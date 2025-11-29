Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Hong Kong no se ha recuperado todavía del incendio que el pasado miércoles devastó el Wang Fuk Court, un complejo residencial que consta de ocho edificios con 31 plantas. Las llamas convirtieron en un infierno cada una de sus torres, unos rascacielos de noventa metros de altura en los que residían 4.500 personas. Por el momento se han contabilizado 128 muertos, aunque se espera que la cifra aumente en vista de la cantidad de heridos graves y desaparecidos. El suceso ha supuesto la mayor catástrofe en el país en sus últimos 70 años: estas son algunas de sus claves.

CHINA EE UU OCÉANO PACÍFICO Pekín JAPÓN CHINA Shangai Hong Kong TAIWAN Vietnam FILIPINAS GUANGDONG Tai Po HONG KONG Isla de Hong Kong Complejo de viviendas Wang Fuk Court Tai Po es un distrito residencial en la parte norte de Hong Kong, cerca de la ciudad de Shenzhen, en la China continental. El complejo residencial lo forman casi 2.000 viviendas distribuidas en 8 edificios Imagen: Google Earth CHINA EE UU OCÉANO PACÍFICO Pekín JAPÓN CHINA Shangai Hong Kong TAIWAN Vietnam FILIPINAS GUANGDONG Tai Po HONG KONG Isla de Hong Kong Complejo de viviendas Wang Fuk Court Tai Po es un distrito residencial en la parte norte de Hong Kong, cerca de la ciudad de Shenzhen, en la China continental. El complejo residencial lo forman casi 2.000 viviendas distribuidas en 8 edificios Imagen: Google Earth CHINA EE UU OCÉANO PACÍFICO GUANGDONG Pekín JAPÓN Tai Po CHINA Shangai HONG KONG Hong Kong TAIWAN Vietnam Isla de Hong Kong FILIPINAS 0 5 km Tai Po es un distrito residencial en la parte norte de Hong Kong, cerca de la ciudad de Shenzhen, en la China continental. Complejo de viviendas Wang Fuk Court El complejo residencial lo forman casi 2.000 viviendas distribuidas en 8 edificios Imagen: Google Earth CHINA EE UU OCÉANO PACÍFICO GUANGDONG COREA DEL NORTE Pekín COREA DEL SUR HONG KONG JAPÓN Tai Po Complejo de viviendas Wang Fuk Court CHINA Shangai Hong Kong TAIWAN Kowloon Vietnam MAR DE CHINA MERIDIONAL Isla de Hong Kong FILIPINAS 0 5 km Tai Po es un distrito residencial en la parte norte de Hong Kong, cerca de la ciudad de Shenzhen, en la China continental. Complejo de viviendas Wang Fuk Court El complejo residencial lo forman casi 2.000 viviendas distribuidas en 8 edificios Imagen: Google Earth

El incendio

Las llamas se detectaron a las 14.51 horas del miércoles y menos de tres horas después ya se habían extendido por siete de las ocho torres. La edificación se encontraba en proceso de renovación desde julio del año pasado, por lo que las fachadas estaban cubiertas con los característicos andamios de bambú que se emplean en la construcción china.

Mientras los servicios de emergencia intentaban sofocar el fuego, los familiares de los residentes se congregaron en un pabellón comunitario. Allí fueron recibiendo los datos de los fallecidos y se produjeron escenas de dolor. El jueves, el incendio se daba por sofocado, aunque se mantuvo la vigilancia sobre los escombros por si se reiniciaba alguno de los focos. Los bomberos, sin embargo, no han entrado en algunos rincones, ya que se estima que la temperatura continúa por encima de los 200 grados. Los expertos han señalado que en los pisos superiores se llegaron a alcanzar los 500 grados.

El cónsul de Indonesia se desplazó el jueves a la zona para ayudar a la identificación de los cadáveres. Al parecer, ciudadanos de ese país formaban parte mayoritaria del servicio doméstico del edificio y muchos de ellos todavía no han sido localizados.

El calor impidió a los bomberos acceder al interior y las mangueras contra incendios no llegaban a los pisos superiores.

Las negligencias

Aunque la investigación está en marcha, ha transcendido que los bomberos que se adentraron en la torre descubrieron que las ventanas de la zona de los ascensores estaban cubiertas por una capa de poliestireno altamente inflamable, lo que pudo provocar que las llamas se extendieran con tanta rapidez e incendiaran los pisos a través de los pasillos. También se ha sabido que las mallas y lonas utilizadas en el exterior de los edificios no cumplían con las normas de seguridad contra incendios.

El uso del bambú

El bambú ha sido clave durante décadas en la construcción de edificios en Asia. Pero los accidentes y el riesgo de incendio han hecho que este sistema se haya abandonado para ser sustituido por los andamios metálicos. Sin embargo, en Hong Kong se ha mantenido esta técnica hasta convertirse en uno de los símbolos del paisaje urbano. A este hecho ha contribuido el Sindicato de Trabajadores de Andamios de Bambú, que se ha opuesto a cualquier innovación por entender que la introducción de estructuras de metal acabaría con su forma de vida. Desde 2018, hasta 23 personas han fallecido en los siniestros sufridos durante la instalación de montajes de bambú.

Investigación policial

A las pocas horas de que se declarase el incendio fueron arrestados tres directivos de Prestige Construction & Engineering Co Limited, la empresa encargada de la renovación del edificio. El viernes fueron detenidas otras ocho personas vinculadas con el proyecto. Periódicos locales han informado de que el Departamento de Trabajo de Hong Kong había exigido en varias ocasiones al contratista de la construcción que tomara las medidas adecuadas para la prevención de incendios. Según estas fuentes, en las distintas inspecciones realizadas en las obras de los rascacielos, la última de ellas el 20 de noviembre, se habían detectado prácticas laborales inseguras.

Los afectados por el incendio fueron atendidos en refugios de emergencia.

Según el diario 'South China Morning Post', la empresa ya había sido condenada en 2023 por sus irregularidades en las obras de reparación de otros edificios. Aun así, fue contratada para realizar la renovación de los rascacielos incendiados.

El incendio se produce en un clima político especialmente tenso. Al igual que en otras partes del mundo, el problema de la vivienda es uno de los que más afecta a la población. En las torres de Wang Fuk Court, en este sentido, residían más personas de las que podía acoger los inmuebles. Hong Kong, además, ha vivido sacudido por graves problemas políticos desde que en 1997 se incorporó a China, tras el largo dominio británico. La oposición entre los líderes demócratas que veían amenazados sus derechos al integrarse en la dictadura comunista de Pekín provocó que se produjeran fuentes disturbios, a los que el régimen chino respondió con contundentes actuaciones policiales y la persecución de los disidentes.

