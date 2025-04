El tenor de la Policía Nacional

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Domingo, 30 de enero 2022, 07:58 | Actualizado 11:38h. Comenta Compartir

Sus vídeos en Youtube tienen millones de visitas. Pocos policías han alcanzado tanta notoriedad vestidos de uniforme. Pero lo que aparece en esas grabaciones no es la intervención en la que Juan Ledesma se jugó la vida para detener a un peligroso narcotraficante sino algunas de las actuaciones en las que ha participado como tenor.

La más reciente tuvo como escenario la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura el pasado 11 de enero. Ese día tomaba posesión el nuevo jefe superior de la Policía en la región, Alfredo Garrido. Asistían importantes mandos policiales, entre ellos el director general de la Policía, Francisco Pardo, que con su presencia quiso dar dignidad a un acto que concluyó con la interpretación del Himno de la Policía.

En foros similares esa emotiva canción sólo se escucha a través de la megafonía. Pero en Badajoz se quiso contar con la voz limpia e imponente de Juan Ledesma (Badajoz, 1988), un policía nacional que actuó por primera vez vestido de uniforme en el entierro de un compañero.

«Para mí fue la canción más amarga que he cantado nunca. Blas Gómez estaba en mi brigada cuando murió acuchillado por un delincuente en Valencia. Su familia me pidió que durante el funeral cantase un Ave María o lo que considerase conveniente, y yo decidí interpretar 'La muerte no es el final'».

Esa marcha con letra en homenaje a los caídos resuena con frecuencia en los cuarteles militares, en las comandancias de la Guardia Civil y en los actos solemnes de la Policía. Pero en aquella ocasión se escuchó en la Catedral de Valencia, en un multitudinario oficio presidido por el arzobispo. «Blas tenía dos hijos y murió cuando intentaba identificar a un hombre en el barrio de Russafa, donde se había encontrado una bolsa plástico con restos humanos.

Hasta ese día, en la Jefatura Superior de Policía de Valencia pocos sabían que Juan Ledesma posee un rango de voz diferente. En realidad, no hacía demasiado tiempo que este policía nacido en la calle Macón de Badajoz, en la popular barriada de San Roque, había descubierto que su manera de cantar gustaba.

Aunque tampoco era algo nuevo, su afición por la música le venía de lejos. Con apenas siete años ingresó como tambor en la Agrupación Musical del Maestro Gabi, una de las formaciones con más tradición en la Semana Santa de Badajoz. Tres años después inició los estudios de trompeta en la Escuela de Música de Badajoz, donde se formó también en percusión.

En la banda estuvo hasta los 18 años, pero después de concluir el Bachillerato en las Escuelas Virgen de Guadalupe preparó las oposiciones de la Policía Nacional. Aprobó a la primera y tuvo la fortuna de que el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reuniera con los nuevos agentes justo el día que Ledesma cumplía años. «Me dijo que yo era el agente más joven que había ingresado, fue un día muy emocionante».

En esos tiempos también fue trompetista solista en la Orquesta Sinfónica Luso-Española, con la que actuó en Marruecos, Portugal, Francia y Holanda. Pero su afición musical no tenía freno y con 20 años inició su formación vocal decantándose por el género lírico. Para probarse se inscribió en el Festival de la Canción de Extremadura, donde obtuvo el primer premio.

A los 25 se integró en el grupo In Vivo Lyric Pop, formado por tres tenores y un barítono con los que lanzó al mercado 'Ganador' y 'Gran amore', dos discos en los que recogían las canciones que llevaron de gira por distintos escenarios de España.

Juan Ledesma ya era policía nacional, pero apostó por la discreción y en su entorno laboral eran pocos los que conocían sus cualidades vocales. Todo cambió cuando puso voz a 'La muerte no es el final' en la Catedral de Valencia. A partir de ese momento comenzaron a invitarlo a algunos actos oficiales y con el paso de los años se ha convertido en la voz tenor de la Policía Nacional.

Una de sus interpretaciones más exitosas tuvo lugar en Barcelona, donde fue aplaudido por un auditorio de 5.000 personas. También ha actuado en Alicante, Madrid y varias veces en Badajoz, donde se le recuerda por cantar ante el Cristo del Descendimiento su 'Oración de un policía nacional', a la que el propio Ledesma puso letra utilizando como base musical 'Mi amargura', una marcha procesional.

Sus constantes apariciones públicas han hecho que se le conozca como policía y tenor, una doble condición de la que presume por igual. «Me gusta cantar porque de ese modo se da a conocer una faceta distinta de los agentes. Los policías nacionales somos personas cercanas al servicio del ciudadano. Realmente la mayor parte de nuestros servicios son humanitarios y esta condición de tenor humaniza aún más nuestra profesión».

En sus actuaciones ha compartido escenario con artistas de la talla de Ainhoa Arteta, Nuria Fergó y Andy&Lucas

Eso no le hace olvidar que su misión es estar al servicio de la sociedad allá donde se precise, tal y como ocurrió durante una persecución en la que después de intercambiar disparos con un narcotraficante que trataba de huir en una furgoneta evitó ser arrollado y se agarró con fuerza al volante manteniendo todo su cuerpo fuera hasta conseguir que detuviese la marcha.

Desde la Jefatura de Policía de Valencia, donde trabaja, dice que su ilusión ahora es participar junto a la Banda Municipal de Música de Badajoz en un concierto por el 25 aniversario de la riada. «Recuerdo el día que mis padres me levantaron de madrugada y tuve que vestirme a la carrera porque el agua se aproximaba. Yo tenía 9 años y me gustaría contribuir de algún modo a recordar a las vecinos que perdieron la vida con un concierto benéfico que ya estamos preparando».

Ese día no estarán Luis Cobos, Ainhoa Arteta, Andy&Lucas, Juan Valderrama o Nuria Fergó, con quienes ha compartido escenario. Pero no los echará de menos porque en el auditorio estarán muchas de las personas que le contagiaron el amor a la Policía y la música, sus dos grandes pasiones.

