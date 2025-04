Extremeños de HOY 2021 | Alberto Ginés: «Me ha cambiado la vida porque la medalla ha impactado mucho»

J. López-Lago Viernes, 12 de noviembre 2021 | Actualizado 15/02/2022 09:41h. Comenta Compartir

En agosto se convirtió en el primer oro olímpico en escalada. Es de Cáceres, solo tiene 19 años y su discurso sin papeles en la gala tratando de servir de motivación para los jóvenes y apelando al orgullo de ser extremeño impresionó a los asistentes.

–¿Qué representa este reconocimiento para usted?

–Es un honor viniendo del diario HOY, que me ha dado cobertura desde bien pequeñito con esos logros que iba consiguiendo tanto en roca como en competiciones y vosotros le dábais voz, muchas gracias.

–¿En qué punto de la temporada se encuentra actualmente?

–He comenzado la pretemporada tras un mes y medio sin escalar demasiado por el tema de eventos. Me centraré sobre todo en el año que viene, pero a finales de mes haré dos pruebas de Copa de España porque vi en Pamplona competir a mis compañeros hace unos días y me picó el gusanillo. Lo haré como rodaje, para sacudirme el polvo y aprender a quitarme ahora la presión añadida que tengo después de ser campeón olímpico, algo que me va a tocar manejar en las competiciones.

–¿Le ha cambiado mucho la vida desde el 5 de agosto?

– La verdad es que sí. De ser un desconocido fuera del ambiente de la escalada he pasado a darme cuenta de lo que generan los Juegos Olímpicos. La gente, haga deporte o no, en verano está pendiente de los Juegos y he visto lo que ha impactado mi medalla en la sociedad en general.

– La Junta de Extremadura tiene entre sus proyectos estrella ahora la construcción de un gran rocódromo en Cáceres con fondos europeos, ¿qué opina?

–Solo espero que se haga un rocódromo en condiciones. Yo no creo que vuelva a Extremadura, simplemente porque ahora ya tengo hecha mi vida en Barcelona. Pero sí me parece un proyecto muy interesante para los chavales que están empezando o para los que ya están y que entrenen en unas condiciones dignas, las necesarias para ser competitivos a nivel nacional y sobre todo internacional.

–¿París 2024 está en su agenda?

–Sí, lo está. Sé que decía que quería competir en los Juegos para dejar de pensar en los Juegos por un tiempo, pero lo cierto es que al día siguiente de la medalla ya estábamos pensando que íbamos a entrenar para París, que era el gran objetivo antes de Tokio, que vino un poco de rebote.

