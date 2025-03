Salvar vidas contrarreloj como profesión

J. López-Lago y María Díaz Badajoz Viernes, 23 de febrero 2024 | Actualizado 05/11/2024 11:25h. Comenta Compartir

«¡Salida!. Dime. Espronceda , número cuatro, casa baja. ¿Qué pasa ahí? Hablamos de un cardiópata, varón, 55 años, dolor torácico de una hora de evolución y radiado en espalda. Ha tomado cafinitrina y no cede. ¡Vale, perfecto, vamos para allá!»

Inicios del 112

El antecedente del actual servicio 112 en Extremadura fue la primera Unidad de Emergencia Medicalizada (UME), que se creó el 1 de marzo de 1999 y se ubicó en Badajoz.

En aquella primera base la plantilla fue de once médicos, cinco enfermeros y seis técnicos de emergencias sanitarias (conductores con formación específica).

Su sede estaba en el antiguo Hospital Provincial, que aún prestaba servicios sanitarios. Allí permanecieron hasta 2007 cuando este edificio terminó de ser desmantelado. Hoy su base de operaciones está en un sótano junto al Materno Infantil de Badajoz. Seis integrantes de aquel primer equipo aún permanecen en activo 25 años después.

La principal aportación es que antes de 1999 las ambulancias no tenían soporte vital avanzado. Hoy esas Unidades Medicalizadas Avanzadas (UME) permiten estabilizar al paciente de camino a un centro hospitalario.

Los médicos de emergencias resumen este cambio en que en Extremadura, hace ya 25 años, es posible llevar muchos de los recursos de un hospital hasta cualquier lugar, un paso adelante que ya ha salvado muchas vidas.

Cada plantilla consta de médico cuya formación es la de Médico de Familia, enfermero y técnico de emergencias sanitarias que conduce la ambulancia. Todos están formados específicamente como personal de emergencias.

Cada vez más bases 112

En el año 1999 terminaron abriendo tres bases. En la actualidad hay 16 bases del 112 con Unidad de Emergencias Medicalizada (UME) operativa en Extremadura.

Ubicación bases 112 La primera Unidad de Emergencia Medicalizada (UME) se creó en Badajoz el 1 de marzo de 1999. Era la época de Insalud. En junio de ese mismo año, 1999, se creó la de Cáceres y unos meses después la de Mérida. Las siguientes son Don Benito y Plasencia, que se crean a la vez. También a la vez, aparecen las bases de Navalmoral de la Mata y Coria, seguidas de una en Zafra. En 2002 se crea el Servicio Extremeño de Salud, y con él las UME de Azuaga, Cabeza del Buey, Cañamero, Jaraíz de la Vera, Caminomorisco, Jerez de los Caballeros, San Vicente de Alcántara y Herrera del Duque. Las Bases de helicóptero están en Don Benito y Cáceres. AUX STEP FOR JS

Cada UME tiene una plantilla de 5 médicos (más los enfermeros y el técnico de emergencias sanitarias que conduce la ambulancia). La de Badajoz son 6 médicos; y las de Don Benito y Cáceres tienen 8 médicos al haber helicóptero.

Solo Badajoz tiene una segunda ambulancia medicalizada con soporte vital avanzado que funciona de lunes a viernes desde las 8 a las 15 h. Montijo también dispone de una ambulancia con este mismo horario.

La disposición de las bases tiene que ver con isocronas de 30 minutos, esto es, poder atender una emergencia nunca más tarde de los 30 minutos.

Uno-Uno-Dos mejor que 112

Hasta 1997 en España se usaba el 061, número telefónico que todavía está operativo, pero solo para atención sanitaria. Cuando se abrió el primer Servicio de Emergencias extremeño en 1999 había que llamar al 061.

El número 112 se fue introduciendo en las comunidades autónomas poco a poco y la diferencia es que abarca emergencias de todo tipo, no solo sanitarias.

El 112 es hoy el teléfono único de emergencia para toda la Unión Europea, que ya lo había aprobado en 1992. Se puede comunicar cualquier emergencia, ya sean del ámbito de auxilio y rescate, sanitario, de tráfico y seguridad.

Tiene como ventajas la gratuidad y facilidad de localización de las llamadas, además de poder usarse en muchas zonas sin cobertura. Sin embargo, es preferible denominar a este número de emergencias europeo como 1-1-2 («uno-uno-Dos») para facilitar su retención mnemotécnica, especialmente en niños pequeños que no dominan las centenas.

La central que recibe y criba las llamadas se denomina Sala de Operaciones y está en Mérida. En el año 2022 entraron 1.876 llamadas diarias de media y en 2023 la cifra subió a 1.992. El pico máximo se alcanzó en 2006 con 3.021 llamadas diarias de media.

En marzo de 2020, cuando empezó la pandemia de coronavirus se reforzó la plantilla, pasando de uno a catorce enfermeros/operadores para valorar el aluvión inicial de llamadas.

¿Qué hay que decir cuando se llama al 112?

Al llamar, es muy importante mantener la calma e indicar: 1 Lugar del incidente. 2 Describir lo ocurrido. 3 Número de afectados. 4 Teléfono de contacto, por si se perdiera la comunicación.

Ampliar Sala de operaciones de Mérida en funcionamiento HOY

Setenta llamadas cada hora

La mayoría de asistencias son en domicilios, mayormente por parada cardíaca, que suelen ser el 30% de las salidas en una base como la de Badajoz. Ese tipo de salidas son cinco veces más numerosas que las que realizan para atender accidentes de tráfico, los cuales empezaron a descender en 2006 desde la entrada en vigor del carné por puntos en toda España.

El año pasado, según el último informe que fue presentado la semana pasada por su actual directora, María de la Soledad Ponce, el 112 registró una media de 288 incidentes diarios y atendió 727.393 llamadas, un 6,2% más que el año anterior, situándose la media en más de 70 llamadas a la hora.

Y aunque no sean mayoría, los desplazamientos a siniestros en carretera es de lo que más visibilidad le da a este servicio. En el año 2022 fueron atendidos 4.756 accidentes de tráfico. Llama la atención que en la provincia de Badajoz casi la mitad (45%) fueron urbanos, en Cáceres un tercio (33%). En 2023 la cifra fue muy similar, de 4.476 accidentes de tráfico en toda la región, lo que constituye un descenso del 5% respecto a 2022.

Diez años antes la cifra de accidentes era levemente inferior (4.207), pero la proporción de intervenciones urbanas fue en cambio mucho mayor, del 51% en Badajoz y del 36% en Cáceres.

En cuanto a gravedad, los accidentes de tráfico leves han aumentado gracias a los dispositivos de seguridad de los vehículos.

Por bases, la que tiene más actividad es Badajoz, con 1.476 activaciones de su ambulancia de guardia 24 horas más 842 activaciones de su UME activa de lunes a viernes por la mañana en todo 2023. La base con menos activaciones fue Herrera del Duque, con 209 activaciones ese año. En el siguiente mapa se reflejan estos datos:

Los dos helicópteros fueron activados 592 veces en total (288 el de Don Benito y 304 el de Malpartida de Cáceres).

Sábado, agosto y por la mañana

Los meses con más llamadas son agosto, se suele deber a los incendios, y diciembre. El que menos es febrero. El día de la semana con mayor actividad es el sábado seguido del domingo. La franja horaria más activa es entre las 9h y las 12 h.

Llama la atención la gran cantidad de llamadas falsas durante los primeros años. Eran denominadas llamadas 'huecas' pues nadie hablaba al otro lado, o bromas. Llegaron a representar más del 90% en 2005. Hoy rondan todavía el 20%.

Testimonio «Seguimos viendo morir a mucha gente, pero al acabar tienes que desconectar» Juan Antonio Cordero

Juan Antonio Cordero, de 56 años, estudió Medicina en la Universidad de Extremadura e hizo el MIR de Medicina de Familia. Formó parte de la primera base creada en Badajoz en 1999 y en la actualidad sigue siendo uno de los médicos de este equipo que ve de media al mes unos 250 pacientes, el más activo con diferencia en Extremadura.

También imparte la asignatura de Urgencias, Emergencias y Toxicología a alumnos de quinto de Medicina y sexto de Medicina. «Lo que más les impacta es que aquí vas a casa del paciente y eso es muy distinto del paciente que va a la consulta. Pero si hay algo que no se imaginan es que en Badajoz haya algunas zonas tan marginales» Y es que, aunque la gente pueda pensar que sobre todo van a accidentes de tráfico, las atenciones en domicilios ocupan la mayoría de sus salidas.

¿Qué ha cambiado en estos 25 años? Cordero cita el aumento de suicidios, también de atropellos urbanos y que los accidentes de tráfico van descendiendo y son menos graves. «Pero en general seguimos viendo morir a mucha gente, algunos de forma esperada y otros de manera traumática. Nunca te puedes dejar de emocionar, pero al acabar cada actuación tienes que desconectar, aunque hay casos que no puedes olvidar, que es cuando hay niños de por medio, pero es que nos dedicamos a una parte de la medicina que es muy violenta, pero por otro lado también muy especial porque salvas vidas. Incluso también hemos asistido nacimientos».

Su compañero, el doctor Jesús Arroyo, resume la filosofía de este servicio así: «esto no va de llevar al paciente al hospital cuanto antes, que también, sino de acercar cuanto antes los medios hospitalarios al paciente. Por eso llevamos un aparataje y una medicación que cuando empezamos solo existían en un hospital, como monitor desfibrilador, respirador, bomba de perfusión para administrar medicamentos y sistemas para tomarle constantes a los pacientes.

Sin embargo, muestra emocionado una foto enmarcada que le llegó por parte de un paciente al que le salvó la vida para explicar que al final compensan algunos sinsabores. «Gracias por hacer esto posible» dice la imagen de un padre con sus dos hijas que un día estaba haciendo deporte, cuando su mujer esperaba el nacimiento de la segunda, entró en parada respiratoria y él y su equipo lo estabilizaron. «Cuando te lo agradecen así se te ponen los pelos de punta y sabes que lo que estás haciendo merece la pena».

La enfermeras Antonia Escobar y Antonia Recio también estaban en aquel primer equipo de 1999 junto a Marcos Tena, técnico de emergencias sanitarias conductor. «Ya tenía una plaza fija en la UCI de Don Benito, vine de manera temporal a Badajoz, me apunté al curso cuando se empezó a mover lo de las emergencias y me quedé. Ahora he visto que es un trabajo muy distinto. Se trabaja por protocolo, pero sobre todo es un trabajo muy emocionante. Lo único que ha cambiado es que el aparataje es más preciso, pero el objetivo es idéntico, preservar la vida del paciente», cuenta Escobar. Su compañera Antonia Recio tenía una interinidad en Llerena y también hizo un curso para la unidad de emergencias que se estaba creando, lo cual le servía para venir a Badajoz, donde lo más parecido que había era Cruz Rojas. En aquellos cursos aprendes a trabajar de manera distinta. Yo venía de trabajar en un hospital y había que aprender a trabajar en la calle. Esto no es como tenerlo en planta. Todo lo tienes que tener muy claro porque la vida del paciente depende de minutos».

El transporte de todo este equipo en una situaciones a menudo extremas no es cosa menor.

Tanto hace 25 años como en la actualidad al volante de estas ambulancias ha estado Marcos Tena. Además de una formación específica para desenvolverse en situaciones de emergencia, tiene en cuenta los itinerarios a seguir camino del hospital. Si el paciente tiene un traumatismo evita las bandas reductoras de velocidad y en las glorietas tiene en cuenta la fuerza centrípeta porque detrás de él pueden estar llevando a cabo una operación delicada. «No es cuestión de ir más rápido sino de adaptarse a las circunstancias», explica.