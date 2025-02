La pesadilla de Occidente

En 1961, cuando la Unión Soviética de Khrushchev anonadaba al mundo enviando al primer ser humano al espacio, la china de Mao se moría de hambre. La gesta de Yuri Gagarin confirmaba al bloque comunista como una superpotencia tecnológica capaz de humillar a Estados Unidos, mientras el padre de la patria china provocaba una debacle agrícola e industrial, incrementando su dependencia de la URSS. Durante décadas, los dos gigantes fueron aliados a su pesar y protagonizaron una relación que llegó a las manos. «Los rusos incluso nos quitaron territorio», recuerda Wang Huiyao, asesor del Consejo de Estado de Pekín.

Ahora, la tortilla ha dado la vuelta. China es la segunda potencia mundial, la única capaz de poner en entredicho la hegemonía estadounidense con un claro liderazgo comercial y un creciente desarrollo tecnológico que se ha reflejado en el primer alunizaje en la cara oculta de la luna. Pekín también ha creado una red de países satélite, algunos ideológicamente cercanos y otros menos, que se extiende por todos los continentes. La diferencia estriba en que, en un mundo globalizado e interdependiente, su poder es muy superior al que nunca tuvo la URSS.

Mientras tanto, los 144 millones de rusos viven en un país obsoleto y empobrecido cuyo PIB ha caído en 800.000 millones de dólares desde 2013 y supera por muy poco al de España. «La transición desde la caída de la Unión Soviética ha sido nefasta. Rusia ha instaurado un capitalismo oligarca», comenta Ernesto Pascual, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universitat Oberta de Catalunya. Así, Rusia es ahora la que mira a China en busca de ayuda para sortear las sanciones provocadas por su invasión de Ucrania y evitar la debacle económica total.

Las claves Economía China exporta al mundo mucho más de lo que importa, una asimetría que le otorga gran poder

Europa despierta La UE busca ser una potencia unida, con el hándicap de que tiene subcontratada su seguridad a la OTAN

Eso sí, Jesús A. Nuñez, exmilitar y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), sostiene que la invasión de Ucrania demuestra que «el poder militar aún prevalece sobre el económico» y recuerda que aún está vigente con Rusia «el principio de mutua destrucción por armas nucleares» que equilibró la balanza en la Guerra Fría. «Una guerra mundial sería un suicidio colectivo», sentencia. Por eso, la relación entre China y Rusia, y con el mundo, es clave.

Vladimir Putin y Xi Jinping son dos líderes que comparten puntos en común y grandes diferencias. Ambos han sorteado los límites de sus respectivas constituciones para prevenir que un solo hombre pudiese provocar catástrofes nacionales como las de Mao Zedong y Josef Stalin. Ambos son autócratas y están condenados a entenderse si quieren construir un eje de poder alternativo al de Occidente, pero hablan idiomas muy diferentes: Putin luce músculo y Xi prefiere utilizar el cerebro. A Moscú le preocupa poco su población y Pekín es consciente de que su legitimidad depende de que los chinos cada vez vivan mejor.

DIMENSIÓN DE LOS EJÉRCITOS Aunque la OTAN posee una fuerza propia de unos 40.000soldados, se suman los datos de los países miembros del tratado Efectivos =10.000 soldados RUSIA 850.000 CHINA 3.134.000 3.316.000 OTAN 1.351.500 de ellos, de EEUU Blindados Aviones Tanques Buques =1.000 aviones =1.000 =10.00 =100 4.173 12.420 30.122 605 3.285 5.250 35.000 777 20.636 14.132 115.711 1.946 Cada bloque fabrica sus aviones más sofisticados. Los aparatos norteamericanos y chinos disponen de tecnología antirradar. A China le interesan las materias primas del país más extenso del mundo para continuar con su desarrollo económico y tecnológico, y Putin necesita capital desesperadamente. A China también le puede convenir tener a un matón de su lado. «Para que Estados Unidos diversifique sus fuerzas», explica Nuñez. Pero sabe que prestarle demasiado apoyo puede crearle muchos problemas. «Comparten intereses, pero tienen estrategias diferentes. China compite por materias primas e influencia geopolítica, pero no quiere disrupción en el mercado internacional», destaca Pascual.

«Occidente necesita respetar a China, que es poderosa pero diferente», escribía en Twitter Hu Xijin, comentarista y exdirector del Global Times, un periódico controlado por el Partido Comunista. Su visión refleja bien la del país. «Ni Rusia ni Occidente deben buscar la victoria absoluta. Rusia puede conquistar Ucrania, pero no Occidente; y Occidente no debe olvidar que Rusia es una potencia nuclear», añadió, señalando al enemigo común, Estados Unidos, como culpable de una situación que compara con la de Afganistán.

Una dependencia peligrosa

En cualquier caso, la ambigüedad china, sumada a su papel en la pandemia, puede suponer un toque de atención para el mundo. Nadie duda de que el régimen de Pekín sea dictatorial, pero hasta ahora eso ha sido secundario. Lo principal era hacer negocios. Ahora la percepción puede cambiar: el primer despertar en Occidente llegó con la excesiva dependencia de la fabricación de productos médicos en China; ahora queda al descubierto la dependencia energética de Rusia. Socios comerciales con valores opuestos a los cuales se les ha otorgado un poder extraordinario.

En el caso de España las estadísticas lo reflejan con claridad. La balanza comercial está especialmente escorada hacia China: es nuestro segundo mayor proveedor, superado solo por Alemania, y nos vende productos por valor de casi 35.000 millones de euros; pero hacia el gigante asiático solo van productos españoles por valor de 8.660 millones, lo cual deja al país en la décima posición del ranking de importadores. Además, como las exportaciones chinas crecen por encima de las importaciones, el superávit -y con él nuestra dependencia-, continúa creciendo. Rusia también exporta más de lo que importa de nuestro país, pero su peso es muy inferior: nos vende 6.000 millones de euros -14º mayor proveedor- y ni siquiera aparece entre los 20 principales destinos de nuestras exportaciones. Pero la suma de China y Rusia sería imbatible a muchos niveles.

Un empresario español en China, que pide mantenerse en el anonimato, considera que la coyuntura actual «pone en tela de juicio que la libre circulación de mercancías sea compatible a gran escala con sistemas sin valores compartidos», porque las dependencias que se crean pueden derivar en castigos comerciales. «Si yo tengo un recurso que tú necesitas, pero dices que cierta isla no es mía o quieres poner soldados en mi país vecino, cojo y te lo quito», resume. Consciente de que también China puede sufrir esta debilidad, hace ya unos años Pekín acuñó el término de la 'circulación dual', precisamente para incrementar su autosuficiencia en sectores clave tan diversos como los microchips o la aviación.

«No querrían estar en nuestras manos tanto como nosotros estamos en las suyas», sentencia el empresario, que denuncia la aplicación de 'la ley del embudo' por parte de China: la parte ancha para ella, y la estrecha para el resto. «Haber llevado demasiado lejos la política de reposar en regímenes como el ruso y el chino, nos ha hecho cederles poder sobre nosotros», dispara. Cuánto poder, esa es la incógnita que estas situaciones pueden ir despejando.

La voz de una Europa unida

Contra la previsión que podía tener Putin, la invasión de Ucrania ha creado en Europa un frente común sin fisuras. Hace valer con sus sanciones el peso económico que le otorga contar, como bloque, con el PIB más abultado del mundo. «El mundo no tiene por qué ser bipolar. Europa también puede tener voz», apunta Javier Solana, exsecretario general de la OTAN. China siempre ha abogado por el multilateralismo, pero el mundo parece empeñado en asentar una bipolaridad similar a la de la Guerra Fría.

«La UE tiene que pasar a ser una potencia, porque ahora tenemos subcontratada la seguridad a la OTAN. Ya veremos si profundizamos en la unión actual y llegamos a un ejército propio», añade el profesor Pascual, que también critica haber rechazado a Putin cuando trató de acercarse a Europa tras su acceso al poder. «Nuestro error está en no haber hablado más con los rusos, que tienen alma europea, y no haber escuchado sus exigencias de seguridad», señala el docente, que critica el «eurocentrismo» que ha impedido ver el movimiento tectónico en la geopolítica global.

«El centro de gravedad militar está ahora en la región del indo-pacífico. Estados Unidos y China van a marcar la agenda y el resto vamos a jugar papeles secundarios», avanza Nuñez. Sin embargo, Wang Huiyao reitera que el gigante asiático no tiene interés en su expansión y que lo que busca es un nuevo orden basado en la economía y no en la guerra. «Nuestro principal interés es la cooperación económica para un bienestar compartido», afirma el analista chino. El problema para la consecución de este objetivo está en una desconfianza que Pascual relaciona con «valores y sistemas económicos y políticos diferentes». A pesar de ello, todos los expertos consultados coinciden en señalar que una alianza estrecha entre China y Rusia es poco probable por aquello de que no cantan dos gallos en un gallinero.