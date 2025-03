Lecturas para entender el desfase mundial

Miguel Pérez Sábado, 22 de abril 2023 | Actualizado 23/04/2023 07:37h. Comenta Compartir

El Día del Libro es un buen momento para repasar las estanterías y descubrir cómo la ficción y el ensayo desmenuzan una realidad política internacional cada vez más crispada y extraña, diseccionan la guerra de Ucrania desde el ámbito del análisis o la tragedia e incluso predicen la próxima llegada de la Tercera Guerra Mundial. He aquí un puñado de títulos que pueden ayudar a entender cómo el mundo ha desfasado tanto en tan poco tiempo.

Mark Galeotti Ed. Capitán Swing 'Una historia breve de Rusia'

En medio del marasmo causado por la guerra, y que ha provocado una avalancha de neoespecialistas en la larga historia de tensión ruso-ucraniana, Mark Galeotti destaca como los robles sobre el pasto. Es una de las principales voces autorizadas para explicar por qué aquel proyecto expansionista de Vladímir El Grande, el «constructor de imperios» y príncipe de Kiev entre 980-1015, ha derivado en la ambiciosa máquina invasora de otro Vladímir, en este caso, Putin. A este investigador británico, buen conocedor de los entresijos políticos de Rusia y experto en historia y seguridad europea, se lo disputan los medios internacionales para que aporte claves de la guerra en Ucrania. En este ensayo de apenas 175 páginas construye un ameno recorrido por la historia de Rusia, un país «sin una etnia única» ni «fronteras naturales», que hace sus correspondientes escalas en la caída de los Romanov, la Revolución Rusa, Chernóbil o el fin de la URSS y cómo se lo tomó Putin.

Serhiy Zhadan Ed. Galaxia Gutenberg 'Orfanato'

Pasha es un maestro de 35 años más bien apático que debe buscar a su sobrino, interno en un orfanato, durante la guerra del Donbás en 2014. Su misión le obligará a cruzar el frente y recorrer peligrosos caminos donde asistirá al sufrimiento de la población civil y se encontrará con controles constantes que dudan sobre si es un amigo o un espía. Se trata de un fresco social y político magnífico sobre la semilla de la invasión actual, los años en que el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania todavía le importaba muy poco al mundo pese a provocar miles de muertos.

Su autor, el poeta y músico Serhiy Zhadan, líder de la banda de ská Zhadan y Los Perros, hace en 'Orfanato' una incursión en prosa sobre terrenos que conoce bien. Reside en Járkov y muchos de sus amigos son civiles y soldados que han vivido la guerra en directo. Referente de las letras para las nuevas generaciones de ucranianos, Serhiy es un 'enfant terrible' que simboliza además la tragedia y la solidaridad del país: todos los ingresos de su trabajo los dedica a la ayuda humanitaria. Atención a su teoría: defiende la necesidad de «escuchar al Donbás» más que tratar de «entender el Donbás».

Victoria Belim Ed. Lumen 'Mi Ucrania'

Confeccionado a partir de los relatos que escuchaba en casa sobre sus antepasados, especialmente sus bisabuelos, 'Mi Ucrania' es un repaso personal al último siglo de esta «tierra de sangre» y la capacidad de resistencia de sus habitantes ante las adversidades. Victoria Belim es periodista, reside en Bruselas, domina dieciocho idiomas y en su perfil de Instagram comparte sus emociones en torno al mundo del perfumismo, un hobbie que se cuela en las páginas del libro en forma de detalladas descripciones de los olores y sabores domésticos de su infancia. 'Mi Ucrania' es uno de esos relatos que combinan contexto y sensaciones para trasladar al lector al lugar de la narración (no en vano, su autora afirma que «la guerra vive en mí»), puede leerse como un ensayo histórico y también como una novela de misterio, ya que el hilo argumental aborda la investigación en 2014 de una joven ucraniana que trata de esclarecer la muerte de su tío-tatarabuelo en la década de 1930. Aquí no hay trampantojo alguno.

Ken Follet Ed. Plaza & Janes 'Nunca'

Ahí va una de alegrías en pleno intercambio de mensajes entre Rusia, Estados Unidos, la OTAN o las dos Coreas sobre la disuasión nuclear. El rey gales del 'thriller' explica aquí cómo no es tan difícil llegar a una Tercera Guerra Mundial. Bastan un puñado de crisis, alianzas internacionales y «malas decisiones» para que los misiles atómicos conviertan a la humanidad en unos seres verdosos y con trompa que pululan entre escombros. La novela contiene todos los ingredientes clásicos del género. Quizás a algunos les parezca demasiado cinematográfica –es uno de los males del 'best seller' del siglo XXI–, pero hay ciertas similitudes con la realidad que conducen al desasosiego. Sobre todo cuando su autor se declara convencido de que no tardaremos en vernos inmersos en una guerra «mucho más destructiva y mortífera que todas las que hemos conocido».

Michael Palin Ed. Ático de los libros 'Diario de Corea del Norte'

El director Neil Ferguson realizó una miniserie en 2018 para la BBC donde el actor estrella de los Monty Python viajó a través de 2.000 kilómetros por Corea del Norte para documentar cómo viven sus habitantes. El diario es el relato que Michael Palin hace después de aquella experiencia en uno de los países más herméticos del mundo. El actor es también un experto trotamundos (ha publicado nueve libros de viajes y visitado casi cien países) y aquí sazona la narración canónica con sus propias impresiones del que llama Reino Ermitaño y las anécdotas absurdas, como el hecho de que debiera convencer a su mujer de que Kim Jong-un es «tan inofensivo como Papá Nöel» para tranquilizarla antes de partir o el himno en honor al fallecido líder supremo Kim II Sung, que suena a diario a las seis de la mañana y «podría haber compuesto Brian Eno».

Edward Rutherfurd Ed. Roca 'China'

Poca presentación necesita esta monumental obra, que sigue los mismos parámetros que Edward Rutherfurd ha utilizado en los anteriores 'París', 'Rusia', 'Nueva York' y 'Londres'. Se trata, pues, de un impresionante retablo histórico que comienza con la Primera Guerra del Opio en 1839, aborda las grandes convulsiones sociales y políticas del país en el siglo XX y avanza hasta su construcción como una gran potencia moderna y económica. De tratarse de un disco sería un álbum épico de rock sinfónico, o un 'blockbuster' en caso de haberlo facturado la Marvel. 'China' puede planchar una camisa, pero no es un volumen pesado: como en sus anteriores obras, el británico lo convierte en una novela plagada de subtramas donde conviven varias sagas familiares chinas y occidentales. Idónea para explicarse cómo el ingeniero químico Xi Jinping ha llegado a la cúspide del liderazgo absoluto de un país de 1.400 millones de habitantes.

Anne Applebaum Ed. Debate 'El telón de acero: La destrucción de Europa del Este 1944-1956'

Hablando de impresionantes documentales históricos no puede faltar esta obra sobre el surgimiento del Telón de Acero y todo lo que ello supuso para convertir una parte de Europa en un espacio oscuro, asfixiante, terrorífico y con la el miedo y la desconfianza en cada mirada. La historiadora Anne Applebaum demuestra en sus páginas la razón de que haya obtenido algunos de los premios periodísticos y literarios más importantes, entre ellos el Pulitzer que conquistó con 'Gulag'. A través de la estalinización de Europa oriental y el auge del comunismo, la autora recuerda que solo hace falta un fanático y un adecuado manejo del miedo y la opresión para convertir a una sociedad libre en una cárcel. Más, si se le añade una policía secreta y un historial de matanzas sin piedad. Qué miedo da pensar en Putin añorando aquellos tiempos brutales con la mirada ausente en el horizonte desde el interior de un ventanal del Kremlin.

Percival Everett Ed. De Conatus 'Los árboles'

Literatura estadounidense pura. Si disfruta con Jonathan Franzen y Richard Ford, el prolífico escritor afroamericano nacido en Georgia no defraudará con esta dentellada de caimán al supremacismo blanco. Para ello recurre a un caso que dejó una profunda huella en la sociedad de Estados Unidos: el asesinato de Emmet Till, un muchacho negro falsamente acusado de coquetear con una mujer blanca en el racista Mississipi de 1955, a manos del marido de ésta y otros dos individuos. Till fue golpeado con tal saña que quedó irreconocible, hasta el extremo de que su madre exigió enterrarle con el ataud abierto para que todo el mundo contemplara con horror el salvajismo racial.

El caso impulsó la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y dio pie a películas, libros, documentales y una majestuosa canción de Bob Dylan, 'The Death of Emmet Till'. Así que en estos tiempos de fanatismo, testigos del asalto al Capitolio en 2021, la reactivación de los grupos extremistas al calor del discurso flamígero de Donald Trump y el resurgimiento del neonazismo en Europa, la lectura de 'Los árboles' y su denuncia de los más de 6.000 crímenes sufridos por las minorías raciales en el último siglo en EE UU resulta tan adecuado para la salud mental como encontrar el equilibrio entre el yin y el yang.

Hillary Clinton y Louise Penny Ed. Salamandra 'Terror de Estado'

Bill Clinton escribió con el especialista en 'best sellers' James Patterson dos novelas: 'El presidente ha desaparecido' y 'La hija del presidente'. Las dos casualmente ambientadas en la Casa Blanca y con el inquilino del Despacho Oval como protagonista. Así que Hillary respondió con su propia narrativa: 'Terror de Estado', coescrita con la maestra del suspense dinámico Louise Penny, editada en 2021 y donde el protagonismo recae en una valiente secretaria de Estado (cargo que ella misma ocupó en 2008 con Barack Obama en el Gobierno), enfrascada en resolver una «conspiración mortal» que amenaza Estados Unidos.

La editorial Simon & Schuster calificó en su momento el libro como una «colaboración única entre dos amigas y aficionadas a la novela negra». Tanto que no se sale de los límites del 'thriller' político más habitual, con sus consabidos asesinos, enemigos de la bandera, traiciones, desconfianzas, estrategias pseudopolíticas e infiernos personales de la protagonista. Una mujer que, por cierto, trabajará para un presidente distante de sus ideales y causante de un descenso del liderazgo estadounidense en el mundo (uf, cómo suena a Trump). Si alguien busca enterarse de secretos de la Casa Blanca, debe olvidarlo. Habría que matarle.

Donald Trump Ed. Planeta 'Cómo hacerse rico'

Imposible concluir el repaso editorial a un mundo cada vez más distópico sin aludir al hombre que posiblemente ha contribuido con mayor ahínco a hacer de la política un ejercicio absolutamente delirante, más allá de Pedro Castillo, Nicolás Maduro, López Obrador o Carles Puigdemont. En 'Cómo hacerse rico', Donald Trump lanza un recetario sobre lo que mejor sabe hacer: acumular una fortuna. El libro fue editado en 2004, resulta difícil localizarlo, pero el esfuerzo tiene su recompensa porque describe la mentalidad empresarial del magnate, que ofrece consejos prácticos no solo para triunfar en los negocios, sino para aprender a pensar y vivir a lo grande. No es la única obra del expresidente estadounidense. En su haber figuran títulos del estilo 'El arte de la negociación', 'El toque Midas', 'Los mejores consejos de bienes raíces que he recibido' (en la lista del republicano cabe de todo) o 'Great Again', una obra neoliberal hasta en el marcapáginas donde mezcla todo: desde su remordimiento por no haber pasado más tiempo con la familia hasta la fórmula para que EE UU recupere su orgullo dirigiendo la Casa Blanca como si se tratara de la Organización Trump. De ahí a que el Despacho Oval acabe embargado por el juzgado va un paso.

