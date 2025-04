Extremeños de HOY 2021 | Una gala dedicada a los que mantienen viva Extremadura

esther benítez Viernes, 12 de noviembre 2021 | Actualizado 14/11/2021 07:55h. Comenta Compartir

Antes de comenzar le vamos a pedir que cierre los ojos y piense en ese día tan especial para usted. Recuerde esas sensaciones y sentimientos de los días previos entre preparativos, imaginar cómo va a ser, con quién lo va a compartir… y la emoción del DÍA, así con mayúsculas porque es el DÍA, su DÍA. ¿Ya lo ha hecho? Entonces ahora entenderá cómo nos sentimos en el Diario HOY, porque para esta casa ese DÍA único fue el pasado jueves con la celebración de la 33 edición de los premios Extremeños de HOY.

Una gala que fue posible gracias al patrocinio de Iberdrola y la colaboración de la Junta de Extremadura y que sirvió para que los redactores nos volviésemos a ver todos juntos en un mismo lugar, el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. Créannos, no es sencillo, porque estamos repartidos por toda la geografía extremeña y vernos es una ardua tarea. Nos juntamos nosotros, pero también nos permitió ver a muchos de los protagonistas que a veces copan las páginas de este periódico en modo de información. No cabíais todos, el espacio era limitado, pero esta celebración también es gracias a ustedes, los protagonistas de las noticias y aquellos que las leen.

La cita era a las ocho de la noche. A esa hora estaba previsto que se proyectase el primer vídeo de presentación 'Extremadura HOY ante un momento único', con imágenes de lugares de la región, de sus gentes, de aquellos que la hacen posible y, sobre todo, grande.

Esa era la previsión, pero tuvo que esperar al menos diez minutos, porque aproximadamente media hora antes se abrían las puertas del Palacio de Congresos de la capital pacense y las 400 personas que pasaron por el hall no pudieron reprimir las ganas de verse, de saludarse, de interesarse por su conocido, por el amigo que tenía enfrente. Era un momento de reencuentros. La sonrisa en sus caras, visibles a través de las mascarillas; el brillo de sus ojos, no podía enmascarar ese sentir, esa alegría de reencontrarse en una cita que el año pasado se celebró con un aforo muy reducido. Y nosotros, entusiasmados por ser los anfitriones y contribuir a ese instante de felicidad. Un momento que quedó inmortalizado en el 'photocall'.

Ya están todos sentados en sus asientos y las corresponsales de HOY Don Benito y HOY Villanueva de la Serena, Estrella Domeque y Soledad Gómez, les dan la bienvenida. Comenzó, como no podía ser de otra manera, con un guiño a la posible unión de ambas localidades en 2027 y pronto quedó claro que era una noche para hablar de sueños y ambiciones, pero también de las fortalezas de los extremeños que, como se repitió a lo largo de la noche, están ante un momento único. Un momento en el que el Diario HOY quiere seguir presente, acompañando el recorrido y sumando, como lo ha hecho durante décadas y como lo ha hecho también desde el inicio de la pandemia. Y es que, la redacción de HOY no solo no dejó de trabajar durante estos últimos meses, sino que lo hizo con más empeño que nunca. «Venciendo en muchas ocasiones el miedo y con una labor impagable», diría instantes después la directora de HOY, Manuela Martín.

Pero además de seguir siendo un referente informativo, «lo menos malo» de la pandemia fue que dio la oportunidad al periódico de impulsar nuevos proyectos como los Fondos Go, el suplemento En Salsa, nuevos hiperlocales, o la implantación de On+; iniciativas que se vieron resumidas en el siguiente vídeo de la velada.

«Los extremeños debemos crecer en lo que hacemos y en cómo lo hacemos»

Las miradas de orgullo por ese trabajo se repartían por el auditorio, al igual que los largos y sonoros aplausos. Mientras, en las butacas, entre los asistentes, los cuatro premiados esperaban a ser llamados para recibir sus encinas cúbicas. Carlos Arce, Beatriz Magro y Nuria Morales (premio conjunto), Alberto Ginés y Eva González fueron los elegidos. Cada uno aportaba una visión diferente de la sociedad civil extremeña, pero juntos ofrecían un equilibrio perfecto para las cuatro esquinas de la mencionada encina: premios a la trayectoria empresarial, a nuevas iniciativas en materia de emprendimiento que han permitido crecer como personas y en autoestima a sus 80 empleados en un pueblo del suroeste extremeño, un jovencísimo medallista olímpico y una abogada de los derechos de los inmigrantes. Extremeños muy diferentes, pero que encajan como las piezas de un puzzle.

Así quedó reflejado en el discurso de la directora de HOY, que puso en valor las cualidades que llevaron a la elección de los Extremeños de HOY 2021. Valentía, empuje, tenacidad y perseverancia que les habían llevado a alcanzar la cima, cada uno la suya, pero unidos por una devoción común hacia su Extremadura.

Unas cualidades que también se comparten con la redacción de este periódico, porque gracias a su pasión por mostrar la verdad y su doble esfuerzo en época de pandemia han logrado «desenmascarar las mentiras en forma de bulos suministrando información fiable», un hecho tan necesario para la sociedad en estos tiempos de desinformación.

Pero era la noche de Carlos, Beatriz, Nuria, Alberto y Eva. Era también su día. Cada uno de ellos iba a estar acompañado por un periodista de HOY.

El primer protagonista fue el empresario Carlos Arce, presentado por Luis Expósito que recordó en primera persona sus inicios y las primeras entrevistas para el periódico. También con un discurso muy personal, Arce dedicó el premio emocionado a su mujer y a su familia, con emotivas palabras también para HOY, un periódico que reconoció leer «desde que tenía uso de razón». Para él fueron también los primeros aplausos mientras recibía de manos de Luis Expósito esa primera encina.

Carlos Arce pidió a los profesionales no dejar de hacer PERIODISMO con mayúsculas. «Los extremeños debemos crecer en lo que hacemos y en cómo lo hacemos», decía Arce. Y HOY continuará realizando su trabajo justo así, haciendo más que diciendo.

Llegaba el turno de un premio doble, porque los nombres de Beatriz Magro y Nuria Morales no se entienden por separado y sin la imagen de Komvida. La encargada de presentarlas fue la redactora Miriam Fernández que dio paso a unas jóvenes que han contribuido a que Extremadura se mantenga viva. Lo han hecho creando una empresa en su localidad natal, Fregenal de la Sierra, que hoy da trabajo a muchos de sus vecinos, sobre todo mujeres. Han sabido decirle «confiamos en ti» a aquellos que tenían un futuro laboral incierto y han permitido que mujeres como Mila, madre de Beatriz, haya podido percibir su primera nómina a los 53 años. Quien vive en un pueblo pequeño en Extremadura, sobre todo si es mujer, sabe qué significa este hecho.

La noche seguía con ese camino recorrido por Carlos Arce y el que empiezan a andar Beatriz Magro y Nuria Morales, dos historias complementarias con Extremadura como nexo y dos ejemplos de que la región es cuna de grandes talentos. Triunfadores en el mundo empresarial, pero también en el deportivo. Ejemplo de ello fue el tercer premiado de la noche, el más joven y el que, literalmente, ha alcanzado la cima. Alberto Ginés hizo que su Extremadura mirara con orgullo cómo a sus 18 años escalaba en Tokio una pared inmensa para regalar la primera medalla olímpica a esa región de la que tanto presume. Sin un guion escrito, e improvisando como reconocería después, el joven cacereño subió al escenario con la presentación de Jota López Lago que recordó sus inicios, con apenas cuatro años, y su presente ya como medallista, pero manteniendo esa ilusión del niño que escalaba sus primeros muros y con su familia y amigos como principal apoyo.

Alberto Ginés se marchó del escenario acompañado por un sonoro aplauso tras un discurso en el que arengaba a los jóvenes extremeños a perseguir sus sueños para, como él, tratar de llegar presa a presa a esa cima soñada.

Era el tercer premio y, casi sin darnos cuenta, la gala llegaba a la última encina de la noche. Era la que viajaba más lejos porque, como explicaban las conductoras de la gala, cuando hay talento, Extremadura puede incluso quedarse pequeña. Y es que, el último premio viajaba de la localidad cacereña de San Martín de Trevejo a Ámsterdam; de un pequeño pueblo extremeño a una gran urbe holandesa. Más de 2.000 kilómetros de distancia separaban dos lugares que quedarán unidos por el nombre de Eva González, la abogada que propició la dimisión del gobierno holandés por un caso de discriminación que afecta a 26.000 familias inmigrantes. Su historia, la de sus más de 20 años como abogada en Holanda, la resumió la redactora Ana Belén Hernández. Ambas posaron con complicidad, sonrientes, orgullosas de un premio que llegaba para Eva González en el día en que su localidad natal celebraba las fiestas patronales. La abogada quiso también en su discurso poner en valor la labor periodística sin la que, dijo, su logro no habría sido posible.

El aplauso de despedida para la abogada fue el broche final para la entrega de premios. Carlos, Nuria, Beatriz, Alberto y Eva fueron los elegidos por HOY para representar a una sociedad extremeña que siempre tendrá este periódico como altavoz de sus logros, pero también como el lugar donde reivindicar ese camino por recorrer.

Reivindicaciones como el tren digno que recordó Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, en un discurso en el que emplazaba a la directora de HOY, Manuela Martín, a caminar de la mano para lograr que, finalmente, esta llegada no se dilate más en el tiempo.

De sueños habló también Guillermo Fernández Vara, de los cumplidos por los premiados y que reconoció haber disfrutado tanto como si fueran propios, a los que quedan por cumplir. Uno de ellos es la posible unión de Don Benito y Villanueva de la Serena que se llevó también el aplauso de los asistentes hacia los alcaldes de ambos municipios que se mostraban visiblemente emocionados ante la ovación.

Muchos de estos sueños se harán realidad en los próximos meses haciendo que sea difícil, como lo fue este año, elegir quiénes serán los Extremeños de HOY 2022. La redacción de este periódico ya ha empezado a tachar fechas en el calendario para, dentro de un año, volvernos a encontrar y celebrar entre amigos celebrar nuestro DÍA, con mayúsculas. Y también, cómo no, que supimos aprovechar que… Extremadura está HOY ante un momento único.

