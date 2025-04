8 de septiembre, Día de Extremadura, la primera decisión de Ibarra

José M. Martín Badajoz Jueves, 7 de septiembre 2023 | Actualizado 08/09/2023 08:00h. Comenta Compartir

La propuesta no llegó a debatirse en la comisión. «Todavía estábamos con el tema del escudo y no habíamos llegado al punto reservado para el Día de Extremadura cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo que el 8 de septiembre», recuerda Antonio Sánchez Buenadicha, diputado entonces de Extremadura Unida en la primera legislatura de la Asamblea y miembro de la comisión designada para la elección de los símbolos de la recién creada comunidad autónoma.

Once personas fueron las designadas para esa función a mediados de mayo del año 1984. Su tarea era proponer un himno, un escudo y un día conmemorativo. En ese grupo estaban representadas las cuatro formaciones políticas con diputados en la Asamblea tras las primeras elecciones autonómicas, las de 1983. Así, el PSOE –como partido con mayoría absoluta en la cámara– contaba con seis miembros, Alianza Popular (AP) tenía tres integrantes y Extremadura Unida (EU) y el Partido Comunista (PCE), uno cada formación.

En varias ocasiones, el propio expresidente autonómico ha reconocido que el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, fue una propuesta suya. «Pensé que había que intentar buscar una fecha que uniera a todos los extremeños», asegura Rodríguez Ibarra a este diario.

La mayoría socialista en la comisión hizo que la opinión del entonces presidente de la Junta resultase devisiva. «Era la misma opción defendida desde el primer momento por Alianza Popular», precisa Sánchez Buenadicha.

Una fecha a la que, en principio, se oponían el resto de miembros de la comisión –incluidos los del PSOE– que consideraban necesario separar la fiesta religiosa de la celebración política. «PSOE y PCE querían huir de la significación religiosa y buscaban una alternativa laica», expone en su calidad de historiador Víctor Casco, también exdiputado de Izquierda Unida.

«Había una especie de preacuerdo entre los miembros de la comisión para elegir el 21 de mayo, día de la primera constitución de la Asamblea de Extremadura, pero yo veía más representativo de la región el 8 de septiembre», rememora Rodríguez Ibarra, que niega presiones de la Iglesia al expresar su opinión.

Procesión de la Virgen el 8 de septiembre. HOY

Sánchez Buenadicha confirma esa afirmación del expresidente. «No me parece que Ibarra tomara esa decisión por presiones de la Iglesia y quizá sí era la opción mayoritaria entre los extremeños;es posible que si hubiera habido una votación popular habría salido el 8 de septiembre; pero a día de hoy sigo creyendo que es un problema unir lo político y lo religioso», agrega el exdiputado, que estuvo en Guadalupe el 8 de septiembre de 1985, junto con otros 30.000 extremeños, en la celebración del primer Día de Extremadura.

Otras opciones

En 1984, desde otros sectores políticos se habían lanzado más posibilidades como el 14 de agosto, jornada de la 'matanza de Badajoz' durante la Guerra Civil. «Lo propuso la AgrupaciónComunista, pero tuvo un rechazo inmediato de Rodríguez Ibarra con el argumento de que no éramos catalanes para conmemorar derrotas», sostiene Casco.

Sin embargo, esa fecha no llegó a la comisión. Ni esa ni ninguna. «No hubo tiempo al debate», insiste Sánchez Buenadicha, que añade que la realidad es que no había una alternativa clara al 8 de septiembre. «En parte porque no había ninguna fecha histórica que nos uniera a todos y en parte porque no habíamos tenido tiempo; yo estuve indagando por mi cuenta en busca de algún día significativo, pero creo que la mejor opción (fuera del 8 de septiembre) era la del 21 de mayo», afirma el representante de Extremadura Unida en ese cónclave.

Su partido terminó sumándose a la opción del 8 de septiembre. Los integrantes del PSOE también viraron en la dirección que marcó su secretario general y Alianza Popular mantuvo su apoyo inicial. Solo el PCE se opuso y no hubo unanimidad en la votación. «Desde el Partido Comunista dijeron que se me había aparecido la Virgen de Guadalupe, pero la que se me apareció fue la Virgen de Covadonga –ironiza Rodríguez Ibarra–; nunca he visto críticas en Asturias porque el día de la comunidad coincida con el día de la patrona».

Más allá de la disparidad de opiniones, Sánchez Buenadicha considera ejemplar el trabajo realizado por la comisión, que se prolongó durante casi un año, hasta mediados de 1985.

«Hubo mucha implicación y buen tono en los debates porque había buenas personas. Se lograron consensos, excepto en el caso del día de Extremadura, claro;por eso se pidió separar las votaciones en la Asamblea, pero no se aceptó», ahonda. Así, himno, escudo y Día de Extremadura fueron aprobados al mismo tiempo en la cámara extremeña y ratificados por ley el 3 de junio de 1985.

Miembros de la comisión Antonio Vélez Sánchez Presidente y miembro del Grupo Parlamentario Socialista

Luciano Pérez de Acevedo y Amo Vicepresidente y del Grupo Parlamentario Popular

Francisco Macías Martín Secretario y del PSOE

José Benítez Donoso Lozano. Grupo Comunista

Fernando Hernández Gil Mancha Alianza Popular

María Jesús López Herrero PSOE

César MartínClemente PSOE

Matías Martínez Pereda Rodríguez PSOE

Juan José Pérez Regadera Alianza Popular

Julio Antonio Sánchez Buenadicha Grupo Parlamentario Extremadura Unida

Manuel Vargas Bermejo PSOE

Más recientemente, desde los movimientos de izquierda de la región se ha reavivado el debate al reivindicar como mejor opción para el Día de Extremadura el 25 de marzo, fecha de la revuelta campesina del año 1936, cuando trabajadores del campo extremeño ocuparon tierras de grandes latifundios. «En la comisión nunca salió esa fecha y yo tampoco escuché esa posibilidad en aquellos años», declara Sánchez Buenadicha.

Ahora, casi cuatro décadas después, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta hasta el año 2007, sigue mostrándose satisfecho con la elección tomada: «Creo que se acertó con la decisión de nombrar el 8 de septiembre como día de Extremadura». Fue, en realidad, su primera decisión.

