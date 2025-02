Leonor irrumpe en el tablero

S. Rodríguez, Sara I. Belled, Lidia Carvajal y Samantha Acosta Sábado, 28 de octubre 2023 | Actualizado 31/10/2023 14:31h. Comenta Compartir

Leonor de Borbón y Ortiz se dispone a entrar en el tablero, donde aguardan los príncipes y princesas que en su día se colocarán una corona. En un argot más palaciego podría decirse que a partir de este 31 de octubre ya tiene disponible, y de estreno, su carné de baile. Y en un aspecto constitucional, más práctico, que la heredera al trono, una vez que jure la Constitución, reunirá todos los requisitos para reinar en España.

Un dato, y no menor. Si don Juan Carlos no hubiera abdicado de la corona en junio de 2014, si don Felipe continuara a la espera, el Congreso de los Diputados no albergaría la próxima semana la sesión solemne de jura de la Carta Magna, porque su padre seguiría siendo el heredero y ella, la infanta Leonor, tendría que esperar a que se proclamara rey para hacerse llamar princesa.

Viene esto también al caso porque en esas están en Dinamarca, con un reina, Margarita, dispuesta a aguantar en primera fila hasta el final de sus días; un príncipe heredero, Federico, de 55 años (los mismos que Felipe VI) y el heredero del heredero, Christian, que hace dos semanas alcanzó la mayoría de edad.

Descubre los detalles Príncipe Jaime Tiene 8 años y es el hijo del príncipe soberano Alberto II de Mónaco y de la princesa Charlene y, por ello, príncipe heredero del Principado de Mónaco.

Princesa Leonor Leonor de Borbón y Ortiz cumple 18 años el 31 de octubre. Es la actual princesa de Asturias y primera en la línea de sucesión al trono español, como primogénita del rey Felipe VI y la reina Letizia.

Princesa Amalia Es la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro de los Países Bajos y Máxima y, por ello, heredera al trono de los Países Bajos. Tiene 19 años.

Moulay Hassan Tiene 20 años. Como hijo mayor de Mohamed Vi y Lalla Salma, es el prícipe heredero al trono de Marruecos. Cuando reine será Hasán III.

Princesa Isabel Es la duquesa de Brabante, hija de los reyes Felipe de Bélgica y Matilde. En septiembre de 2023 juró lealtad al rey, a la Constitución y a las leyes. Tiene 22 años.

Príncipe Hussein Es el hijo mayor de los reyes Abdalá II de Jordania y Rania y el primero en la línea de sucesión al trono de Jordania. Tiene 29 años.​

Guillermo de Luxemburgo Como hijo mayor de los grandes duques Enrique de Luxemburgo y María Teresa, es el heredero al trono del Gran Ducado de Luxemburgo. Tiene 23 años.

Guillermo de Gales Tiene 41 años. Su padre, Carlos III, accedió al trono en 2022, tras la muerte de Isabel II. Es el primero en la línea de sucesión y heredero a la Corona británica y los otros reinos de la Mancomunidad de Naciones.

Princesa Victoria Tiene 46 años. Es la hija mayor de los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia. Se le concedió oficialmente el título de princesa heredera de Suecia en 1980 (lo ostentaba su hermano menor Carlos Felipe).

Príncipe Haakon Es el hijo menor de los reyes Harald V y Sonia y el primero en la línea de sucesión al trono de Noruega. Tiene 50 años y ostenta el título de príncipe heredero desde 1991.

Luis de Liechtenstein Como hijo mayor del príncipe de Liechtenstein Juan Adán II y María Kinsky de Wchinitz y Tettau, es el príncipe heredero de Liechtenstein. También es príncipe regente desde el 15 de agosto de 2004. Tiene 55 años.

nombre Es el hijo mayor de la reina Margarita II de Dinamarca y Enrique de Laborde de Monpezat y el príncipe heredero de Dinamarca. Tiene 55 años.

Pero, tarde o temprano, es ley de vida, a todos les llega su hora. Si no que se lo digan al eterno príncipe de Gales, hijo de la que parecía eterna reina de Inglaterra, que accedió al trono con la friolera de 73 años. No parece, aunque en eso de la longevidad no hay nada escrito, que ninguno de los que ahora están a un escalón del trono lleguen a batir la marca del hoy rey Carlos III.

Leonor es, de hecho, la benjamina de la corte, con permiso del príncipe monegasco Jaime, que tiene 10 años. Claro que, en su descargo, hay que recordar que Alberto de Mónaco fue padre (de mellizos dentro del matrimonio consagrado con Charlene) con 55 años. Antes tuvo dos hijos; Jazmine, su primogénita, sin derecho dinástico alguno, ya ha cumplido los 31.

Aquí no hay generaciones perdidas. Hay generaciones que llegan antes o después a la meta, porque los reyes no se jubilan. O sí. Pasados ya los ochenta, firmes con el cetro se mantienen la mencionada Margarita de Dinamarca y Harald de Noruega, cuyos herederos pasan de los 50. Tras ellos están, por edad, los reyes de Suecia e Inglaterra, cuyos herederos tienen más de 40. En el otro extremo se encuentran los reyes de la nueva hornada, llegados al trono tras la abdicación de los cabeza de familia: Beatriz de Holanda cedió la corona a su hijo Guillermo, Alberto de los belgas a su hijo Felipe y Juan Carlos de España, a Felipe VI.

Estos tres países serán reinados en un futuro por mujeres: Amalia de los Países Bajos, Isabel de los belgas y Leonor de España son las herederas más jóvenes del viejo continente, que en unos años tendrá casi tantas mujeres reinas como reyes. La paridad llegará al mundo de la realeza.

Estadísticamente hablando, un príncipe heredero es coronado pasado ya los cincuenta. O bien porque al rey en cuestión le ha llegado la hora o porque considera que no reúne las plenas facultades para soportar el peso de la corona.

La mencionada Margarita es la reina más longeva, a la que sigue Carlos Gustavo de Suecia, que este año celebra sus 50 años en el trono, al que llegó con 27 años. Victoria, hoy su heredera, pese a ser la primogénita precisó cuando era niña un cambio constitucional para ser la primera en la línea de sucesión, que durante unos meses ocupó su hermano más pequeño. En España, en 2023, el varón continúa teniendo preferencia sobre la mujer a la hora de acceder al trono. La reforma constitucional aquí se está haciendo esperar.

Lo que no variará mucho es sobre cuántos ciudadanos reinarán los príncipes y princesas que hoy aguardan su oportunidad. España es, tras el Reino Unido, el segundo país más poblado con una cabeza coronada. Pero está muy lejos del Estado que lidera la renta per cápita que no es otro que el Principado de Mónaco.