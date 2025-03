Cómo chatean el cine y las series

Encontrarás tres notificaciones, pincha cuando las veas para leerlas Encontrarás tres notificaciones, pincha cuando las veas para leerlas Encontrarás tres notificaciones, pincha cuando las veas para leerlas Encontrarás tres notificaciones, pincha cuando las veas para leerlas

Existen pocas acciones tan estáticas como mirar un móvil o la pantalla de un ordenador pero, aun así, muchas de las ficciones ambientadas en nuestro presente giran en torno a estos dispositivos, tal y como nos ocurre en la vida real. En 'Fleishman está en apuros', Toby es un recién divorciado que descubre el mundo de las aplicaciones de citas; en 'We Are Lady Parts', Amina logra una segunda cita con el chico que le gusta gracias a un intercambio fallido de mensajes; y en 'Emily en París', la acumulación de 'me gusta' en el Instagram de la protagonista la catapulta hacia la esfera de los influencers.

Según los datos del 'Digital Consumer by Generation', presentado por Smartme Analytics, usamos el móvil una media de 3 horas y 40 minutos cada día, lo que plantea un gran reto para guionistas y realizadores: ¿cómo mostrar todo eso en pantalla y que no nos resulte aburrido? ¿Cómo representar el flujo de mensajes, mails, redes, fotos, vídeos y notas de voz? Porque a través de ellos tenemos las interacciones más anodinas pero también las más conflictivas y ahí se esconde mucho potencial dramático.

Esto sí que hubiese sido dramático...

Hace unos años, para los creadores de televisión esto era un inconveniente puntual pero ahora es todo un rompecabezas con el que tienen que lidiar cada vez más a menudo. La solución generalizada pasa por mostrar en pantalla mensajes flotantes, notificaciones sonoras o el historial del chat cuando un personaje consulta su teléfono. Se trata de emplear animaciones que añadan dinamismo y movimiento a una acción ya de por sí muy poco cinematográfica. Así lo explica Antoni Roig, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya:

¿Acaso el smartphone es poco cinematográfico? Antonio Roig

Claro, tiene que ver con el movimiento, pero también con el ritmo narrativo. ¿A qué te refieres con el ritmo? Tradicionalmente, se abandonaba al personaje que escribía o recibía un mensaje para ir a la pantalla de su móvil y leerlo, pero eso puede cortar un momento climático. ¿Y con este otro recurso qué objetivo se persigue? Se quiere asegurar la continuidad: piensa que ahora vemos la acción, el texto sobreimpreso y la reacción en el mismo plano, así la tensión se respeta. Uno de los primeros ejemplos fue la serie ‘Sherlock’, en 2010👇

A partir de entonces, cada vez es más habitual ver estas composiciones multimedia, que mezclan imagen y texto.

Después de 'Sherlock', series dramáticas como 'House of Cards' (2013) o comedias como 'The Mindy Project' (2012) se lanzaron a implementar esta doble capa en sus episodios. Desde entonces, a medida que la tecnología avanza también las series tratan de no perder el paso e intentar capturar los ritmos y costumbres de la vida común.

Aquella época de los SMS ya ha quedado atrás y ahora los móviles no son solo una fuente de información, sino que también suponen una puerta hacia otra realidad, una virtual, caótica, inaprensible y estimulante. Saltamos de una aplicación a otra, manejamos distintas identidades y ya ni siquiera nos comunicamos con palabras: nos declaramos con corazoncitos y nos insultamos con emoticonos.

Toby Fleishman comienza a usar las aplicaciones de citas para superar su

Volviendo a 'Fleishman está en apuros', este es uno de los ejemplos en los que notamos esa capacidad omnipresente y envolvente de la red. Cuando el protagonista se registra en una app de citas, ante él -y, literalmente, ante nosotros- se aparece un universo repleto de selfies sonrientes y fotos con poca ropa que se deslizan hacia la izquierda de la pantalla y le acompañan del dormitorio al trabajo. Puede que el excitante torbellino de las redes sociales brote de su móvil, pero ya forma parte de su vida.

Otro caso reciente que aprovecha las idas y venidas de los mensajes para narrar parte del conflicto central es 'Cardo'. La serie, creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, nos presenta a María, una joven treintañera que se encuentra en un cruce de caminos cuando se ve involucrada en un accidente de tráfico y decide huir. Más tarde conocerá al hijo del otro accidentado, Gabriel, y conversará con él a distancia.

Claudia Costafreda

Nos dimos cuenta de que aparecen tantos teléfonos en la serie que tendríamos que estar haciendo planos de los móviles todo el rato. Así no pierdes la reacción inmediata de los actores. Por ejemplo, cuando María y Gabriel están hablando podemos ver la emoción de ella, la tensión, y no hace falta cortar para leer el siguiente texto de Gabriel. ¿Tuvisteis en cuenta alguna referencia? Ana Rujas

Euphoria, sin duda. Claudia Costafreda

Vimos que en esta serie el efecto le funcionaba muy bien y nos inspiró En vuestro caso también traducís a texto los pensamientos de María, se muestran en pantalla escritos. Claudia Costafreda

Sí, sí, eso ya lo teníamos claro desde guion. Ana Rujas

Queríamos algo que te hiciera empatizar con ella. Al principio, eran frases más poéticas pero luego encontramos un estilo más directo. ¿Y cómo os lo planteasteis en términos estéticos? Ana Rujas

Esta opción de integrar los diálogos en pantalla nos gustaba mucho porque era una solución muy limpia, que no ensucia el plano.

Sabemos que las historias no requieren actualizaciones del sistema (dramáticamente, el viaje del héroe funcionará de aquí a la eternidad), pero las aplicaciones sí las necesitan. El diseño de estos grafismos, que en ocasiones quieren imitar a las interfaces reales, envejecen a la velocidad de la luz. Vistos ahora, los primeros ejemplos que se estrenaron una década atrás achacan el paso del tiempo y podríamos calificarlos incluso de 'vintage'.

Antoni Roig

Es todo un debate. Para mí, la temporalidad va más allá de la tecnología. El diseño de estos grafismos nos ayuda a entender el momento histórico en el que se sitúa la ficción.

Esta es una de las preocupaciones de Pablo Barrera, productor ejecutivo de Secuoya Studios. «Estas sobreimpresiones se han impuesto porque tendemos a utilizar un lenguaje que se parezca a nuestra vida, a nuestro presente, pero ¿qué pasará en el futuro?», se pregunta. «Reconozco que me condiciona pensar que dentro de unos años notaremos que el recurso está pasado de moda».

Un episodio de 'The Mindy Project' emitido en 2013 y otro de 'We Are Lady Parts', estrenada en 2021

La comparación perfecta para comprobar cuánto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y cuánto también se ha tenido que adaptar el audiovisual la tenemos en la dupla 'Gossip Girl', con la serie original de 2007 y su reboot de 2021. La esencia de la historia sufre pocas modificaciones (hay celos, secretos, seducción y engaños), pero la manera de narrarla en pantalla es muy diferente.

Si en la primera versión la 'reina cotilla' publicaba los rumores del instituto en un blog y los estudiantes los leían a través de sus Blackberrys...

Chuck llamaría 31 veces a la Blackberry de Blair Waldorf

...ahora los bulos y los chismes circulan por Instagram y a los personajes se les 'etiqueta' directamente en pantalla.

La 'Gossip Girl' original se desarrollaba en pleno auge de los blogs, mientras que la actual se centra en las redes sociales

Ante cualquier nuevo proyecto, para narrar la vida en el siglo XXI los guionistas inevitablemente se tienen que preguntar qué papel van a jugar las redes sociales en su relato y, lo que quizá es más complejo, cómo quieren mostrarlas, pero esta pregunta es central cuando la historia busca a los espectadores más jóvenes.

El productor Pablo Barrera se encuentra desarrollando con su equipo una nueva serie dirigida al público juvenil y han tenido un debate interno para tomar esta decisión. «El riesgo de trasladar la vida tal como es a una pantalla es que resulte aburrida», dice. «Siempre nos damos de frente con la cuestión de cómo contar lo mismo de una manera un poquito nueva.»

Y en el debate en torno a vuestra futura serie, ¿qué pros y contras habéis valorado? Pablo Barrera

Da la sensación de que para poder estar cerca del lenguaje de una comunidad, hay que utilizar esos mismos elementos del lenguaje. Videollamadas, notas de voz, abreviaturas, mensajes directos por redes… Exacto, pero estamos llegando a la conclusión de que para utilizar esos elementos, ellos ya tienen esas redes. Me explico: si uno acude a un libro, no quiere encontrarse el texto metido en forma de tuits, ¿verdad? ¿Entonces tenemos que utilizar ese lenguaje de internet en nuestra serie para estar más cerca de la generación Z? Creo que vamos a parecer boomers. ¿El coste de estos grafismos es significativo? No, no, cuesta dinero meter un dinosaurio comiendo gente en mitad de una ciudad, pero no este tipo de superposiciones. Y si no vais a mostrar las redes sociales integradas en la imagen, ¿cuál es vuestra estrategia? Estamos diseñando un enfoque transmedia. Nuestra idea es crearles a los personajes de ficción distintos perfiles en las redes sociales. Sus cuentas no aparecerán incrustadas en las escenas de la serie pero sí existirán fuera de ella.

Por el momento hemos hablado de series, ¿pero qué ocurre en el cine? «Quizás este problema de economía narrativa -es decir, cómo contar más en menos planos-, no influya tanto a las películas. Me da la sensación de que el cine se puede permitir un cierto tiempo para idear otro tipo de soluciones», comenta el académico Antonio Roig.

Lo que en televisión es una tendencia (y el tiempo dirá si es solo una moda), en la pantalla grande suele encontrarse de manera menos habitual. Hay algunos títulos juveniles como 'Bajo la misma estrella' (2014) o 'LOL' (2012), que en un primer momento se subieron al carro de los grafismos para contar esa escena tan reconocible de dos jóvenes chateando desde sus respectivas habitaciones.

De: Pablo Barrera En cualquier proyecto, sea de un género o de otro, para mí lo importante es utilizar este recurso con criterio. No llegar a postproducción y poner grafismos para que la cosa quede más chiposa.

Cuesta más encontrar este recurso en el terreno del drama y el thriller, pero en la reciente 'Decision to Leave', estrenada este año en España, el coreano Park Chan-wook se apoya en los mensajes de texto y las notas de voz para narrar la investigación de una misteriosa muerte.

La traducción de estos mensajes en pantalla es una factor a tener en cuenta para el público internacional

Si extrapolamos al cine la discusión anterior y nos planteamos si tiene sentido o no introducir el lenguaje de internet en las películas, hay varios títulos recientes que han decidido hacer el camino inverso y 'encerrarse' en las redes. En inglés se conocen como 'desktop films', películas de escritorio, y el reto es narrar un largometraje solo con los elementos y canales que podemos visualizar en un portátil cualquiera. Antoni Roig pone en valor la originalidad de estas propuestas:

Antonio Roig

Aparece la mensajería instantánea, videollamadas, todo tipo de redes, consultas en buscadores, a veces incluso circuitos de cámaras de seguridad… ¿La pandemia nos ha acostumbrado a ver la vida a través de las ventanas de ordenador? Sin duda tiene que ver con ello.‘Host’, de Rob Savage, es de 2020, se ambienta en el confinamiento y transcurre de forma íntegra en Zoom. Pero hay ejemplos anteriores. Por ejemplo, ‘Searching’, de Aneesh Chaganty, donde seguimos la desaparición de una adolescente a través del ordenador del padre👇

¿Algún ejemplo español? Se me ocurre ‘Open Windows’, de Nacho Vigalondo, pero hay otro título incluso anterior: ‘Blog’, de Elena Trapé. Vemos a las protagonistas solo por la webcam de sus habitaciones mientras chatean. Es de 2010. Para mí, una película pionera.👇



Mostrar o no mostrar las redes, esa es la cuestión. Pero convendría señalar que no enfocarlas, dejarlas fuera de campo, también puede ser un punto de vista que enriquezca el drama. Roig saca a colación el ejemplo de 'Succession', en cuyos capítulos se encadenan las llamadas y los mensajes pero apenas nos enseñan detalles de los móviles y no escuchamos al interlocutor que hay al otro lado del teléfono. «Al negarnos eso, añaden misterio a la trama y nos ponen una barrera, nos recuerdan que estos personajes no son como nosotros». Al fin y al cabo, pocas cosas más íntimas que ver el interior del móvil de otra persona y leerle los mensajes.

Nota Las imágenes utilizadas en este reportaje están obtenidas de tráilers o escenas promocionales de las propias series y películas.

