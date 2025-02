12.000 cateterismos en Mérida

A. GILGADO Miércoles, 5 de octubre 2022, 07:18 Comenta Compartir

En enero de 2021 el Hospital de Mérida sustituyó la antigua sala de hemodinámica y cardiología intervencionista. Los dispositivos médicos con los que trabajaban tenían ya más de diez años. Incorporaron una maquina de definición de imagen de más de sesenta pulgadas en la que los médicos visualizan con detalle la coronaria. Pueden también integrar el TAC y el ecocardio en una sola toma antes de la intervención.

Más de 850.000 euros de inversión que se traduce en más pacientes a los que atienden porque acortan tiempo. Con la nueva sala, las intervenciones han aumentado un 14% en su primer año de funcionamiento, según explica el SES. El pasado 29 de septiembre, el Área de Salud de Mérida, publicó un vídeo didáctico en sus redes sociales por el Día Mundial del Corazón. Recordó además el Área que precisamente ese día, la sala del Hospital estaba practicando el cateterismo número 12.000 en Mérida.

Trabajan ahora a un ritmo de casi 1.300 cateterismos al año. A cinco intervenciones diarias.

Mantienen un ratio de actividad por encima de la media nacional con el nuevo sistema.

Los primeros cateterismos en Mérida se hicieron en el año 2014. Hasta entonces, la mayoría de los pacientes se derivaban a Badajoz. Con el paso de los años fueron asumiendo más casos y el espaldarazo definitivo llegó con los más de ochocientos mil euros de inversión para modernizar la sala de trabajo. Hacen ya angioplastias o implantes de esten coronarios. También han incrementado mucho lo que en términos del servicio llaman primaria. Pacientes graves con un infarto a los que si no se les atiende en menos de 90 minutos se mueren por paro cardiaco.

Doscientas intervenciones urgentes solventaron el año pasado. Los doscientos infartos de la sala de Mérida se equipara al que registra, por ejemplo, el Hospital Virgen del Rocío. Con un volumen de población superior.

El noventa por ciento de los pacientes que tratan en la sala y necesitan la intervención entran por un problema diagnosticado en la coronaria. Con una angina de pecho o un infarto que les tapona la arteria. En el aparato de rayos identifican en pocos segundos el punto obstruido, luego el esten se abre y aplasta la obstrucción. El otro 10% viene por problemas de válvulas y el cateterismo en estos casos resulta necesario porque antes de arreglar las válvulas hay que revisar las coronarias.

El equipo de Mérida trabaja para que cada paciente no pase en la sala más de una hora. No es una cirugía porque no abren el pecho. Se accede por la vena radial de la muñeca. Y excepcionalmente hay una sedación previa. Solo cuando el paciente se muestra muy nervioso. Durante la intervención suelen estar conscientes.

