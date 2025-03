«Estar suscrito es acceder a contenidos exclusivos que nos anclan a la realidad»

Mar Domínguez Viernes, 8 de julio 2022 | Actualizado 09/07/2022 23:19h. Compartir

Presidente de la Junta, delegada del Gobierno, alcaldes de Villanueva y Don Benito, director general del Diario HOY, premiados, autoridades, queridos amigos.

Buenas noches y bienvenidos a la fiesta de los premios Extremeños de HOY 2022, que en esta ocasión tenemos el honor de entregar a la académica y experta en inteligencia artificial Asunción Gómez, al prestigioso chef Quique Dacosta y al reconocido mago y mentalista Jorge Luengo. Mi admiración y enhorabuena a los tres.

Gracias muy especialmente a Iberdrola, que sigue apostando por el patrocinio de esta gala, edición tras edición.

Como han dicho mis compañeras, este acto supone también mi presentación formal tras asumir en febrero la dirección del diario líder en Extremadura. Durante los primeros días fueron muchas las personas que me dijeron: 'a Badajoz se llega llorando y se va uno llorando'. Pues bien, no soy, en absoluto, un ejemplo de esto. Vengo con una tremenda ilusión por trabajar con un equipo consolidado, profesional y con altura de miras. Una redacción que está, con sus delegaciones y corresponsales, comprometida con la información veraz y rigurosa, como lo demuestra que los extremeños lleven casi 90 años confiando en HOY.

La directora de HOY, durante su intervención. Pakopí

Un diario que, como Extremadura, tiene retos de envergadura que afrontar y superar. Y en ello estamos y estaremos. El cambio de los hábitos de consumo, de lectura, de acceso a la información, a la publicidad... nos obligan a avanzar hacia un terreno que hasta hace muy pocos años era casi desconocido para los periodistas, pero que casi ya dominamos. Somos periodistas, contamos la realidad (aunque no guste), analizamos cada situación, nos mojamos contra los agravios, abanderamos las reivindicaciones justas para esta tierra, no militamos, rechazamos las entrevistas-masaje, nos imponemos dar voz a todas las opciones ideológicas que respeten la Constitución y nuestro estado de Derecho, no juzgamos... Y eso ha hecho el Diario HOY durante 89 años en papel y eso seguiremos haciendo en papel y en web. No os voy a aburrir con datos, porque sabéis que en Internet se mide absolutamente todo, pero esas cifras nos sirven a nosotros para testarnos, para hacer autocrítica y para conocer si vamos en la buena dirección. Y voy a presumir, aunque no sea una de los premiados: estamos muy bien encaminados. HOY.es también es líder tanto en lectores como en noticias vistas sobre el resto de los medios de comunicación de Extremadura. Duplicamos con creces a nuestro siguiente competidor. De hecho, junio lo hemos cerrado con 4.107.611 lectores, un dato excelente que confirma que el lector quiere credibilidad y valora que seamos el primer y único medio de Extremadura que cobra por sus contenidos.

«Confiar en el diario y en sus periodistas garantiza que una foto o un vídeo no están manipulados»

Nos hemos puesto el listón muy alto y ese es el espíritu que vamos a mantener. El mismo que tienen los extremeños para hacerse oír porque no dejamos de ser el reflejo de lo que demandan los ciudadanos. Y lo que nos piden es que les sigamos informando, pero no solo en papel y ni siquiera a través del PC, sino en el móvil. HOY.es permite llegar a todo el mundo, sí, a todo el mundo: nos leen desde otras comunidades y fuera de España. Los extremeños en la diáspora, y hoy premiamos a tres de ellos, quieren saber qué pasa en su tierra y HOY se lo cuenta no solo en la web, sino también en redes, con nuevas narrativas y con formatos exclusivos accesibles a través de ON+, nuestra plataforma de suscripción al diario de toda la vida.

Solo si confiamos en nuestro diario de referencia y en sus periodistas, podremos tener la certeza de que una foto no está manipulada, que un vídeo no es un montaje, que una noticia no está sesgada, que los textos son de calidad y que las informaciones son rigurosas. Suscribirse a ON+ merece la pena. Si queremos leer o ver en vídeo opiniones y análisis que nos ayuden a entender o interpretar la realidad, hay que estar suscrito a ON+. Si queremos escuchar un podcast sobre la historia de Atrio o sobre la vida y obra de nuestro escritor Luis Landero, hay que estar suscrito a ON+. Porque como suscriptor, además, se accede a contenidos exclusivos que nos anclan en la realidad. Por todo eso, estar suscrito a HOY.es merece la pena.

Este momento de cambio es muy atractivo para los periodistas porque nos permite contar todo y desde todos los ángulos con las herramientas que ya he mencionado. Nos permite abrir la mente, no ponernos límites y explorar las oportunidades que nos brinda la tecnología para cumplir con nuestro objetivo: hacer periodismo para contribuir a una sociedad libre con sus derechos democráticos garantizados. Hacer un periodismo libre porque así lo exigen sus suscriptores y anunciantes.

«El lector quiere seguir informado, pero ya no solo por el papel o el PC, sino a través del móvil»

No soy dada a lamentos y me cuesta entenderlos. Tenemos las mismas oportunidades que los demás. En esta comunidad, como en la redacción del diario, hay ideas, iniciativas, proyectos, emprendedores... hay materia prima, mucha y muy buena. Y estas son las mejores condiciones para trabajar juntos y en equipo. Porque juntos sumamos más.

Extremadura puede presumir de su agroganadería, de sus espacios verdes, de su belleza natural y arquitectónica, del vasto patrimonio cultural, pero nos lo tenemos que creer aún más. Y en estos momentos hay motivos evidentes para ilusionarnos. Están ya las bases para el desarrollo de un sector industrial pegado a las exigencias actuales: una industria basada en la tecnología, en la energía verde y sostenible. Extremadura necesita planes que le garanticen estar en la carrera del desarrollo, que frenen la despoblación y que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.

Mi visión optimista de la realidad extremeña no tapa las carencias: sería irreal y sesgada. Aunque se dan pasos, con retraso y demasiado lentos, seguimos padeciendo la falta de una infraestructura de comunicación que nos conecte por carretera, tren o avión, en medios dignos y tiempos razonables. Hay más obstáculos, como un excesivo tejido funcionarial, un PIB o una densidad de población que nos sitúan en los vagones de cola de España o el salario medio más bajo del país. A todo ello se suma la crisis derivada de la guerra en Ucrania, la subida imparable del IPC, de un cambio climático cuyas consecuencias ya estamos sufriendo...

«Nuestro objetivo es el de siempre: hacer periodismo para contribuir a una sociedad libre»

Dar la vuelta a esta situación es complicado y no depende de varitas mágicas ni lamentos, sino de ideas, empuje, presión y de políticas realistas. Pero tenemos una fortaleza: la ilusión de los nuevos tiempos y mucha determinación. Los extremeños premiados son un ejemplo de estas virtudes.

Precisamente esta noche nos encontramos en un municipio que ha sabido anticiparse y tratar de contener las dificultades que en un futuro supondrá la pérdida de población si se deja todo como está. Por eso, Villanueva y Don Benito han trabajado juntos por alcanzar una fusión que les garantice mantener y ampliar recursos, ser atractivos a las inversiones, ofrecer presente y futuro a sus ciudadanos y libertad para elegir. Y este ejemplo de anticipación, diálogo, negociación y trabajo en equipo por el bien común es el que debe estimularnos y guiarnos porque juntos, sumamos más.

Muchas gracias.

Temas

Extremeños de HOY

Reporta un error