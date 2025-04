Del tipómetro al ordenador y de ahí al teléfono móvil

J. López-Lago Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:53 | Actualizado 08:48h. Comenta Compartir

Sacar a la calle un periódico tiene mucho que ver con un proyecto empresarial que ha menudo va de la mano de una intención ideológica, pero también con un grupo de gente con pulsión periodística, a veces literaria, que quiere contar historias. Lo que es innegable es que el plan requiere una apuesta por la tecnología disponible en cada momento para que ese producto caiga en las manos del lector en las mejores condiciones posible. El diario HOY siempre fue un adelantado en sus procesos de edición desde que en 1933 se instaló en su primera sede de la Plaza de Portugal, en Badajoz. Aquel inmueble fue adquirido por 50.000 pesetas y, tras una ligera reforma, la redacción y la administración se instalaron en la planta superior mientras que en la planta baja se montaron los talleres. Allí estaban la rotativa y las linotipias, dos máquinas que entonces eran vanguardistas y que empezaron posicionando como referencia en Extremadura a este diario impulsado por la Editorial Católica cuando el resto de la prensa aún tiraba sus ejemplares con las rotaplanas y sus grandes hojas que había que plegar.

Entonces la tipografía seguía siendo el sistema generalizado en la industria editorial. El método no se diferenciaba mucho del inventado por Gutemberg en el siglo XV. De la mano del HOY entraron por primera vez en Extremadura las linotipias, aparatos para la composición automatizada de textos de imprenta. Ya no sería necesario insertar manualmente uno a uno los caracteres que habían de imprimirse. La matriz o moldes de los tipos iban alineándose a medida que se pulsaban las teclas correspondientes hasta formar las palabras en una dimensión preestablecida. Una vez completa, las letras quedaban fundidas en plomo e invertidas en relieve.

Impulso tecnológico

La utilización de estas descomunales 'máquinas de escribir' aceleró el proceso de transcripción de textos. Tras componer las líneas había que insertar en el lugar correspondiente los fotograbados, planchas metálicas en las que, por procedimientos fotoquímicos, habían quedado impresas las imágenes invertidas mediante minúsculos puntos en relieve.

En esa época inicial el periódico estaba en manos de Editorial Católica, que fundó esta cabecera durante la II República, y por tanto contracorriente, para difundir los mensajes propios del humanismo cristiano. Editorial Católica encabezó durante un amplio período el sector de la prensa en España con títulos como Ya en Madrid, Ideal en Granada. La Verdad en Murcia, El ideal Gallego, en La Coruña, y HOY en Extremadura. Este último fue respaldado desde el principio por un nutrido grupo de extremeños notables y contó con la adhesión de amplias capas de la sociedad al tener el extremeñismo por bandera. Santiago Lozano fue el primer director, puesto que ostentó hasta 1935. Falleció en 1976 con 73 años. Hay que decir que durante la posguerra, en plena economía de guerra, HOY consiguió salir todos los días, aunque con menos páginas.

Para comprar la primera remesa de ordenadores en 1989 se vendió una parcela anexa

En total el Diario HOY ha cambiado diez veces el diseño de las tres letras de su cabecera desde 1933. La primera vez fue en 1945, luego en 1970, 1973, 1980, 1989, 1993, 2003, 2008 por su 75 aniversario, 2009 tras su decidido impulso a su versión digital y en este 2023 por el 90 aniversario que estamos celebrando ahora.

Alberto González Willemenot, padre del actual cronista oficial de Badajoz, fue una de las personas que diseñó una de aquellas cabeceras. Entró en la primera hornada de 1933 como dibujante cuando el fotógrafo era Pesini, pero técnicamente incorporar fotos era complicado al principio. Después fue al contrario y el dibujante cuyas ilustraciones de línea -más fáciles de reproducir que las de trama- completaban cuentos, noticias y reportajes tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y se convirtió el fotógrafo. Pero en 1973 su lápiz dejó de nuevo su impronta y suya es la original cabecera de 'hoy' que usando las tres minúsculas se podía leer igual del revés y del derecho con una tipografía inspirada en la del diario Ya', perteneciente a la misma editora.

Pero si hay una década que vivió profundas transformaciones, esa fue la de los setenta, en consonancia con los cambios que ya se avecinaban en el país. El diario HOY tampoco era ajeno a esas inercias y se notó en una redacción rejuvenecida y dinámica, pero también en las novedades aplicadas a la edición, un nuevo diseño y en un traslado de sede que simbolizaba una nueva época.

Ampliar

Nueva sede

Con la inauguración en noviembre de 1973 de las actuales instalaciones junto a la carretera de Madrid (desde 2011 denominada Avenida del Diario HOY) se puede decir que arranca la etapa moderna del periódico. De hecho, la cabecera vuelve a estrenar diseño.

Con la mudanza, la vieja rotativa casi es indultada y convertida en monumento, pero al final acabó en el desguace dando lugar a una nueva revolución tecnológica, la llegada del 'offset'. Está extendido que fueron otros medios de tirada nacional los que innovaron con esta tecnología basada en la impresión en frío, pero no fue así y varios historiadores han hecho constar que la era del 'offset' aplicada a la prensa la inauguró el HOY desde Extremadura, marcando así el rumbo de la prensa española. Veinte millones de pesetas constó la flamante rotativa Newsmaster capaz de lanzar 12.000 ejemplares de 48 páginas, ocho de ellas a todo color, cada hora. Así, en hora y media quedaba lista la tirada de 19.000 diarios de aquella época con una calidad de impresión nunca vista.

Estas novedades vinieron de la mano de otras, como la modernización en la composición de textos y reproducción de las fotografías, inversión que despidió a las ruidosas linotipias y permitió una mayor variedad de tipos y cuerpos a la hora de componer las páginas. El plomo pasó a mejor vida y era tal la dinámica de cambio en la que se vio envuelta la plantilla del HOY que el entonces director, Antonio González-Conejero, se animó a sustituir de nuevo la mancheta en un momento, a las puertas de la llegada de la democracia, en que organizó un concurso de diseño abierto a los lectores.

Gregorio González Perlado y Julián Leal fueron testigos de aquellos cambios. El primero llegó de Madrid en 1971 como estudiante en prácticas y el director lo contrató enseguida. «En 1973 cambiamos de sede y también de formato e impresión al pasar al 'offset'. Había que modificar muchas cosas y el director me pidió que pasara a la sección de 'Diseño y maquetación'. Me envió a un curso a la Universidad de Navarra y yo me fui unos meses antes al nuevo edificio a trabajar en el nuevo diseño. Entonces todo se hacía de modo muy rudimentario, con un papel y un lápiz y luego ese papel iba al taller, no había más. Luego había que vigilar era el montaje, así que la sección fue aumentando y llegaron Julián Leal y Berna Calle, así que empezamos a diseñar todo tipo de suplementos. La aceptación de todos aquellos cambios fue espléndida por parte del lector», relata desde Salamanca Gregorio González Perlado, que permaneció en HOY hasta 1984.

Muchos más años se quedó Julián Leal, que aún recuerda aquella época de cambios en la que aún se usaba el tipómetro (regla usada en las redacciones) antes de que la informática irrumpiera).

Según explica Leal, que empezó en la sección de Diagramación y Diseño y acabó como reportero, con cada cambio de diseño o lanzamiento de un suplemento había que hacer una campaña publicitaria previa. Él se encargó de varias de ellas.

«En todas ellas quise destacar la idea de HOY como firme defensor de Extremadura y de sus intereses, comprometido con su gente y luchador por su progreso. La más antigua data de 1977 y lanza el mensaje de romper la imagen de nuestra comunidad, alejarla del tópico. Las otras corresponden a una campaña promocional del 50 aniversario en las que quise resaltar el hecho de que HOY ha sido testigo y comunicador de los grandes hechos históricos, el fin de la Guerra Civil, el descubrimiento de la penicilina, el lanzamiento de la Bomba H. En los textos intento afianzar e ideario del periódico. De esta campaña quedaron dos anuncios sin aparecer, uno se refería a la concesión del premio Nadal a Carmen Laforet, la primera mujer en conseguir ese premio literario y otro a la irrupción de Los Beatles en el panorama musical que revolucionó todo», recuerda Leal, que más tarde, en 1983, se encargó de otros dos reclamos destinados a anunciar el cambio de diseño de HOY que, aparte de modificar la mancheta adoptó temporalmente la trama de seis columnas en unas páginas que hoy, prácticamente en toda la prensa del país, tienen cinco.

El siguiente punto y aparte en HOY fue la llegada de un nuevo propietario. En 1985 se constituyó una sociedad por el El Correo Español (de Bilbao), y Diario Vasco (de San Sebastián) bajo el nombre de Corporación de Medios de Comunicación S.A. Años después Comecosa empezaría a comprar cabeceras regionales (Ideal, La Verdad, Sur, Diario Montañés, El Comercio, Norte de Castilla, Las Provincias…) formando el grupo de comunicación más sólido de España, germen del actual grupo Vocento.

Corporación de Medios

La empresa editora de HOY se toma la denominación de Corporacion de Medios de Extremadura S.A. Aquel cambio de titularidad trajo lógicamente reformas en el plano tecnológico. La de 1973 afectó sobre todo a los talleres, pero la de 1990 entró de lleno en la redacción. Las máquinas de escribir tenían los días contados. Había llegado la época de los ordenadores. HOY siempre fue atrevido e instaló lo más puntero que había en aquellos años, los Apple-Macintosh, aunque para costear aquella inversión hubiera que vender una parcela anexa. Aquellos primeros ordenadores se instalaron en abril de 1989. Como detalló el propio Julián Leal cuando puso en pie la historia del diario con objeto del 75 aniversario, fueron 42 unidades que acumulaban en red un total de 1.000 megabytes. De nuevo el resto de la prensa española siguió la estela de este diario extremeño.

El cambio para un redactor era brutal. Leal, que fue diagramador, lo recuerda perfectamente: «En los inicios, el periodista escribía la información sobre una plantilla prediseñada que debía ser encajada en la página por los diagramadores. En una segunda fase, ya con unos equipos más modernos y con plantillas más amplias, el redactor escribía sobre una maqueta de página con la apariencia que ha de tener en la realidad». Las plantillas de los talleres empezaron a reducirse. Solo era cuestión de tiempo que prácticamente todas las fases de un periódicos se ejecutasen desde la redacción.

Mientras tanto, era inevitable jubilar la que ya era la vieja máquina que dio la bienvenida al 'offset' y casi dos décadas después, en 1994, aquella Newsmaster fue reemplazada por otra rotativa más veloz y potente, más eficaz a fin de cuentas cuando la tirada media diaria ya iba por los 33.000 ejemplares. 300 millones de pesetas costó La Plamag Rondoset Petit Ro 96/2, de fabricación alemana y una dimensión de 30 metros de longitud y tres metros de altura. Hasta hace poco más de una década aún se podía ver desde la redacción a través de una cristalera, siendo durante varios años el HOY el único diario del país que imprimía sus ejemplares en el mismo lugar donde estaba la redacción, lo que permitía una doble ventaja: retrasar la hora de cierre y anticipar su distribución a los hogares de los suscriptores y los kioscos. El HOY se imprime actualmente en Madrid. Cuando desmontaron aquella última rotativa sus piezas volaron a Argentina para que tuviera una segunda vida y es posible que aún siga activa.

Ampliar Redacción en 1999 cuando se trabajaba ya con ordenadores Macintosh. HOY

Salto a la web

Y llegó Internet. El periodista placentino José Orantos empezó a encargarse del archivo con medios informáticos y a él le correspondió atender también la primera versión de HOY en Internet en 1998, año en el que también se creó la sección de Infografía, atendida en este caso por un periodista llegado de Cantabria, Alberto García de Frutos, para completar con gráficos, mapas y demás elementos visuales las informaciones más relevantes de la semana.

Hoy día los perfiles profesionales han variado y son cada vez más versátiles dentro de una redacción donde a menudo se editan vídeos, se añaden audios a informaciones, se elaboran historias visuales y los textos están enlazados unos con otros para contextualizar cada noticia al instante.

La transición hacia Internet ha obligado a reforzar la edición digital y los hábitos de consumo a través del teléfono móvil obligan a reconfigurar los horarios hasta prácticamente ignorar el concepto clásico de 'hora de cierre' para ponerse al servicio de los lectores actualizando información prácticamente cada hora del día.

Comenta Reporta un error