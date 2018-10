Tres décadas de Extremeños de HOY

Magia, humor, poesía y verdad, mucha verdad. Eso es lo que se apreció ayer en la trigésima edición de Extremeños de HOY, unos premios que ponen de manifiesto la implicación con esta tierra. Con cada palabra y sobre todo con la mirada de los galardonados se ensalzó el valor de lo auténtico.

«Vamos a reivindicar el periodismo riguroso y profesional, vamos a hablar de calidad, de talento, de compromiso con Extremadura». Esas fueron las palabras con las que se presentó a los asistentes el encargado de conducir la gala, Carlos Pajuelo. El psicólogo y desde hace seis años autor del blog Escuela de Padres del Diario HOY las dijo en un vídeo en el que se le vio paseando por la parte antigua cacereña. Seguidamente apareció en el escenario del Teatro Maltravieso Capitol de Cáceres y empezó una gala que cuenta con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de la Junta.

Fue una noche cargada de magia. De ello se encargó Jorge Luengo, que impresionó a los asistentes con sus trucos y ofreció varios números en los que interactuó con el público que llenó la sala.

La petición de un tren digno también protagonizó la 30ª edición de los premios

Pero más allá del espectáculo, la cita la protagonizaron los premiados: el atleta Álvaro Martín Uriol, la miembro del comité de la ONU contra la discriminación de la mujer, Ana Peláez Narváez, y el poeta y cantautor Pablo Guerrero Cabanillas.

El primero en recibir la encina cúbica que les acredita como Extremeños de HOY fue Álvaro Martín. Se la entregó la redactora de HOY Rocío Romero, que destacó de este llerenense de 24 años su último triunfo conseguido en el Campeonato de Europa de 20 kilómetros marcha en Berlín, una victoria que ocupó la portada de HOY del 12 de agosto con una cabecera impresa en color oro. Con ella se transmitía su esfuerzo, su tesón, la disciplina y el afán de superación.

Álvaro Martín con la encina cúbica que le entregó la redactora de HOY Rocío Romero:: JORGE REY

Martín volvió a hacer gala de esos valores ayer en su intervención y mostró su compromiso con esta comunidad autónoma. «Estar lejos no significa que no piense en mis paisanos. Si hay algo que puedo hacer con mis medallas es intentar dar a conocer Extremadura», dijo antes de reivindicar un tren digno. «Hay que dar voz a las injusticias que se sufren aquí y haré todo lo que esté en mis manos para que se conozcan las exigencias de los extremeños», afirmó el deportista, que terminó su discurso con unos versos de Luis Chamizo. Con ellos puso de manifiesto que no olvida la tierra que le vio nacer.

La miembro del comité de la ONU contra la discriminación de la mujer Ana Peláez recibió la encina cúbica de manos de Ana Belén Hernández, periodista de este diario:: JORGE REY

Ana Peláez fue la siguiente en recoger la escultura creada por José Luis Hinchado. Esta zafrense se ha convertido en la primera persona con discapacidad que forma parte del organismo de la ONU que lucha contra toda forma de discriminación de la mujer, el conocido como Cedaw. A ella la ceguera no le ha impedido poner el foco en la defensa de 600 millones de mujeres y niñas. Lo ha conseguido con su inteligencia y su fortaleza, tal y como recordó la redactora de HOY en Plasencia Ana Belén Hernández. Ella le entregó el premio a esta luchadora que se mostró agradecida con este diario por hacer «un periodismo que quiere cambiar la sociedad y los estereotipos que hay sobre la gente que tiene discapacidad». Dedicó su reconocimiento a la causa por la que trabaja cada día y a su familia por acompañarle siempre. «Es un honor llevar el nombre de Extremadura a cualquier rincón del mundo», concluyó antes de que todos los presentes en la sala se unieran en un rotundo aplauso.

El cantautor Pablo Guerrero con la redactora de HOY Cristina Núñez:: JORGE REY

Pablo Guerrero fue el último en recoger el galardón. Nacido en Esparragosa de Lares, tiene 15 discos de estudio y uno en directo, 15 poemarios y un libro de narrativa infantil. En total, más de 500 canciones escritas. Pero más allá de los números, en él destacan sus «letras que huelen a vida y a tierra, a idealismo y a verdad». Así lo expresó Cristina Núñez, redactora de HOY en la delegación de Cáceres, que le entregó el premio y le dio las gracias por hacernos soñar.

Él se mostró visiblemente emocionado y dijo lo que realmente sentía. «Me llena de felicidad el reconocimiento». Aseguró que este periódico le ha hecho las mejores entrevistas a lo largo de su trayectoria profesional y terminó con un poema que escribió cuando era joven. En él hacía referencia a los colores de esta tierra.

Periodistas de verdad

La directora de HOY Manuela Martín destacó en su discurso la autenticidad de los premiados de este año. «Tienen en común mucho más de lo que parece. Ahora que está tan de moda inflar los currículos para aparentar lo que no se es, nuestros tres premiados son auténticos».

Resaltó que sus logros profesionales los han alcanzado a pulso, a base de mucho talento y trabajo. «Los tres representan la autenticidad, que para los periódicos es la búsqueda de la verdad para servirla a los lectores, es nuestra razón de ser», dijo justo antes de referirse a su predecesor en la dirección del periódico, Ángel Ortiz.

El año pasado, él ya habló en la entrega de los premios Extremeños de HOY de la amenaza de las noticias falsas y del peligro que representa la posverdad para la democracia. «En los últimos meses hemos comprobado que esa amenaza es real», dijo Martín. «Hemos sabido que hay empresas, como Cambridge Analítica, que se dedican a vender datos personales para manipular procesos electorales y políticos como el Brexit, las elecciones americanas e incluso el referéndum de independencia de Cataluña».

03:25 Vídeo. Foto de familia de autoridades y directivos de HOY junto a los premiados:: JORGE REY

La periodista mostró su optimismo con el futuro porque, según destacó, se ha activado la capacidad de los ciudadanos para detectar manipulaciones. «Cada día más busco medios que me garanticen que lo que leo es verdad, está contrastado y tiene alguien detrás que lo respalda», reconoció. «Y ahí es donde entran los periodistas de verdad y las empresas periodísticas serias y auténticas», aclaró.

Explicó que «HOY es y quiere seguir siendo un foro abierto en el que caben todas las voces que tienen algo que aportar, una plaza abierta a la realidad extremeña. Lo fue, por ejemplo, hace medio siglo cuando apoyó la creación de la Universidad, y lo es hoy para reivindicar asuntos que consideramos de interés regional, como el tren». Aseguró que hay que seguir apegados al sentir de los extremeños y eso se hace en formato papel y en la web. «Son soportes distintos para transmitir el mismo valor: el de la autenticidad».

03:25 Vídeo. La gala estuvo presentada por el psicólogo Carlos Pajuelo y contó con la magia de Jorge Luengo:: / JORGE REY / VÍDEO: MARTA MUÑOZ

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, agradeció la labor que desarrolla HOY por contribuir a perfeccionar la democracia. «El problema no está solo en las noticias falsas, sino también en la falta de verdad de los medios que han aparecido en los últimos años y que no se rigen por los parámetros del periodismo», dijo Vara. Destacó la importancia de la libertad de expresión y de prensa, y felicitó a los premiados por ser un ejemplo para toda la sociedad extremeña.

El Teatro Maltravieso Capitol de Cáceres lleno durante la gala:: JORGE REY

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, también dio la enhorabuena a los homenajeados e insistió en la necesidad de un tren digno. Pidió que no paren las reivindicaciones. «A muchos de los que antes estaban en el megáfono les ha entrado afonía y hay que seguir protestando en Madrid, en Mérida o en Cáceres», matizó.

Después de la entrega de premios tuvo lugar un cóctel en el hotel Don Manuel, donde se dieron cita las principales personalidades políticas y sociales de la región. No quisieron perderse una noche en la que lo auténtico marcó la diferencia.