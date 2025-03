Rocío Romero Badajoz Domingo, 9 de junio 2024 | Actualizado 10/06/2024 10:33h. Comenta Compartir

Ha vivido entre Madrid, Nueva York y París, pero sus raíces están en Jerez de los Caballeros. Es allí, el pueblo de su madre, donde tiene el punto de reunión familiar. Nacida en Badajoz en 1960 y licenciada en Derecho, entró en IBMcon 23 años. Allí fue creciendo hasta convertirse en vicepresidenta ejecutiva mundial de ventas digitales. Entre 2009 y 2013 fue directora general de INSA.Se prejubiló en 2015 y poco después se convirtió en consejera independiente de Amadeus yRenta4. Desde 2016 es presidenta de la FundaciónCaja Extremadura y ahora también preside la Asociación Española de Fundaciones.

–¿Qué supone el premio Extremeños de HOY para alguien que ha desarrollado la mayor parte de su vida laboral fuera de Extremadura?

–Es un reconocimiento por parte de Extremadura. He trabajado muchísimos años fuera, 32 años en IBM, de los que 15 he estado en la parte internacional (europea o mundial). Pero siempre he pensado en devolver a Extremadura esa experiencia y aprendizaje. He tenido varias oportunidades, desde IBM y como directora general de INSA, con el centro de Innovación Tecnológico de Cáceres, que tiene hoy empleados casi 500 desarrollares de software. También he colaborado con instituciones para ayudar al desarrollo de empresas en su fase de internacionalización o desarrollo. Y ahora, como presidenta de la Fundación Caja Extremadura, he podido desarrollar programas sociales, culturales y de emprendimiento para mejorar nuestra tierra.

–¿Cómo fue volver tras tantos años fuera?

–Mi vida siempre ha sido un viaje de ida y vuelta. Quiero aplicar todo lo que he aprendido a nivel internacional y tengo la suerte de hacerlo con la fundaciónCaja Extremadura. La internacionalización me ha permitido seguir aprendiendo y eso ha sido una riqueza tremenda.

–¿Qué oportunidades de futuro ve en Extremadura?

–Las energías renovables ya están encima de la mesa. Otro potencial es que tenemos grandes emprendedores. No tanto en el tamaño de las empresas, como en las ideas. En la Fundación revisamos cómo pueden crecer y desarrollar sus negocios. Siempre me sorprendo de forma grata de ver la cantidad de emprendedores e ideas que existen.

–¿Qué consejos da a los jóvenes que estén empezando?

–Animaría a los jóvenes a que tengan confianza, acepten retos y desarrollen oportunidades sin miedo. Que no se cuestionen si están preparados o no porque la formación también se aprende por experiencia.Y que piensen que el mundo que vivimos hoy es un continuo aprendizaje.

