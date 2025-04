«Mi sueño es ser la primera persona con Síndrome de Down con una medalla en unos Juegos Paralímpicos»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:55 | Actualizado 08:38h. Comenta Compartir

Guillermo Gracia Núñez (2004, Cáceres) empezó a nadar antes de dar sus primeros pasos. Hoy, a sus 19 años, ha sido campeón del mundo en dos ocasiones. Becado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, ha ganado varios campeonatos de España, Europa y el mundo. Su palmarés es kilométrico, pero para hacerse una idea de sus logros, basta con nombrar algunas de sus hazañas en la temporada 2022-2023, que ha asistido al campeonato del mundo en Vichy (Francia). Allí se hizo con diez medallas, cinco de ellas de oro.

Desde pequeño, su día a día, acompañado siempre por su familia, ha sido una constante de superación y eso lo ha sabido llevar a las piscinas. Allí está viendo el fruto de sus esfuerzos, pero detrás de cada título hay muchas horas de trabajo. «Donde se ganan las medallas es en los entrenamientos», dice en conversación con HOY con motivo del 90 aniversario de este diario. En sus páginas ha sido protagonista en varias ocasiones y eso le hace sentirse orgulloso.

–¿Cuándo empezó a nadar?

–Primero empecé con estimulación en terapia cuando tenía tres meses. Con tres años ya pasaba mucho tiempo en la piscina y con 13 empecé a competir.

–¿Cómo es su día a día?

–Cuando me levanto, primero desayuno y luego voy al instituto porque estoy haciendo un grado medio de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. Aprendo barranquismo o socorrismo, por ejemplo. También tengo bicicleta o caballo. Cuando acabo a las dos y media voy a casa, como, me echo una cabezada y ya me activo para no estar todo el rato con le móvil. Hago deporte y entreno de lunes a sábado. Solo descanso el domingo. Hay días que entreno por las mañanas y las tardes. Son unas 25 horas a la semana.

–¿Cuántos campeonatos ha ganado?

–Muchos. No llevo la cuenta. Con 13 años fui campeón de España, con 14 de Eruropa y con 15 del mundo.

–¿No cabrán ya tantas medallas y copas en su habitación?

–No me caben. No están todas puestas. Cada vez que voy a un campeonato me llevo medalla en casi todo.

–¿Qué es lo que mejor se le da?

–Los 200 estilos y cien braza. Son las dos pruebas en las que tengo el récord del mundo.

–¿Cuál es el campeonato que recuerda con más ilusión?

–El de Vichy, que fue el último campeonato del mundo en Francia. Las pruebas de cien metros braza y de 50 libre fueron muy emocionantes. En la primera veía que no iba a ganar, pero apreté en los últimos cinco metros y gané. En la segunda bajé de 30 segundos, que era mi marca personal. Me superé a mí mismo y eso me hace sentir muy alegre.

–¿Qué siente cuando gana un campeonato?

–Muy pongo muy contento escuchando mi himno. Todo se puede conseguir con esfuerzo y sacrificio. Las medallas se ganan en los entrenamientos y en los campeonatos se recogen.

–¿Y cuando vuelve a casa y le reciben como un campeón?

–Me siento impactado. La primera vez que me recibieron mis compañeros del colegio Las Carmelitas cuando gané un campeonato no sabía nada. Me hicieron un pasillo y me aplaudieron mucho. En el club los delfines, donde nado ahora, todos estaban escondidos y salieron. Así que fue muy bonito.

–Eso ha hecho que salga en varias ocasiones como protagonista de noticias en el Diario HOY. ¿Le gusta salir en este periódico?

–Sí, para mí es un orgullo.

–Gracias a la competición ha conocido numerosas lugares del mundo. ¿Cuál recuerda con especial ilusión?

–He estado en Australia, Francia, Polonia y muchos sitios de España.

–También habrá conocido a muchos famosos.

–He conocido al rey Felipe, a Florentino Pérez, al jugador de Baloncesto José Manuel Calderón, al cantante Abraham Mateo y, de nadadores, a Richard Oribe y Teresa Perales.

–¿Qué es lo más complicado de la competición?

–Algunas veces la alimentación. Si como mucho pan, malo.

–¿Qué objetivos se marca para los próximos meses?

–Mi objetivo de la nueva temporada es el campeonato de España, que es en Torrevieja, el Europeo del año que viene y luego dentro de dos años el Mundial.

–¿Juegos Olímpicos no hay en su categoría, no?

–Estamos luchando para que la categoría S15, la de Síndrome de Down, sea incluida en los Juegos Paralímpicos. Los de París son pronto y será imposible llegar. Los próximos son en 2028 y serán en Los Ángeles. Espero que lo hayamos conseguido. Mi sueño es nadar en unos Juegos Paralímpicos, ser la primera persona con Síndrome de Down con una medalla Paralímpica.

–¿Qué quiere ser en un futuro?

–Entrenador en el club Los Delfines y para eso tengo que formarme bien.

–¿Aparte de la natación, qué otras aficiones tiene?

–Me gusta el baloncesto y el fútbol. También estoy en unos campamentos inclusivos de baloncesto que ha realizado la asociación Síndrome de Down de Cáceres. Tienen un equipo en el colegio Sagrado Corazón y lo forman personas con y sin discapacidad.

–También tiene otros reconocimientos más allá del ámbito deportivo, como la Tenca de Oro de la provincia de Cáceres. ¿Qué siente cuando premian su trabajo?

–Me siento alegre, contento y orgulloso. Yo siempre voy con mi bandera extremeña donde puedo.

–¿Qué recomendación haría a jóvenes en su misma situación que no saben si empezar a hacer deporte o no?

–Les diría que hagan deporte para que estén sanos y fuertes y que todo es posible. Necesito rivales que me aprieten para que sea emocionante, así que estaría bien que se animasen. Necesitamos más nadadores para que podamos participar en las competiciones de relevos con la Selección Extremeña. En natación había un equipo, pero tras la pandemia del covid se ha disuelto.

