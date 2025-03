Antonio Gilgado Mérida Domingo, 9 de junio 2024 | Actualizado 10/06/2024 10:33h. Comenta Compartir

Estefanía Fernández vive ahora en Galicia. Prepara su doble cita olímpica. Competirá en individual en cinco mil metros y en equipo en quinientos. Apura la preparación y aprovecha el descanso para ver a su familia en Mérida.

–¿Cómo están siendo estas semanas últimas antes de competir en París?

–Muy intensas, puliendo muchos detalles. Importa tanto la preparación física como la mental. También la alimentación, los descansos... La concentración es muy exigente, pero gratificantes porque sabemos a dónde nos lleva este camino.

–¿Qué supone para usted ser Extremeño de HOY?

–Es un plus de motivación para París. Vienes a Mérida, estás con tu familia, con tus compañeros de equipo, con algunos de los patrocinadores que nos ayudaron cuando empezamos en el proyecto olímpico... Sientes el respaldo y el ánimo de mucha gente. Y eso es un plus. Los reconocimientos al trabajo hay que tomarlos como algo reconfortante. Como un combustible para seguir. En el deporte de élite hay mucha competencia. Tienes encima los ojos de muchos y cuando vienes y pasas una noche con gente que te muestra su apoyo sincero te reconforta porque te sientes querida.

–¿Cómo ha sido su último año desde que fue campeona del mundo?

–Muy intenso. Físicamente estoy dándolo todo. Son siete días a la semana y hay días que doblas entrenamiento por la mañana y por la tarde. Pero también hay que saber planificar los descansos.

–¿Cómo ha influido su faceta de psicóloga en su rendimiento deportivo?

–Hay herramientas de motivación, de madurez, de perseverar que me ayudan. Tanto en equipo como en individual hay que trabajar siempre la confianza para competir al máximo nivel.

–¿Cuáles son sus referentes deportivos?

–Por su forma de competir siempre me identifico con Rafa Nadal. No da nada por perdido nunca y en mi deporte eso tiene también su proyección en lo que hacemos en el agua. Y luego tengo a Saul Craviotto. Hablo mucho con él. Me enseña a entender y a preparar las competiciones. Me identifico también con Saúl. En su trayectoria ha ayudado a muchos piragüistas. Y por supuesto a mi compañera Teresa Portela. Para ella serán sus séptimos juegos olímpicos. Es algo impresionante. Yo estoy a punto de ir a los primeros. Cuando entreno con ella, cuando estoy con mis compañeras también soy consciente de que estoy cumpliendo el sueño que tenía desde que empecé.

