«El uso de la tecnología ha limitado nuestro vocabulario»

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 8 de julio 2022 | Actualizado 09/07/2022 23:00h.

Feliz de reencontrarse con su tierra estaba el pasado jueves la científica Asunción Gómez-Pérez (Azuaga, 1967). Catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid ha sido elegida para ocupar el sillón 'q' en la Real Academia de la Española (RAE). Es la primera extremeña y la primera informática en llegar a esta institución. La tarea en la que está embarcada esta científica es la de ayudar a hablar bien a las máquinas en español, que la digitalización no esté reñida con la corrección en el idioma.

–¿Qué supone para usted recibir este premio?

–Es importante, en mi casa el periódico de referencia siempre ha sido el HOY. He crecido con ese diario desde pequeña hasta que me fui a Madrid a estudiar.

–¿Pensó en algún momento que podría ser académica?

–La elección por parte de la Academia fue una verdadera alegría. Cuando Pedro García Carrero me planteó proponer mi candidatura dijo que la Academia necesitaba un perfil de inteligencia artificial que hubiera trabajado con las tecnologías del lenguaje y para él y para otros académicos yo era el perfil candidato. Yo me quedé muy sorprendida. Ahora tengo que escribir el discurso de acceso para participar en esa vida de la Academia, pero eso es algo que me tendrá que decir el director.

–¿Qué espera de su paso por la Academia?

–Lo que espero es poder aplicar los conocimientos que tengo para agilizar también todos los procesos a la hora de elaborar los diccionarios, en la parte de los corpus y evidentemente los recursos de la Academia que tienen gran calidad y están accesibles a la ciudadanía habrá que seguir trabajando con ellos para adaptar sus formatos.

–Las redes, las aplicaciones, el uso masivo de los móviles, ¿están empobreciendo nuestra forma de expresarnos?

–Yo creo que sí, que cuando uno escribe con 140 caracteres al final se está limitando muchísimo el vocabulario que se utiliza. Este tipo de programas te sugieren palabras que has utilizado en otras ocasiones, con lo cual es como si te pusieran unas orejeras, porque las palabras que utilizas con mayor frecuencia te las propone como candidatas. Pero las grandes tecnológicas (Microsoft, Meta y Telefónica) ya están incorporando el diccionario de la RAE a algunos programas.

