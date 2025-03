«La magia sirve para que te suban el sueldo o borrar un mal recuerdo»

josé tomás palacín Viernes, 8 de julio 2022 | Actualizado 09/07/2022 22:59h. Compartir

El ilusionista Jorge Luengo, uno de los premiados en Extremeños de HOY, tiene un secreto para Extremadura. Y lo define así porque, como ya se sabe, un mago jamás revela sus trucos, ni siquiera a la región que le vio nacer.

–¿Qué significa este reconocimiento para un hombre que lo ha ganado todo en su trabajo?

–Significa un privilegio y un placer poder recibir un nombramiento de mi tierra, del lugar que me vio nacer y que tan orgulloso me hace sentir. Para mí es sentir que todo lo que me esfuerzo significa que lo estoy haciendo, no sé si bien, pero en un camino que a la gente le gusta.

–¿Qué queda de aquel ilusionista que ganó premios internacionales como el prestigioso FISM?

–La verdad es que aquel reconocimiento cambió mi vida. Recibir ese primer gran premio de magia me hizo clic la cabeza. Pero no porque la gente se crea que te van a llover miles de contratos, que eso llega después. Fue un escalón. Ahora trabajo mucho en el mundo de la empresa, donde se puede utilizar la magia como yo la considero: una parte fundamental para conectar con la parte emocional de las personas y que es determinante para saber cómo funciona el cerebro. Puede servir, por ejemplo, para que tu jefe te suba el sueldo o borrar a alguien un mal recuerdo.

–Ingeniero, profesor de matemáticas, escritor, presentador… Son muchas facetas, además de la de ilusionista.

–Son inquietudes que tengo dentro y que considero que hay que devolver a la vida. A mí la vida me ha dado mucho, así que tengo que dárselo. En mi caso, soy muy inquieto. Me gusta hacer muchas cosas y reconozco que, si solo hiciera un trabajo estaría bien, pero pasado un tiempo sería muy aburrido para mí.

–¿Tiene Jorge Luengo un truco para Extremadura?

–No diría un truco, porque los trucos implican una trampa, una connotación negativa. Por eso los magos preferimos hablar de ilusiones, de sueños, de números. También de secretos. Y, si tuviera algún secreto para Extremadura, diría que lo que necesita es creérselo. Creer que tenemos una tierra maravillosa, una gastronomía increíble, una gente con un corazón inmenso. He visto muchos países y no todos tienen estas cosas. Hay otras regiones del mundo que teniendo la décima parte de lo que hay en nuestra región se lo creen mucho más.

