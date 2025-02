«Me reía de los que brincaban con champán por la Lotería y ahora soy de ellos»

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 22 de diciembre 2021, 20:49 Comenta Compartir

Cada año María Nieves Esteban veía con algo de vergüenza las escenas de loteros bebiendo cava y saltando a las puertas de sus negocios. Pero ayer lo comprendió todo. Ayer la suerte golpeó su negocio y se dejó llevar. «Cuando veía esto en la tele, siempre pensaba: ya están, podrían grabarlo y ponerlo todos los años porque es lo mismo. Siempre es igual, que rollo la gente contenta, pero la verdad es que estoy muy contenta. Paso a la hemeroteca de esos que reían y brincaban con champán y yo criticaba».

Esteban es socia de la administración número 3 de Badajoz y a las puertas de la misma, junto al Ayuntamiento pacense, brindó con cava, se bañó en él y celebró el millón de euros que han vendido. El despacho, ubicado en el número 1 de la calle López Prudencio, repartió 20 décimos del tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, el 19517, agraciado cada uno con 50.000 euros.

La administración lleva 30 años en el mismo lugar, es de las más antiguas de la ciudad, pero este ha sido su premio más importante y supone un empujón para sus propietarios, que se quedaron con la concesión hace tres años.

Ellos celebraron el logro, porque los afortunados no se acercaron a la administración para presumir de su suerte. «Pensamos que, por la poca cantidad que es, ha sido repartido. Cuando vendemos a empresas, suele ser más cantidad. Pero no sabemos quién ha podido comprarlo», dijo María Nieves.

La administración, junto al Mesón Lisboa, es la que vende los números a los trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz y de la Diputación Provincial. «¿Es el número de Diputación?», preguntaba ayer una funcionaria nada más conocerse el premio. Pero no fue así. El 19517 no es un número de abono de esta administración y solo saben que se ha vendido décimo a décimo en ventanilla, por lo que estará muy repartido.

A este establecimiento, además, se acercan muchos visitantes que hacen turismo o compras en Badajoz, por lo que podría ocurrir que se hubiese escapado de la ciudad. Además del millón de euros, la misma administración pacense también repartió ayer 150.000 euros gracias a la pedrea del 19217 (solo difiere una cifra del tercero). En este caso sí es un número abonado suyo del que han vendido prácticamente toda la serie.

«Estoy muy contenta porque supone también un respaldo para el negocio. Primero, una alegría personal porque hemos trabajado muchísimo. Anoche (el martes) nos fuimos a las once y pico de la noche, estamos muy cansados. Y segundo, es publicidad, la gente busca dónde se dan premios», deseaba ayer María Nieves Esteban.

Esteban reconoce que 2021 ha sido bueno en la venta de loterías, pero espera que el tercer premio pueda aumentar los beneficios de cara al año que viene, y más inmediatamente, al sorteo del Niño. «Esto llama a la gente».

La número 3 de Badajoz cuenta con tres socios, todos autónomos, y dos empleados. «Uno joven, que solo lleva unos meses y al que le he dicho que nos ha traído la suerte, y José, que es el alma de este sitio. Se lo he dicho antes porque a lo mejor no se lo digo lo suficiente. Es un ordenador andante, se sabe todos los números y quiénes los llevan», explicó ayer la lotera muy emocionada.

Se refiere a José Morán, muy conocido por los vecinos del Casco Antiguo y que ayer recibía muchas felicitaciones por repartir el premio más importante de esta administración. «Ya hemos dado primeros premios, uno de jueves y otros de sábado, en sorteos normales», recordaba.

«Hoy es un día señalado, todavía no lo asumimos, pero muy bien. Encantados de repartir ilusión y dinerito ahí que servirá para tapar agujeros a la gente. Me alegro por ellos», añadía José Morán.

Una premonición

Otro de los socios del despacho de loterías es Antonio Pacheco que tuvo una premonición un día antes del sorteo. El martes volvía a Badajoz desde Mérida por carretera y vio un Tesla, un coche eléctrico que siempre ha soñado con tener. «Sentí que me iba a tocar la Lotería y cuando llegué a la administración le dije a mi socia: o nos toca o toca aquí». Se cumplió. Pacheco tendrá que esperar para conducir un coche eléctrico, pero los beneficios de su negocio se van a disparar los próximos meses porque en esta Lotería de Navidad ha repartido el mayor premio de Extremadura.

La calle López Prudencio se llevó ayer toda la alegría de Badajoz porque el sorteo no dejó más décimos premiados en la ciudad. A primera hora, mientras los organizadores colocaban las bolas en los bombos, el camarero de un bar de San Roque aseguraba: «Un vidente me ha dicho que este año toca en Badajoz». Era cierto, aunque solo una 'mijina'.