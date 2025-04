«Trabajo día a día para llegar a la Selección Española absoluta»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:55 | Actualizado 08:39h. Comenta Compartir

Ana Franco de la Vega es de Cáceres, pero vive en la capital hispalense, donde compagina sus estudios, un doble grado de Economía y Derecho, y su pasión, el fútbol. Desde hace casi siete años forma parte del Sevilla FC Femenino de primera división. A sus 24 años, la niña que jugaba con el balón después de hacer los deberes cada tarde en la plazuela de su casa y en el recreo del colegio es ya uno de los nombres propios del fútbol femenino extremeño. Su sueño es ser convocada por la Selección Española absoluta.

–¿Cómo empezó en el mundo del fútbol?

–Es un poco anecdótico. Siempre me ha gustado jugar y lo practicaba en el recreo del colegio y en la plazoletilla de mi casa. Sin embargo, no estaba apuntada a ningún equipo. Un día, por sorpresa, mi madre me dijo que me iba a llevar a un sitio pero no me dijo dónde. Cuando llegamos era la pista de fútbol sala en la que jugaba el Arapiles, un equipo de Cáceres. Había un montón de niños y me apunté. He estado jugando con ellos hasta lo 14 años. En categoría benjamín y alevín era fútbol sala, en infantil pasábamos a fútbol 7 y en cadete a fútbol 11. Me quedé muy sorprendida con eso que hizo mi madre. Es cierto que ella y mi padre sabían que el fútbol era lo que más me gustaba, pero no salió de mí decirles que me apuntaran a un equipo. O quizás simplemente era demasiado pequeña.

–¿Y cómo fue eso de jugar en un equipo en el que era la única chica?

–Al principio era un poco raro, pero ya cuando jugaba en el colegio y con los vecinos había pocas niñas. Así que estaba acostumbrada. Es verdad que en los inicios tienes que demostrar cómo juegas y que se te da bien, pero luego ya confían en ti. Estoy muy agradecida a los compañeros que he tenido, al igual que el año que estuve jugando en el Cacereño masculino. Lo recuerdo como una etapa muy bonita. Cuando cumplí los 15, que ya puedes debutar en el nacional, me fui al Femenino Cáceres, que era el equipo más potente y el que había en mi ciudad. Toda mi infancia la recuerdo relacionada con niños.

–Compagina sus estudios con el fútbol. ¿Cómo se organiza?

–Me vine a Sevilla con el fin de tener una oportunidad en el fútbol. Además, en esa ciudad podía hacer el doble grado de Derecho y Economía. Cuando llegué, tuve como una especie de prueba. Le comentamos a Amparo Gutiérrez, directora de Fútbol Femenino del Sevilla FC, si me daba la posibilidad de ir unos días a entrenar y ver qué le parecía. A partir de ahí estuve en dinámica de primer equipo y filial. Empecé a jugar partidos y cada día fui un poco mejor. Hoy tengo la vida que desde pequeña deseé tener: cumplir el sueño de dedicarme al fútbol y vivir de ello. Llevo seis temporadas completas. Son 24 horas dedicadas al fútbol. Al principio entrenábamos por la tarde y tenía la posibilidad de ir por las mañanas a la universidad. Ahora los entrenamientos son por las mañana y tengo que ser un poco autodidacta hasta que es época de exámenes. Me queda un año para terminar la carrera, así que queda poco.

–¿Y se vive bien del fútbol femenino?

–Hay un poco de disparidad. Hay clubes que cuentan con su equipo masculino y eso les da cierto poder económico. Esos clubes siempre van a dar unas mejores condiciones que los que solo cuentan con una institución de fútbol femenino. Es verdad que nos gustaría que todo se equiparase, pero podemos vivir de ello y estamos bien.

–¿Pensó que algún día llegaría a jugar en primera división?

–Cuando eres pequeña ves los sueños muy lejanos y te dedicas a entrenar y a jugar día a día. Así que nunca pensé que fuera a llegar ese momento. Es verdad que cuando vine el primer día a Sevilla y pasé por el estadio, le dije a mi padre que ojalá algún día pudiera jugar ahí. Y al final lo tengo más cerca de lo que pensaba.

–¿Tiene algún referente en el mundo femenino?

–No tenemos muchos referentes femeninos y solemos fijarnos en los futbolistas, pero para mí el ejemplo son las jugadoras del Barcelona. Son las que más me gustan por lo mucho que han apostado por la sección femenina y todo lo que están consiguiendo. Hay varias que me gustan como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Al final, son gente que ha trabajado mucho para conseguir lo que tiene.

–Después de que la Selección Española de fútbol femenino se haya proclamado campeona del mundo, hay muchas niñas que están empezando a decir que también quieren ser futbolistas. ¿Cree que eso va a ir a más?

–Cada año va cambiando a nivel espectacular y ahora con la consecución del Mundial nos hemos puesto en el foco y esto no va a parar. Demostramos que las chicas pueden jugar al fútbol y vivir de ello.

Ampliar Ana Franco con un balón de fútbol y sonriendo tras ver cumplido su sueño de dedicarse profesionalmente a este deporte. HOY

–Aún así hay mucho camino por recorrer.

–Sí. Hay que seguir subiendo escalones para seguir mejorando lo que tenemos. Nunca es suficiente y al final lo que han hecho las jugadoras de la selección que han ganado el Mundial es abrir puertas para todo lo que viene, pero siempre se puede mejorar.

–También ha jugado con la Selección Española Sub-23. ¿Cómo recuerda el momento en el que fue seleccionada?

–Había terminado de comer y estaba descansando un poco en la habitación. Había dejado el móvil y cuando lo volví a coger, vi el mensaje. Eso fue increíble. Me emocioné, no me lo esperaba y fue como cumplir otro sueño más. Pensé que después de todo el sacrificio y el esfuerzo había llegado la recompensa. Así que me puse a llorar y al primero que llamé fue a mi padre. Él siempre ha estado conmigo en todo el tema del fútbol y esto también era su sueño.

–¿Se imagina jugando en la Selección Española absoluta?

–Para mí sería un sueño. Eso sería lo máximo que puedes cumplir a nivel personal. Tabajo día a día para conseguirlo y es un objetivo que tengo marcado. Ya ganar un Mundial sería maravilloso. Se ve lejano, pero tenemos a María Pérez, una compañera en nuestro equipo, que lo ha conseguido y viéndole a ella te das cuenta de que se puede. También me gustaría ganar una Champions y jugar en la liga inglesa, que me llama mucho la atención. Quizás en un futuro me gustaría intentarlo allí.

–¿Cree que muchas cosas deben cambiar, al igual que las jugadoras de la Selección Española?

–Sí, al final las condiciones en las que trabajes determinan mucho lo que se puede conseguir. Si apuestas por algo, puede dar sus frutos, y ellas lo han hecho, así que creo que se debería seguir incentivando la mejora del fútbol femenino.

–¿Hay machismo en el fútbol femenino?

–No sé si machismo, pero creo que hay situaciones que podrían mejorarse. Y eso no pasa en el fútbol solo, sino en la sociedad en general.

–Las jugadoras de la Selección han protagonizado momentos muy mediáticos. Ahora que el diario HOY cumple 90 años, ¿cómo se informa?

–Sigo bastantes periódicos en Twitter y el HOY es uno de ellos. Si quiero algo más específico ya voy directamente a la página web.

–¿Va a Extremadura a menudo?

–Tengo un fin de semana libre al mes y ese siempre me suelo escapar a Cáceres. Ese fin de semana no juego a fútbol, lo dedico a desconectar, descansar, recuperarme y sobre todo estar con mi familia, que la veo poco y es necesario.

–¿Cree que es más complicado destacar en el mundo del fútbol viniendo de una ciudad pequeña como Cáceres?

–Los sitios donde más destacas es en los clubes más importantes. En mi caso, al ser de una ciudad pequeña hay que moverse para destacar y es más difícil llegar.

–¿Qué le diría a las niñas que quieren jugar al fútbol?

–Lo que me ha llevado a estar donde estoy es el trabajo y la perseverancia. Los momentos malos los vas a tener y hay que seguir adelante. Quien trabaja tendrá siempre su recompensa.

Temas

90 aniversario de HOY