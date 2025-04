«Hay que romper estereotipos en la ciencia e incrementar el porcentaje de mujeres»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:54 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

Susana Infante González trabaja con los pies en la tierra, pero con un ojo puesto en el espacio. Suele coordinar a equipos de personas que se encargan de innovar para conocer qué hay en el universo. Ella es ingeniera industrial nacida en Palencia, pero toda su infancia hasta los 23 años los pasó en Badajoz. Se considera extremeña y ama su tierra. Estudió en el colegio Puertapalma de Badajoz y en la Universidad de Extremadura. Su último año de carrera lo cursó en Roma gracias a una beca Erasmus y allí empezó en el sector espacial. Fue en 2009 cuando regresó a España para incorporarse a la empresa Thales Alenia Space, serie de Tres Cantos, en Madrid. –¿Por qué eligió Ingeniería Industrial?

–Es muy difícil cuando eres joven saber lo que quieres. Yo elegía en base a las asignaturas que me gustaban en el colegio y eran materias de Ciencia, Biología, Física Matemáticas y Dibujo Técnico. También me ayudaron los referentes que tuve, que me sirvieron como fuente de inspiración, y por las posibilidades que podía tener de salida profesional. Eso me llevó a estudiar Ingeniería. Lo que no me imaginaba es que me iba a dedicar al sector del mundo espacial.

–¿Ahora en qué proyectos está centrada?

–Acabamos de lanzar un proyecto precioso en el que he estado trabajando durante siete años. Se trata de la misión científica Euclid. El lanzamiento de la nave espacial fue el 1 de julio en Cabo Cañaveral y pude estar allí. Eso fue muy enriquecedor porque completé algo que normalmente ves muy lejos. En España lo que hicimos fue el sistema de comunicación, es decir, lo necesario para que se comunique la nave espacial con tierra y que vea en cada momento dónde se encuentra ubicada en el espacio. El objetivo principal es cartografiar la estructura del universo a gran escala. Nos ayuda a comprender los misterios del universo. Por una parte, la materia oscura y, por otra, la energía oscura, que es bastante desconocida en el mundo actual y que podría cambiar completamente los paradigmas. Mediante su telescopio espacial lanzará un mapa tridimensional de la distribución de miles de millones de galaxias que existen en la vía láctea. Hemos trabajo de un entorno industrial a nivel internacional y de cooperación europea. Es un proyecto en el que ha participado el mundo entero y la Agencia Espacial Europea. Han colaborado más de 3.000 personas y es una verdadera joya tecnológica que dará mucho que hablar.

–¿Y cuándo se verán los resultados?

–Empezará a mandar fotos a principios de 2024. En este momento la nave espacial a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La misión está concebida para abordar dos de las preguntas más importantes de la cosmología moderna: cómo se originó el universo y por qué se está expandiendo a un ritmo acelerado, en lugar de ralentizarse por la atracción gravitatoria de toda la materia que contiene.

–Supongo que hay una gran labor de coordinación.

–En el proyecto en España han participado unas 50 personas y 11 empresas a nivel europeo. Yo he estado al frente desde el punto de vista funcional de ese medio centenar de personas, como jefa de proyectos.

–También estuvo inmersa en el proyecto HERA.

–Sí, es un proyecto de defensa planetaria. El primer satélite se lanzó hace dos años y HERA, que es otro satélite, se lanzará en octubre de 2024 para estudiar la conformación de un asteroide que potencialmente, no este sino uno con la misma dimensión, podría destruir parte de la tierra. No es para entrar en alarmismo porque están todos monitorizados y no hay ningún tipo de peligro. Eso sí, trabajar por adelantado ayuda a tener soluciones en un futuro.

–¿Cuando en su entorno, más allá del ámbito de la ingeniería, cuenta este tipo de proyectos, ¿qué sensación produce?

–Es verdad que el espacio está de moda y sorprende, pero forma casi parte de nuestro día a día. Para mí es un orgullo trabajar en proyectos que tienen este tipo de objetivos como la defensa planetaria o el estudio del espacio. Mi día a día se basa en coordinar a personas, que son quienes consiguen sacar adelante estos proyectos. Hay que reconocer que es un sector que llama la atención.

–¿Y hay en este sector cada vez más mujeres?

–Cuando yo empecé Ingeniería Técnica Industrial Mecánica éramos siete chicas y muchos más chicos. Éramos pocas y actualmente suele ser entre un 30% o 35%. En el sector espacial somos un 28% en España. Hay una película preciosa que se llama 'Figuras ocultas' sobre mujeres afroamericanas de Estados Unidos que cuenta que detrás del éxito del primer hombre que fue a la Luna había un grupo de matemáticas que realizó los cálculos. Eso respecto a hoy ha cambiado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Queda mucho talento femenino por atraer a la ciencia. Hay que romper estereotipos y para eso es fundamental incrementar el porcentaje de mujeres en el sector.

–¿Cómo se puede hacer eso?

–Con actividades divulgativas en colegios, visitas a empresas tecnológicas desde pequeños, asistir a conferencias de una forma divertida y participar en ferias de empleo. Creo que se puede hacer mucho. Por ejemplo, pertenezco a una asociación que se llama Women in Aerospace Europe (WIA-E). Su labor es acercar nuestro mundo a las jóvenes.

Relación con su tierra

–¿Visita Extremadura habitualmente?

–Sí, me encanta. Extremadura me da una paz tremenda y es como conectar con los orígenes. Siempre que vuelvo veo a mis amigos y la familia. Así que disfruto de la serenidad que te ofrece Extremadura y Madrid no.

–¿Se ve volviendo a vivir en Extremadura?

–Por qué no. Es verdad que industrialmente Extremadura ha mejorado pero le queda mucho por mejorar. Por desgracia las chicas y chicos que estudiaron conmigo están fuera, en Andalucía, Madrid o el extranjero. Encontrar un trabajo de ingeniero industrial en Extremadura hay veces que es misión imposible y fuera encuentras otras oportunidades.

–Es cierto que ahora hay nuevos proyectos a la vista, como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes de Trujillo. Ante eso se necesitarán ingenieros. ¿Cree que en Extremadura se puede encontrar ese capital humano?

–Estoy segura de que en Extremadura y en la Universidad de Extremadura se puede encontrar mano de obra excepcional para cubrir los puestos de ingeniería. De hecho, en Ingeniería Electrónica la calidad de los profesores es muy buena. Está claro que cuando necesitas ingenieros muy especializados es prioritario una visión de futuro desde la UEx.

–¿Cree que el sector espacial podría llegar a Extremadura?

–Por qué no. Es más, Extremadura tiene muchas razones para invertir. Tiene una mano de obra más barata porque su nivel de vida es más barato y hay mucho terreno donde poner nuevas industrias.

–No es la primera vez que cuenta sus proyectos en HOY. ¿Qué supone ser protagonista de noticias en un diario que cumple 90 años y que además es de su tierra?

–Un orgullo y me gusta que una persona como yo, que soy súper normal, pueda servir de estímulo a las nuevas generaciones en el sector de la ingeniería, el espacial y el tecnológico.

–¿Consulta el HOY habitualmente?

–Por Internet. Leo noticias de Extremadura. Está fenomenal tener una visión de los aspectos nacionales e internacionales, pero con lo local convives día a día y también me gusta leerlo. Además, es un periódico del que siempre me acuerdo porque está muy ligado a mi tierra y guardo una anécdota muy curiosa con él. Cuando estaba en la Universidad recuerdo que una amiga y yo participamos en un curso de azafatas de congresos. Las prácticas de empresas las hicimos haciendo suscripciones para el HOY. Era el año 1998 y lo recordaré siempre porque nos hartamos a hacer suscripciones. Fue un día muy intenso y hacíamos suscripciones como si no hubiese un mañana. Era un no parar, con un montón de gente acercándose para suscribirse.