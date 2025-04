Un falso escultor y hedor a cloroformo: los detalles del atentado contra Carrero

El misterio de las pintadas

Uno de los detalles extraños a los que se enfrentaron los investigadores y que aparece en el sumario son unas pintadas con las iniciales de ETA que aparecieron en el semisótano utilizado por los etarras. Estos grafiti no se encontraban en el local el día 20 de diciembre, la primera vez que la policía entró en la habitación. Como se aprecia en la imagen superior de la derecha, en la zona de la puerta no hay ningún dibujo peró sí un mueble con un bote de pintura. En la fotografía de la izquierda se ve el dibujo realizado diez días después, en el que aparece la palabra ETA junto con otros trazos. El juzgado ordenó investigar quién había realizado ese grafiti mientras el inmueble estaba custodiado, pero las indagaciones no llegaron a ninguna conclusión.