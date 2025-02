Regreso a octubre de 2017, el mes que Cataluña flirteó con la independencia

Las compró en China, las descargó en el puerto de Marsella y desde Illa (Francia), 40 coches particulares las llevaron a Cataluña hasta ocho almacenes. El 20 de septiembre supieron que habría urnas y que el referéndum unilateral podría celebrarse a pesar de que el Gobierno de Rajoy insistía en que no sería posible. Porque vieron que la gran operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil, con el epicentro en la Consejería de Economía, no tocó ninguno de los ocho almacenes. Ni la Policía, ni Puigdemont ni Junqueras sabían dónde se guardaban aquellas cajas de plástico, ‘made in china’ y con el logo de la Generalitat, que costaron ocho euros cada una.





«Fue un día muy complicado. Había dudas sobre si debíamos seguir» Dolors Bassa Exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales





«El recuerdo del día es una dicotomía», afirma Dolors Bassa, consejera de Trabajo y Asuntos Sociales del Govern de Puigdemont. Fue condenada a 12 años de prisión por sedición y malversación y posteriormente indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Íbamos con mucha ilusión. Primero lo viví en mi pueblo (Torroella de Montgrí, Girona) para ir a votar a primera hora de la mañana. Era un día de felicidad», señala. Pero de inmediato la llamaron para que regresara a Barcelona porque Puigdemont había convocado a su gobierno en el Palau de la Generalitat. Las cargas policiales dieron la vuelta al mundo. Mil heridos (la gran mayoría leves). «Fue un día muy complicado». «Había dudas sobre si debíamos seguir», señala la exconsejera. El día acabó con mucha pena. «¿Cómo puede ser que la Policía reaccionara así contra la gente?», se pregunta aún hoy.