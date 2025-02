Los mensajes ocultos de la invitación a la coronación de Carlos III

La cuenta atrás para la coronación de Carlos III ha comenzado. El próximo sábado 6 de mayo, el que fuera príncipe de Gales y eterno heredero al trono de Inglaterra se colocará la corona que durante más de 70 años ostentó su madre, Isabel II. Una cita histórica en la abadía de Westminster (Londres) que la Casa Real prepara con mimo y todo lujo de detalles desde el pasado 8 de septiembre de 2022, fecha en la que falleció la reina Isabel.

Uno de los últimos detalles que ha visto la luz han sido las invitaciones al evento. La Casa Real británica ha preparado 2.000 copias para enviar a los invitados que serán testigos del gran día del nuevo rey. Diana Rubio, directora de IMEP y experta en Protocolo, asegura que la invitación «es una explosión de color que significa un tiempo nuevo, renovación, actualización y una nueva etapa».

Analizamos la simbología de la invitación a la coronación de Carlos III Uno de los elementos protagonistas de la invitación son los escudos del rey Carlos III y de la reina Camila. Este último, tiene un jabalí que representa a la familia de su padre. El animal está envuelto en una cadena que es el emblema de la Orden de la Jarretera, una condecoración que dio la reina Isabel II a Camila el verano pasado. «Todas las flores van de tres en tres haciendo alusión a que es el tercer rey que va a tener este nombre», apunta Diana Rubio. Las flores representan la fauna silvestre de Reino Unido y hay una flor que representa cada nación. Los narcisos de color amarillos representan a Gales; los cardos, a Escocia; los tréboles a Irlanda y las rosas inglesas, a Inglaterra. Las amapolas son las flores que suelen llevar en las solapas cuando se recuerda a los muertos en la I y II Guerra Mundial. Una doble C unida preside el centro de la invitación, las iniciales de Carlos y Camila. Justo debajo, un corazón con un símbolo de infinito formados por una rama que sale de las dos fresas, la fruta de la pasión. Además, según apunta Rubio, «es el único fruto que aparece y es el único del que hay dos y no tres. También del mismo punto salen dos flores blancas. Es una clara representación del amor y la unión.» En el centro de la invitación hay un petirrojo y un reyezuelo, dos pájaros propios de la fauna británica, que junto con las flores, representan la pasión del rey por la montaña y la naturaleza. También hay representados una abeja, una mariquita y una mariposa, esta última «simboliza el renacer y la renovación de la monarquía británica», en palabras de Rubio. Entre los dibujos también aparecen otros animales como los leones, el unicornio y el jabalí, que están tomados de los escudos de ambos. En el centro de la parte inferior de la invitación aparece el 'Hombre Verde', una antigua figura de la mitología pagana que simboliza la primavera y el renacer. De su cabeza salen otras plantas como el roble, la hiedra, el espino y el romero, que simboliza la fidelidad y el futuro. Es el anfitrión del acto. El Conde Mariscal es la persona que se va a encargar del protocolo de la ceremonia. «Se encarga de aquellos eventos que son más ceremoniales y de carácter especial en Inglaterra, también se encargó del entierro de la reina. Es un cargo público y hereditario que desde 1672 lo tiene la misma familia», apunta Diana Rubio. Es la primera vez que en un documento público a Camila no se le llama reina consorte. La propia reina Isabel II señaló unos meses antes de su fallecimiento que Camila sería «reina consorte». También ella será coronada, al contrario de lo que sucedió con el marido de Isabel II, Felipe de Edimburgo.

La exclusiva invitación está cargada de simbolismo y refleja un cambio de época en la monarquía británica. Los tonos primaverales y coloridos ponen de manifiesto el amor de Carlos por la naturaleza y la tradición inglesa. La tarjeta ha sido diseñada por el artista e ilustrador Andrew Jamieson, quien se ha inspirado en los caballerescos de la leyenda artúrica para su creación. El boceto original fue pintado a mano con acuarela en papel reciclado con detalles en pan de oro.

En inglés «La coronación de sus majestades el rey Carlos III y la reina Camilla. Por orden del Rey, el conde de mariscal le invita a estar presente en la Abadía de Westminster el día 6 de mayo de 2023»

La invitación que Carlos III ha escogido para su coronación contrasta con la que en su día eligió Isabel II, mucho más sobria, sin color y sin tanto simbolismo. Sin embargo, para muchos expertos se asemeja a la que la reina mandó hacer para su hijo, que tenía tan solo cuatro años. La tarjeta era mucho más alegre que la del resto de invitados, estaba decorada con el león, el unicornio, con soldados ingleses tocando el tambor y la flauta y con alguna flor.

Arriba, la invitación oficial para la coronación de Isabel II. Abajo, la que le enviaron a su hijo, el ahora rey Carlos III. The National Archives / RC

Otros símbolos de la ceremonia

Al igual que la invitación, se prevé que el acto de coronación también esté repleto de simbolismo y mezcle la tradición de la monarquía británica con la modernidad de los nuevos tiempos. El nuevo rey ya ha manifestado que no quiere vestir el traje típico de esta ceremonia, si no que quiere llevar el traje militar. Según ha confirmado Buckingham Palace, Carlos III y Camila no usarán todo el tiempo la suntuosa carroza de oro llamada «Gold State», como se ha hecho en anteriores ocasiones, solo la utilizarán en el breve recorrido que harán desde la abadía al Palacio.

Además, la ceremonia será mucho más corta que la de Isabel II. El príncipe Jorge, hijo de Guillermo y número dos en la línea de sucesión al trono, tendrá mucho protagonismo, será uno de los pajes del rey y ayudará a retirar la capa a su abuelo en la ceremonia. El aceite que utilizarán para ungir a Carlos y a Camila ya ha sido consagrado y el propio Rey se ha encargado de que no contenga nada de origen animal, dado su amor por la naturaleza. Será una mezcla de aceites esenciales cargados de significado ya que las aceitunas que se han utilizado están cultivadas en el Monasterio de María Magdalena, que es donde está enterrada Alicia, la abuela de Carlos.

Algunos convidados han declinado la invitación, la ausencia más destacada en el evento será la de Meghan Markle, que se quedará en Estados Unidos junto a sus dos hijos, Archie (que ese mismo día cumple 4 años) y Lilibeth. Será el príncipe Enrique quien acuda en representación del ducado de Sussex. Los cantantes Elton Hohn, Adele y Ed Sheeran tampoco acudirán. No es el caso de don Felipe y doña Letizia, que ya han confirmado su asistencia en representación de la monarquía española. Allí se reunirán con representantes de todas las casas reales europeas.