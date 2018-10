Una noche para la magia, el talento y el esfuerzo

Cada noche de Extremeños de HOY -y ya van treinta- es especial, pero sin duda, la del jueves pasado fue mágica. Una jornada en la que se valoró públicamente el trabajo de tres extremeños tan dispares entre sí como el atleta Álvaro Martín, la defensora en la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, Ana Peláez, y el cantautor Pablo Guerrero.

La gala, celebrada en el Teatro Maltravieso Capitol de Cáceres, estuvo aderezada por el mago cacereño Jorge Luengo que, junto a Carlos Pajuelo, fueron dibujando la trayectoria profesional y personal de los premiados, a los que definieron como «mago de la constancia (Álvaro Martín), maga de la superación (Ana Peláez) y mago de la palabra a través de la música (Pablo Guerrero)».

El psicólogo y autor desde hace seis años del blog Escuela de Padres, Carlos Pajuelo, comenzó la gala proyectado en una pantalla situada en el escenario del teatro mientras paseaba por el casco antiguo de Cáceres.

En su alocución virtual dividió la gala en tres partes. En primer lugar, Pajuelo abordó el reconocimiento de Álvaro, Ana y Pablo, que en esa noche pasaron a engrosar la lista de Extremeños de HOY, en la que ya hay más de cien nombres. En segundo lugar, Pajuelo ensalzó el valor de los medios de comunicación fiables y veraces. «Pobre sociedad nuestra el día que olvidemos que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre es mejor que la mentira», sentenció el bloguero. Por último, añadió, «como gran familia que somos los extremeños, el tercer punto es reunirnos alrededor de la mesa para crear y reforzar vínculos».

Cada vez que el ilusionista Jorge Luengo aparecía sobre las tablas de un Maltravieso completamente lleno se hacía el silencio en la sala. Nadie quería perder detalle de las manos ni de las palabras de este mago cacereño que arrancó las risas y los aplausos más fuertes, a excepción del momento en el que los premiados recogieron la escultura diseñada por José Luis Hinchado.

Luengo y Pajuelo conformaron un perfecto tándem de humor y carisma durante toda la noche. El psicólogo comenzó su exposición con la noticia de que «la asociación de amigos de los obesos proponía a la Real Academia de la Lengua prohibir la expresión 'dedo gordo' por resultar ofensiva para ellos». Esta información, vista por Pajuelo en las redes sociales, tenía bastante repercusión de gente que la había creído real. Era una 'fake new', anglicismo con el que se alude a las noticias falsas.

Con este tema tan candente en el aire, dio paso a Manuela Martín, directora de este periódico, a la que las 'fake news' no dejan indiferente. «A mí me produce escalofríos que los inocentes 'me gusta' que ponemos en las redes sirvan para etiquetarnos política y psicológicamente y vendernos como mercancía para después manipularnos e influir en nuestras decisiones», apuntó.

La directora de HOY reconoció ante los asistentes que en algún momento llegó a pensar que el huracán de las noticias falsas arrasaría con los medios de comunicación. «Sin embargo, hoy soy más optimista que hace un año y pienso no solo que sobreviviremos, sino que de esta crisis saldremos más fuertes. Porque de manera paralela a cómo se ha desarrollado la gran fábrica de las 'fake news', se ha activado la capacidad de los ciudadanos para detectarlas», aseveró.

Martín garantizó que detrás de cada noticia que publica HOY hay alguien que responde por ella. Asimismo, aseguró que el objetivo de este periódico es ofrecer a la sociedad extremeña información y opinión crítica y seguir siendo la institución informativa de referencia en la región. «Crítica porque un periódico o está hecho con espíritu crítico o es otra cosa», arguyó la directora.

No abandonó el escenario Martín sin alabar el talento de los tres nuevos Extremeños de HOY, en los que encontró en la autenticidad un denominador común entre ellos. «Pablo, Ana y Álvaro representan la autenticidad, un valor del que nos reclamamos los periódicos cuya vocación es servir a la sociedad. Porque nosotros no vendemos mercancía averiada. Del periódico HOY se pueden fiar», concluyó mientras daba paso a la alcaldesa cacereña Elena Nevado.

La edil anunció que desde la administración se quiere acabar con la desigualdad en cuanto a ayudas económicas se refiere, puesto que se va a destinar el mismo presupuesto a los equipos masculino y femenino de baloncesto de la ciudad. Además, Nevado insistió en la necesidad de conseguir un tren digno para la región.

Seguidamente subió al estrado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien aseguró sentirse orgulloso de vivir en una región donde exista un periódico como este. «Nada hubiera sido igual si el HOY no hubiese existido», indicó.

Fernández Vara retrocedió hasta 1810 para recordar que ya en esa fecha, Diego Muñoz Torrero habló de la libertad de expresión. «La vida ha cambiado mucho pero lo que no puede cambiar es el mantener intactos valores como la libertad de expresión. Nunca en la vida he dudado de que detrás de HOY hay un proyecto fiable», afirmó.

Tras otro sorprendente número de magia de Jorge Luengo, que hacía de hilo conductor con sus trucos, llegó el momento de entregar las estatuillas. La redactora de HOY en Badajoz, Rocío Romero, presentó a Álvaro Martín Uriol y dijo de él que aprendió a correr en el pasillo de su casa en esa tradicional carrera de lanzamiento de zapatilla.

Este llerenense dio al atletismo extremeño un oro tras proclamarse, el 11 de agosto en Berlín, campeón de Europa de los veinte kilómetros marcha. Por ello, la cabecera de este diario salió excepcionalmente impresa con letras del mismo color dorado que su medalla. Y a ella se refirió en su discurso sentido y rotundo. «Si hay algo que pueda hacer con mis medallas es intentar dar a conocer Extremadura y poner a los cuatro vientos las necesidades de los extremeños», arrojó para posteriormente recitar unos versos de Luis Chamizo.

La siguiente aparición fue la de la redactora de HOY en Plasencia Ana Belén Hernández, que presentó a la galardonada Ana Peláez Narváez, a la que definió como la voz de 600 millones de niñas y mujeres discapacitadas. Peláez subió al tablado de Maltravieso y arrancó un largo aplauso con sus palabras intensas pero apacibles. Recordó de su infancia en Zafra el olor a periódico que cada día le traían con el pan y le leían sus familiares, porque Ana Peláez es ciega. «Nunca pensé que iba a poder leer yo el HOY», confesó y agradeció la accesibilidad de su web. Además, contó al público que entre las cientos de entrevistas que le han hecho, pues trabaja en la ONU luchando por los derechos de las personas con discapacidad, la mejor la publicó este diario. «Antonio Tinoco ha sido la persona que mejor ha reflejado mi alma», manifestó.

Por último, la periodista de HOY en Cáceres Cristina Núñez desglosó la discografía de Pablo Guerrero Cabanillas y presumió de que de las manos del flamante Extremeño de HOY, natural de Esparragosa de Lares, han salido alrededor de 500 canciones. El cantautor y poeta, voz de toda una generación, reconoció su emoción y admitió que la mayoría de personas lo tienen anclado a los años 80 y 90, por lo que le sorprendió que HOY lo nombrase extremeño de actualidad. «Y a mí, que me gusta mi vida presente, esto me hace muy feliz», alegó. Guerrero finalizó en el atril con un poema propio sobre la tierra y los colores extremeños.

Antes de pasar al cóctel en el Gran Hotel Don Manuel Atiram, que tuvo un dulce final gracias a las almendras cubiertas de chocolate ecológico de la marca extremeña Bioterra, el mentalista extremeño finiquitó sus actuaciones con un divertido y sorprendente juego en el que participaron la directora Manuela Martín y la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, y que acabó con cuatro asistentes sosteniendo sobre el escenario la palabra 'motivación' mientras el resto de público se volcaba en un aplauso para despedir una noche en la que la magia brilló por su continua presencia.

Esta edición de Extremeños de HOY, un evento que lleva realizando este diario desde 1989, contó con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de la Junta de Extremadura. Asimismo, un año más, la coordinación de la gala tuvo a Javier Moreno Romagueras, de +Magín al frente. La producción la ejecutó el equipo de Diego Espinosa y la realización y la producción audiovisual, vino de la mano de Luz y Raia.

