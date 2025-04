Extremeños de HOY 2021 | «Cada vez estoy más motivada para luchar por la justicia»

Ana B. Hernández Viernes, 12 de noviembre 2021 | Actualizado 14/11/2021 09:59h. Comenta Compartir

Aunque reside desde los dos años en Eindhoven (Países Bajos), la abogada Eva González nació en San Martín de Trevejo. Tras 20 años de carrera profesional se ha convertido en una celebridad de la abogacía tras iniciar una batalla legal que obligó a dimitir al gobierno neerlandés.

–Ha logrado demostrar que el Gobierno de su país practicó una discriminación y una injusticia.

–Así es, porque se han violado los derechos de los ciudadanos durante años.

–¿Porqué se interesó por el caso?

–Porque cuando conocí que se estaba exigiendo a muchas familias inmigrantes la devolución de las ayudas concedidas por cuidado de hijos, dudé de la intención de Hacienda. Porque quitaban las ayudas y después pedían explicaciones, al revés del procedimiento habitual.

–¿Cuántas personas están afectadas por esta práctica?

–Comencé con 157 personas, pero ya van por 47.000.

–Así que la batalla legal sigue.

–Sí, yo diría que hemos recorrido la mitad del camino, pero que aún queda la otra mitad.

–Habla en plural.

–Porque yo empecé el caso, pero sola no habría conseguido que un gobierno entero dimitiera. Por eso, el premio Extremeña de HOY no me corresponde sólo a mí.

–¿Quiénes la han ayudado?

–Los parlamentarios que se han plantado y han dicho basta, perteneciendo o no al mismo partido del Gobierno, porque han situado la defensa de los derechos humanos por encima de todo y, por supuesto, los periodistas, porque la prensa es de verdad un contrapoder y me ha ayudado mucho.

–Un caso similar, ¿habría tenido el mismo resultado en España?

–No lo creo. En los Países Bajos, los políticos, aunque sean del partido de Gobierno, no tapan los problemas, como creo que ocurre en España.

–Comenzó con el caso en 2014 y aún sigue en él, ¿no ha pensado alguna vez en tirar la toalla?

–Para nada. Cada vez estoy más motivada para luchar por la justicia y este caso no ha acabado.

–¿Qué resta?

–Que a las personas afectadas se les compense de verdad por los daños y perjuicios que se les ha causado, y en esto trabajo ahora. Y seguiré haciéndolo hasta el final, no me gusta dejar nada a medias.

–¿Visita con frecuencia San Martín de Trevejo?

–Claro, es mi pueblo, vengo al menos un par de veces al año.

