieve cerca de Madrid para grabarla y aprovechar para grabarla en un solo día, pasamos muchísimo frío».

FELE MARTÍNEZ: «Rodar en la nieve es complicado por varios motivos, pero sobre todo si hay que repetir tomas, la ropa es difícil que se seque y hay que borrar las huellas por donde has pasado para que no se vean. Eso lo dificulta todo»

NANCHO NOVO: «Yo me acuerdo de otra precisamente por el calor. En la historia se suponía que era invierno pero estábamos rodándola en verano con chaquetas de lana y había que disimular como fuese que se nos viese sudando»

PERU MEDEM: «En la carrera en la que persigo a Ana niña también estábamos vestidos de invierno en pleno agosto. Y hubo que repetirla muchas veces porque había que tomar planos muy diferentes. Yo incluso me constipé en otra en la que se simulaba lluvia y aunque llevaba un neopreno por debajo se colaba agua. Al final me tocó rodar con 40 de fiebre»

NANCHO NOVO: «En la casa se creó un ambiente de rodaje muy bueno. Incluso había una gatita por allí que terminé llevándola a mi casa. Todo el mundo la cuidaba, le daba de comer, y al terminar de grabar se vino conmigo, la llamé Neska, que es chica en euskera»

ENRIQUE LÓPEZ: «Fernando Bovaira tuvo un perro en esa época al que llamó Otto»

FERNANDO BOVAIRA: «Qué memoria tiene Enrique. Era un teckel negro»

Ampliar Ana y Otto de niños, Sara Valiente y Peru Medem, en la película. RC

ENRIQUE LÓPEZ: «Todas las secuencias son bellísimas pero si me tengo que quedar con una diría la que rodaron Otto niño y su madre en el pantano de San Juan, que es un lugar bellísimo»

JULIO MEDEM: «Sí, que lo es, yo lo conocí cuando estábamos localizando 'La ardilla roja', allí estaba el camping. Me quedé tan impactado con aquel sitio que hace 23 años me compré una cosa allí, en primera línea del pantano»

ENRIQUE LÓPEZ: «La película está plagada de momentos mágicos y frases inolvidables»

FELE MARTÍNEZ: «Hay secuencias a las que nosotros no dimos importancia rodando y que luego se han vuelto icónicas, como la de la Plaza Mayor de Madrid en la que no se encuentran. Parecía una secuencia de continuidad, había otras mucho más espectaculares, pero por lo que sea la gente conectó mucho con esa»

JULIO MEDEM: «Las frases fueron surgiendo en el proceso de escritura, por ejemplo la de «Podría contar mi vida uniendo casualidades». Esa me representa mucho porque yo también podría contar mi vida uniendo casualidades, de todo tipo, buenas y malas»

PERU MEDEM: «Me gusta mucho la de «Es bueno que las vidas tenga varios círculos», es una cosa que me encanta»

JULIO MEDEM: «Yo suelo usar a menudo la de 'salta valiente', valiente, valiente»

PERU MEDEM: «Lo que me preguntan mucho, mucho es por la frase en el avión. Si había frase escrita dentro o no»

JULIO MEDEM: «Había frase, aunque a mí hubo un tiempo que se me olvidó. Solo la sabemos mi hijo Peru y yo. De hecho la escribimos los dos en los aviones en un baño antes de lanzarlos»

PERU MEDEM: «Pero dentro de los aviones había escritas otras frases. La real solo la sabíamos solo mi padre y yo. Es un secreto que no le he contado a nadie, ni a mi mujer. Tardé tiempo en darme cuenta la trascendencia de ese secreto entre padre e hijo, en darme cuenta de lo importante que era mantenerlo»

ENRIQUE LÓPEZ: «Ese tipo de cosas hace que las películas de Julio no se olviden»

PERU MEDEM: «Yo me enfadé muchísimo al ver el final de la película, con Ana atropellada. Me pareció horrible. No podía entender que si mi padre podía elegir un final escogiese uno malo. Con los años fui entendiendo la belleza de esa tragedia y todo lo que significa»

ENRIQUE LÓPEZ: «El final y el principio lo encontramos en la sala de montaje. Esa imagen de los ojos de Ana la encontramos en ese proceso, todavía se me pone la piel de gallina de recordarlo»

JULIO MEDEM: «Ha sido quizá la película más compleja de montar. El trabajo de Iván Aledo, que murió por el covid hace tres años, fue increíble. Ganó un Goya, que junto con el de la música de Alberto Iglesias fueron los únicos que le dieron a la película. Yo aprendí mucho con él. De hecho yo ahora monto mis propias películas. Ese proceso me parece tan importante como el del rodaje»

ENRIQUE LÓPEZ: «Julio terminó de hacerla suya allí, en la sala de montaje, es su película más personal»

Ampliar Otto y Ana, Fele y Najwa, en la plaza Mayor de Madrid. RC

JULIO MEDEM: «Me quedé muy tocado tras terminar. Nada más acabar me fui a Formentera. Es curioso porque yo nunca había estado en esa isla. Como el rodaje de la película se retrasó antes de empezar fui a conocerla por la insistencia de una compañera. Me impresionó y, como dije con el sol de la medianoche de Finlandia, pensé que esa imagen me tenía que esperar, que ya volvería sobre ella. Y volví. Nada más acabar 'Los amantes…' me fui solo con mi cámara. Estaba muy triste por la muerte de Ana. Necesitaba de alguna manera restituir esa muerte. Y así surgió Lucía, que allí mismo decidí que tendría un final feliz»

ENRIQUE LÓPEZ: «'Los amantes del Circulo Polar' se convirtió en el primer gran éxito de Julio. La recepción en el festival de Venecia fue increíble y según nos dijeron algunos miembros del jurado estuvo a punto de llevarse premio. Tilda Swinton se acercó a Julio para decirle «tus aviones han llegado mucho más lejos de lo que crees»

MARU VALDIVIELSO: «Fue muy emocionante vivir eso en directo. Nancho y yo no estábamos invitados al pase, pero Fele y Najwa insistieron en que teníamos que ir. Al final nos pagaron el viaje y compartimos habitación con ellos para poder vivirlo»

FELE MARTÍNEZ: «La película ha conseguido saltar de generación en generación. A mí es por la que más me siguen preguntando, los que la vieron en su día y los que la han ido descubriendo después»

PERU MEDEM: «Yo he crecido con esa peli, ha formado parte de de lo que soy, de mi aprendizaje vital de vida. He ido pasando por todas las fases por las que pasa Otto durante toda la película. Me he ido enfrentando al amor pensando en la experiencia de haber hecho 'Los amantes…'. Soy un romántico gracias a ella, aunque no siempre me ha ido bien siendo romántico»

JULIO MEDEM: «25 años después ha envejecido muy bien, la he vuelto a ver y me ha gustado muchísimo. Me daba miedo enfrentarme a ella y al verle me he sentido muy orgulloso de lo que hicimos

